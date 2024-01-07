Атака дронами на Юг: на Николаевщине попадание в рекреационную зону, горела база отдыха

Этой ночью дроновая атака и ответная боевая работа подразделений противовоздушной обороны на Юге длилась около 6 часов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, запущенные с временно оккупированного Крыма и восточного побережья Азовского моря БпЛА типа "Shahed-131/136" враг направил в прибрежную зону Николаевщины и Одесчины, а также в направлении центральных и западных регионов Украины.

Уничтожено 11 дронов-камикадзе:

- 5 в Николаевской области,

- по 2 в Одесской и Днепропетровской,

- по 1 в Кировоградской и Винницкой.

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"На Николаевщине произошло попадание в рекреационную зону, где на одной из законсервированных баз отдыха произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 7 января враг в очередной раз атаковал Украину с использованием дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131". По данным Воздушных сил, уничтожены 21 из 28 "Шахедов".