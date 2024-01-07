Турция должна пропустить подаренные Украине британские тральщики в Черное море, - экс-командующий НАТО Ставридис

Решение Турции отказать в проходе через свои проливы двум кораблям класса Sandown Королевского военно-морского флота Великобритании является "неудачным". Тральщики носят сугубо оборонительный характер

Об этом изданию Politico заявил бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Адмирал США в отставке назвал "неудачным" решение Турции отказать в проходе через свои проливы двум кораблям класса Sandown Королевского военно-морского флота Великобритании. Суда передали Киеву для помощи в разминировании судоходных путей в Черном море.

По мнению Ставридиса, Турция "безусловно, могла решить разрешить проход оборонительных кораблей, таких как тральщики, в Черное море", потому что "существует достаточная свобода действий" в соответствии с Конвенцией Монтре, а тральщики имеют сугубо оборонительный характер.

"Это четкая позиция НАТО, с которой Турция согласилась в рамках своей роли в НАТО", - отметил адмирал.

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Анализируя отношения Турции с Россией и Западом, Ставридис отметил, что Анкара "слишком настойчиво пытается достичь баланса и должна полностью положиться на свою роль члена НАТО".

"Россия является опасным государством-агрессором и серийным нарушителем прав человека, которая ежедневно угрожает Альянсу в воздухе, на море, на земле, в киберпространстве и в космосе. Это не сложный выбор", - сказал он.

Экс-командующий ВМС Турции, адмирал Джем Гюрдениз уже ответил на критику американского коллеги. Он отметил, что Анкара хочет избежать "пролития турецкой крови" в рамках "войны в Черном море от имени США и НАТО".

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