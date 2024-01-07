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Новости Война в Украине
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корабль (1926) НАТО (8938) Турция (3231) Черное море (1332)

Турция должна пропустить подаренные Украине британские тральщики в Черное море, - экс-командующий НАТО Ставридис

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вмс,тральщик,sandown

Решение Турции отказать в проходе через свои проливы двум кораблям класса Sandown Королевского военно-морского флота Великобритании является "неудачным". Тральщики носят сугубо оборонительный характер

Об этом изданию Politico заявил бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Адмирал США в отставке назвал "неудачным" решение Турции отказать в проходе через свои проливы двум кораблям класса Sandown Королевского военно-морского флота Великобритании. Суда передали Киеву для помощи в разминировании судоходных путей в Черном море.

По мнению Ставридиса, Турция "безусловно, могла решить разрешить проход оборонительных кораблей, таких как тральщики, в Черное море", потому что "существует достаточная свобода действий" в соответствии с Конвенцией Монтре, а тральщики имеют сугубо оборонительный характер.

"Это четкая позиция НАТО, с которой Турция согласилась в рамках своей роли в НАТО", - отметил адмирал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция не намерена пропускать в Черное море минные тральщики, подаренные Великобританией Украине

Анализируя отношения Турции с Россией и Западом, Ставридис отметил, что Анкара "слишком настойчиво пытается достичь баланса и должна полностью положиться на свою роль члена НАТО".

"Россия является опасным государством-агрессором и серийным нарушителем прав человека, которая ежедневно угрожает Альянсу в воздухе, на море, на земле, в киберпространстве и в космосе. Это не сложный выбор", - сказал он.

Экс-командующий ВМС Турции, адмирал Джем Гюрдениз уже ответил на критику американского коллеги. Он отметил, что Анкара хочет избежать "пролития турецкой крови" в рамках "войны в Черном море от имени США и НАТО".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не подавала Турции запроса на проход к Черному морю тральщиков, предоставленных Британией, - ВМС ВСУ
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Топ комментарии
+18
Ощущение что турки в НАТО как вольные слушатели в университете,что хотят то и делают.
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07.01.2024 08:31
+16
Туреки є турками і тут здоровий глузд зайвий
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07.01.2024 08:13
+15
Вони скоріше скажуть, що то українська міна і сторонам треба припинити ескалацію та сідати за стіл переговорів.
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07.01.2024 08:27
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Висловіть занепокоєння хитрожопим туркам. Нехай поржуть.
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07.01.2024 08:10 Ответить
Туреки є турками і тут здоровий глузд зайвий
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07.01.2024 08:13 Ответить
Пролізе? После завершения строительства 170-километрового судоходного канала «Рейн - Майн - Дунай» великая река стала трансконтинентальным водным путем из нидерландского порта Роттердама на Северном море до румынского порта Сулина на Черном море.
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07.01.2024 08:18 Ответить
Там глибина - 4 метри, а у цих тральщиків осадка - 2,3 метри. Ти ба! Мав би пройти. Варто показати Ердоганові дулю.
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07.01.2024 10:16 Ответить
Оформлять лучше на Румын. Корабль Нато свиньи побоятся атаковать. И со стоянкой и обслуживанием проще. Договор о совместной деятельности, украинский экипаж..... Чиновники конечно не получат своей доли, но это другая история.
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07.01.2024 10:24 Ответить
а если венгры взбрыкнут?
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07.01.2024 23:44 Ответить
Можна спробувати тимчасово, по домовленості, повісити на них румунський або болгарський прапор (Румунія та Болгарія мають бути зацікавлені, щоб Чорне море почистили від мін), а далі розбиратися з уграми всередині НАТО - вчергове послати Орбана у буфет - попити кави.
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08.01.2024 10:32 Ответить
Дунай проходить через колишнє Велико моравське князівство. Тобто угрів мадярських які його знищили, і зараз не пропустять нікого на догоду пуйла
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07.01.2024 16:56 Ответить
От коли якесь турецьке корито підірветься кацапській міні тоді пропустять
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07.01.2024 08:20 Ответить
Вони скоріше скажуть, що то українська міна і сторонам треба припинити ескалацію та сідати за стіл переговорів.
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07.01.2024 08:27 Ответить
Зараз потороченні почнуть верещати :" ані нє прапускают руцуіє караблі, ані байрактарамі спаслі нас , прітула благадаря туркам смог купіть спутнік і віллу хамутинніку ва франциі".
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07.01.2024 08:25 Ответить
Байрактар. Призабуте слово. Зараз про карколомні успіхи "пЄрдоганових БПЛА" на фронті ані слова, як це було на початку війни. Або їх всіх вищила кассабська ППО, або приземлив їх РЕБ. Або ТТХ вцілілих екземплярів цієї чуркен-waffe не дозволяють ЗСУ успішно виконувати бойові завдання за поточних умов війни.
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07.01.2024 09:03 Ответить
Просто вони не підходять для такого активного роду бойових дій, який ведеться в російсько-українській війні, а в решті випадків, це гарні БПЛА.
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07.01.2024 09:30 Ответить
То птиця для погоні за сайгаками в пустелі.
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07.01.2024 10:13 Ответить
Або за курдськими сєпарами, озброєними лише калашами і словом Аллаха
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07.01.2024 10:21 Ответить
Вони добре себе показали на початку війни. Зараз їх використовувати недоцільно.
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07.01.2024 10:40 Ответить
Україна і Англія не давати запит про проходження там. А значить є інші шляхи,не порушуючи нічого
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07.01.2024 08:31 Ответить
Включіть логіку. Як би ніхто не запитував про прохід то кому відмовили турки?
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07.01.2024 10:04 Ответить
Тут був анонс. Крапка. А смі друкують плітки, фейкову інформацію і сумніви. Ви думаєте якщо під час війни працює договір,то потрібно його порушувати? Є інший спосіб
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07.01.2024 10:41 Ответить
Ощущение что турки в НАТО как вольные слушатели в университете,что хотят то и делают.
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07.01.2024 08:31 Ответить
А турция правда член НАТО?!. Ето не вопрос.
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07.01.2024 08:32 Ответить
турция просто член
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07.01.2024 10:05 Ответить
Конвенція Монтре має робити без винятків. Бо сама анексія Криму та війна з Україною -це виняток який дозволила собі Московія.
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07.01.2024 08:51 Ответить
Він не догоняє. Турку пуйло заборонив!..
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07.01.2024 08:51 Ответить
правильно: *****
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07.01.2024 10:57 Ответить
Зараз тут не потрібні наші тральщики. Щоб кацапи по них начали своє гівно запускати? Хай турки своїми тралять, а кацапи хай спробують їм заважати.
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07.01.2024 08:57 Ответить
У Вас хибне уявлення про готовність турок вбивати своїх торгових партнерів з рашки, нехай навіть ці партнери порушують їх повітряний простір на своїх літаючих радянських коритах. Збиття одного літака чурківськими ВПС колись давно - це не більше, ніж випадковість, інцидент. Зам'яли і торгують далі (не здивуюсь, якщо з'ясується, що пєрдоганчик тихцем приторговував з ****** компонентами для виробництва зброї). Чурки як і раніше, готові лизати смердючі дупи рашкован у своїх spa-готелях заради їх нафторжублів.
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07.01.2024 09:31 Ответить
Чому тихцем? Цілком офіційно Туреччина і ОАЕ здійснюють ре-експорт електроніки до параші.

Киргизи також на 800% наростили ввезення подібних товарів, і ще кілька країн.
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07.01.2024 20:01 Ответить
"Анкара хоче уникнути "пролиття турецької крові" в рамках "війни у Чорному морі від імені США і НАТО" - цікава думка. А як тоді вони взагалі бачать свою роль у НАТО?...
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07.01.2024 09:02 Ответить
Турки натякають що ''5статтю'' вони на *** вертіли
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07.01.2024 09:05 Ответить
вони бачать, що нато впишется за них когда им (туркам) надо будет. Но наоборот они не согласны.
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07.01.2024 23:47 Ответить
Так ж запиту від української влади не має і не було. Якось так.
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07.01.2024 09:04 Ответить
Ага. А Британія не надавала свої мінні тральщики Україні.
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07.01.2024 09:33 Ответить
Могли б передати Туреччині. І українські моряки навчались би на них під турецьким прапором вже в Чорному морі. А далі Туреччини добра воля
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07.01.2024 09:32 Ответить
Добра воля Туреччини - нарощувати об'єми торгівлі товарами і послугами з лаптєрейхом. Паралельно роблячи гешефт на продажу українського зерна, щедро политого кров'ю українців.
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07.01.2024 09:35 Ответить
ЗА АВТОНОМИЮ! ЗА ХАНСТВО! ЗА ТУРЦИЮ! ИНШАЛЛАХ!
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07.01.2024 09:59 Ответить
Турецкие помидоры путлер давил в 2015 году нехило ..Сегодня Эрдоган выкупил всех курей на Помойке путлера вместе с яйцами...В супермаркетах Самары исчезло мясо курей 😁😁
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07.01.2024 10:08 Ответить
Нечего этим тральщикам сейчас в Черном море делать, на них сразу начнется охота...
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07.01.2024 10:08 Ответить
А турканам української крові ніколи не жалко було. Вони й далі будуть з ****** хороводи водити навколо газу, нафти та зерна.
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07.01.2024 10:15 Ответить
Тральщики можна і наземним транспортом перевезти, і більші кораблі перевозили. А взагалі єдиного НАТО вже не існує давно, колись було, але спливло.
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07.01.2024 10:18 Ответить
сплило
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07.01.2024 10:55 Ответить
Екс-командувач ВМС Туреччини, адмірал Джем Гюрденіз уже відповів на критику американського колеги. Він зазначив, що Анкара хоче уникнути "пролиття турецької крові" в рамках "війни у Чорному морі від імені США і НАТО" .але турецькі прорашистські членососи і підкуйловники .пропускаючи перед війною рашистські війскові корита до краю забиті зброєю і ************ в Чорне море достеменно, сучі діти,знали ,що ця зброя ,буде використана для смерті і пролиття "української крові"
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07.01.2024 10:21 Ответить
Пірати Чорного моря хочуть грошей, сцукі. Заплатіть цим уйопкам і вони все пропустять.
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07.01.2024 10:47 Ответить
Саме так. Пам'ятаю як при Кучмі українські вмс гоняли ткрецьки корита, які займались браконьєрством біля самої Одеси
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07.01.2024 17:05 Ответить
оттаке воно Мантрьо
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07.01.2024 10:54 Ответить
Ьа договоритесь о передаче из Болгарии или Румынии-Турция не имеет права их тогда не пропустить(Больгария и Румыния-не участники военного конфликта). А уже после прохода Болгария или Румыниия передаст их Украине
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07.01.2024 11:03 Ответить
Турция в НАТО, Венгрия в ЕС.
В семье не без урода.
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07.01.2024 11:40 Ответить
Який класний руський наратив: Анкара хоче уникнути "пролиття турецької крові" в рамках "війни у Чорному морі від імені США і НАТО". Джерело: https://censor.net/ua/n3466102

Тобто не росія веде війну у Чорному морі, а Україна від імені США і НАТО. Яка ж та Україна мілітариська забіяка. І чому ці США і НАТО самі не воюють, а Україна від їх імені воює за них? І яке може бути пролиття турецької крові, якщо Україна доб'є чорноморську флотилію?
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07.01.2024 12:45 Ответить
пердоган у НАТО, це те саме, що орбан у ЄС, ці друзі трампу допоможуть йому ліквідувати США.
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07.01.2024 14:12 Ответить
Турция - в рамках "війна у Чорному морі від імені США і НАТО" , нарабсея: "США и НАТО развязали войну в Украине"... - найдите хоть одно различие в подходе к трактовке войны.
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07.01.2024 15:50 Ответить
Звісно, могла б. І не могла б, а повинна. Тому що чергове османське огли, коментуючи "19-ту статтю конвенції" у твітері, вважає, що всі читачі його коментів -- ідіоти.
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07.01.2024 19:58 Ответить
Цензор исправь ошибку. Тральщики не подарены, а Украина закупает эти тральщики через Экспортно-кредитное агентство Великобритании
https://www.gov.uk/government/news/british-minehunting-ships-to-bolster-ukrainian-navy-as-uk-and-norway-launch-maritime-support-initiative.uk
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07.01.2024 20:52 Ответить
 
 