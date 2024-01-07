Турция должна пропустить подаренные Украине британские тральщики в Черное море, - экс-командующий НАТО Ставридис
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Решение Турции отказать в проходе через свои проливы двум кораблям класса Sandown Королевского военно-морского флота Великобритании является "неудачным". Тральщики носят сугубо оборонительный характер
Об этом изданию Politico заявил бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Адмирал США в отставке назвал "неудачным" решение Турции отказать в проходе через свои проливы двум кораблям класса Sandown Королевского военно-морского флота Великобритании. Суда передали Киеву для помощи в разминировании судоходных путей в Черном море.
По мнению Ставридиса, Турция "безусловно, могла решить разрешить проход оборонительных кораблей, таких как тральщики, в Черное море", потому что "существует достаточная свобода действий" в соответствии с Конвенцией Монтре, а тральщики имеют сугубо оборонительный характер.
"Это четкая позиция НАТО, с которой Турция согласилась в рамках своей роли в НАТО", - отметил адмирал.
Анализируя отношения Турции с Россией и Западом, Ставридис отметил, что Анкара "слишком настойчиво пытается достичь баланса и должна полностью положиться на свою роль члена НАТО".
"Россия является опасным государством-агрессором и серийным нарушителем прав человека, которая ежедневно угрожает Альянсу в воздухе, на море, на земле, в киберпространстве и в космосе. Это не сложный выбор", - сказал он.
Экс-командующий ВМС Турции, адмирал Джем Гюрдениз уже ответил на критику американского коллеги. Он отметил, что Анкара хочет избежать "пролития турецкой крови" в рамках "войны в Черном море от имени США и НАТО".
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Киргизи також на 800% наростили ввезення подібних товарів, і ще кілька країн.
В семье не без урода.
Тобто не росія веде війну у Чорному морі, а Україна від імені США і НАТО. Яка ж та Україна мілітариська забіяка. І чому ці США і НАТО самі не воюють, а Україна від їх імені воює за них? І яке може бути пролиття турецької крові, якщо Україна доб'є чорноморську флотилію?
https://www.gov.uk/government/news/british-minehunting-ships-to-bolster-ukrainian-navy-as-uk-and-norway-launch-maritime-support-initiative.uk