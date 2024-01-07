Орбан может стать временным президентом Евросовета в случае досрочной отставки Мишеля
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава угорського уряду Віктор Орбан може стати тимчасовим президентом Європейської Ради, якщо чинний очільник Шарль Мішель залишить свою посаду в разі свого обрання до Європарламенту влітку.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание Politico.
Если лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.
Председательство в Совете ЕС на ротационной основе переходит от одного члена ЕС к другому на полгода.
Это первый случай, когда действующий президент Евросовета будет кандидатом на выборах в Европейский парламент, а также это впервые он покидает пост досрочно.
Мишель должен был бы оставаться в должности до конца ноября. И хотя его решение является юридически допустимым, оно создает дополнительное давление на европейских лидеров, поскольку они обычно имеют больше времени на перестановки и договоренности во время большого распределения высших должностей в ЕС.
После выборов в Европейский парламент, которые состоятся 6-9 июня во всех 27 странах ЕС, европейские лидеры встретятся 17 июня, а затем 27-28 июня. Именно на этих встречах они, вероятно, будут пытаться прийти к согласию относительно замены Мишеля.
Заявление Мишеля прозвучало накануне первого съезда и новогоднего приема его партии Реформаторское движение (MR). Ожидается, что на этом съезде в воскресенье лидер партии Жорж-Луи Буше объяснит, кто возглавит партию накануне 9 июня, когда бельгийцы будут голосовать не только на выборах в Европарламент, но и на региональных и национальных выборах.
Шарль Мишель ранее объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост президента Евросовета.
Венгрия, как известно, будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии.
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бледнея тихо прошептал
интеллигентнейший аркадий
по пальцу стукнув молотком
Завше, завше - та нехай!
Хай ще демократією покерує найбільший дерьмократ від Путлера!
Однако никто не отнёсся к предсказанию пророка с должным уважением, и не поверил никто ему. Только один человек поверил словам пророка и стал запасать воду. И вот наступило время исполнения пророчества, но к тому времени никто уже не помнил об том пророчестве, никто, кроме человека, который однажды поверил в него. Началась засуха. Погибал скот и урожай, ибо чистая вода покинула колодцы, только единственный человек пил воду из своих запасов. Засуха кончилась и колодцы вновь наполнились водой, но то была отравленная вода. Однако никто и тогда не вспомнил о пророчестве мудреца, только один человек пил воду из своих запасов.
И стали люди безумцами. Только один человек пил воду из своих запасов и сохранил разум.
Однако люди не считали себя безумцами, ибо были они теперь все одинаково безумны и продолжали пить отравленную воду.
Только один человек пил чистую воду из своих запасов.
Но безумцы увидели, что единственный, сохранивший разум, отличается от них, и решили безумцы, что он безумен.
Они гоняли его и ненавидели за то, что он не такой, как все остальные.
И однажды сломалась воля того, кто сохранил разум и вылил он все запасы своей воды на землю, и испил отравленную воду из колодца, и лишился разума. И тогда безумцы решили, что он обрёл разум.,,
Напоминает теперешний мир...
а потім думають чому ж міжнародні інституції не працюють