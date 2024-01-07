РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9240 посетителей онлайн
Новости За рубежом
10 028 67
Виктор Орбан (222) Шарль Мишель (212)

Орбан может стать временным президентом Евросовета в случае досрочной отставки Мишеля

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

віктор,орбан

Глава угорського уряду Віктор Орбан може стати тимчасовим президентом Європейської Ради, якщо чинний очільник Шарль Мішель залишить свою посаду в разі свого обрання до Європарламенту влітку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет издание Politico.

Если лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.

Председательство в Совете ЕС на ротационной основе переходит от одного члена ЕС к другому на полгода.

Это первый случай, когда действующий президент Евросовета будет кандидатом на выборах в Европейский парламент, а также это впервые он покидает пост досрочно.

Мишель должен был бы оставаться в должности до конца ноября. И хотя его решение является юридически допустимым, оно создает дополнительное давление на европейских лидеров, поскольку они обычно имеют больше времени на перестановки и договоренности во время большого распределения высших должностей в ЕС.

Читайте также: Евросоюз при любых условиях найдет путь стабильного финансирования для Украины, - лидеры евроинституций Ляйен и Мишель

После выборов в Европейский парламент, которые состоятся 6-9 июня во всех 27 странах ЕС, европейские лидеры встретятся 17 июня, а затем 27-28 июня. Именно на этих встречах они, вероятно, будут пытаться прийти к согласию относительно замены Мишеля.

Заявление Мишеля прозвучало накануне первого съезда и новогоднего приема его партии Реформаторское движение (MR). Ожидается, что на этом съезде в воскресенье лидер партии Жорж-Луи Буше объяснит, кто возглавит партию накануне 9 июня, когда бельгийцы будут голосовать не только на выборах в Европарламент, но и на региональных и национальных выборах.

Шарль Мишель ранее объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост президента Евросовета.

Венгрия, как известно, будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+44
Світ потрохи сходить з глузду.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:19
+44
Тю,та краще одразу ***** оберіть президентом ЄС,що ви шифруєтесь мідяшні душонки?
показать весь комментарий
07.01.2024 10:21
+42
вибачте, крім матюків слів нема
показать весь комментарий
07.01.2024 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що ще можна було чекати від ліберала? Риночок все порішає.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:16 Ответить
Было бы смешно)
показать весь комментарий
07.01.2024 10:17 Ответить
************ будет рассказывать европейцам пропаганду с дурдома...
показать весь комментарий
07.01.2024 10:18 Ответить
вибачте, крім матюків слів нема
показать весь комментарий
07.01.2024 10:19 Ответить
совокупленье падших женщин
бледнея тихо прошептал
интеллигентнейший аркадий
по пальцу стукнув молотком
показать весь комментарий
07.01.2024 10:44 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2024 10:48 Ответить
Світ потрохи сходить з глузду.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:19 Ответить
Чомусь мені здається, що цей схід з глузду керований.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:29 Ответить
Коли в тебе ніц не виходить і ситуація вертить тобою як хоче - роби вигляд шо так і має бути і це твій такий вумний план.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:33 Ответить
Ніц та най! Ніц та най!
Завше, завше - та нехай!
показать весь комментарий
07.01.2024 10:46 Ответить
Ні, Вам нездається
показать весь комментарий
07.01.2024 11:26 Ответить
Тю,та краще одразу ***** оберіть президентом ЄС,що ви шифруєтесь мідяшні душонки?
показать весь комментарий
07.01.2024 10:21 Ответить
Не підказуйте, бо можуть і обрати!
показать весь комментарий
07.01.2024 11:57 Ответить
АХь!
показать весь комментарий
07.01.2024 10:22 Ответить
правЕльно: АхЪ!
показать весь комментарий
07.01.2024 10:49 Ответить
Це по Олбанські, а в мене по кацапські.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:01 Ответить
#*нувся ЄС.Мадяри хочуть у брікс,а ЄС орбана керувати собою ставлять.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:23 Ответить
Демократія продовжує перетворюватись у дєрьмократію...нажаль...
показать весь комментарий
07.01.2024 10:24 Ответить
Та заспокойтесь... Ніхто цього виродка не допустить. Це просто теоретично він може, але за його ви*боси не тільки по відношенню до України вони цього не допустять.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:28 Ответить
Дай-то боже. Але тут важлива сама така ймовірність.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:32 Ответить
Ну... Бачте, це така демократія. Там у них в законі прописано так. Його ж не під орбана писали Це просто збіг обставин.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:36 Ответить
как я люблю оптимистов и самим хорошо, и других есть силы утешить)
показать весь комментарий
07.01.2024 23:34 Ответить
Скажуть йому, щоб пішов випив чогось на барі.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:58 Ответить
Шольц знову запросить його
показать весь комментарий
07.01.2024 11:29 Ответить
Коли я написав тут, що ЄС - це бюрократична потвора, накинулись на мене, що краще б я в Україну дивився. Та я й дивлюсь: в Україні при владі шапіто.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:28 Ответить
по-моему наше шапито еще ничего так шапито, если сравнивать с орбановсикм или трамповским шапито
показать весь комментарий
07.01.2024 23:35 Ответить
йорбаний стид...
показать весь комментарий
07.01.2024 10:29 Ответить
Як писав Стівен Кінг у "Темній вежі" - "Світ зрушив з місця..."
показать весь комментарий
07.01.2024 10:30 Ответить
Якийсь театр абсурду! Чоловік, який прилюдно сере на євроцінності, очолить Єврораду.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:31 Ответить
все правильно. по фрейду. в підсвідомому символом золота є гімно, а орбан - його золотар! )))
показать весь комментарий
07.01.2024 11:11 Ответить
А ху#ло буде "групенфюрером" ЄС.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:31 Ответить
***** у особі небензі керує радбезом ООН, тепер ***** через орбана буде керувати єврорадою. норм. на мою думку цей світ цілком щаслуговує на знищення, бо він став абсолютно нежиттєздатним.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:33 Ответить
Бойтесь своих желаний, они могут быть реализованы.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:14 Ответить
вы забыли дописать что трамп будет руководить сша и тоже через х*ло
показать весь комментарий
07.01.2024 23:37 Ответить
Да это просто праздник какой-то )))))
показать весь комментарий
07.01.2024 10:34 Ответить
2024 рік для України є або бути або зникнути як держава. Важкий час для нас .
показать весь комментарий
07.01.2024 10:34 Ответить
В Італії вже роздувають, що скоро такої країни не буде. Знайома звідти сказала.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:04 Ответить
А в 2014г во время нацисткой весны руского рейха они давали такие методички? глупости пишите
показать весь комментарий
07.01.2024 11:33 Ответить
За що купив - за те продав. Вона б не брехала.
показать весь комментарий
07.01.2024 14:44 Ответить
я такое уже слышал от германии в феврале 2022.
показать весь комментарий
07.01.2024 23:38 Ответить
Мабуть підходить час , коли куйло відреставрує "берлінську стіну" ???Не дай Боже.хоча в Угорщині.Словаччині.та Польщі підготовка іде повним ходом
показать весь комментарий
07.01.2024 10:36 Ответить
*** вашу мать.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:37 Ответить
вот ета паварот!
показать весь комментарий
07.01.2024 10:46 Ответить
Без головування цього Жаба-Хата ніяк не можна?ЄС все більше стає схожий на цирк.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:48 Ответить
у заголовку новини помилка у порядку слів. Треба читати: "Глава угорського уряду Віктор Орбан може стати президентом тимчасової Європейської Ради".
показать весь комментарий
07.01.2024 10:48 Ответить
Nu tak v Ukraine tozh po prikolu i razom v 2019 poreshali .....prosta u nas , v Eirope , nekagda nidumali chto stoka frikov pridiot k vlasti . I eta nash praiob , 100 % !
показать весь комментарий
07.01.2024 10:52 Ответить
умные люди учатся на чужих ошибках, а ес повторяет худшее??
показать весь комментарий
07.01.2024 23:39 Ответить
Європа дивна частина світу. Турконіметччина, Афрофранція, ІндоБрітанія та кацапомад'ярія.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:58 Ответить
Ну і славненько!
Хай ще демократією покерує найбільший дерьмократ від Путлера!
показать весь комментарий
07.01.2024 11:03 Ответить
Ну, орбан з фіцо ще нафуєвертять нам лиха. ***** вже за все їм заплатило.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:09 Ответить
Нікого достойнішого нема, крім кремлівської підстилки?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:15 Ответить
США соскочили обвинив республиканцев, ЕС сделает это при помощи Венгрии, запад в целом остаётся чистеньким, ему просто не дали помочь а он из сил выбивался и так хотел озолотить Украину и завалить её оружием.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:31 Ответить
Подуріли там усі? Це в той час, коли зрозуміло, що Венгрію треба гнати під три чорти ляпасами зімвсіх інстітутів євровлади.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:46 Ответить
И что? Украинцы от любого пролета комара будут за валидолом лезть? С той же польской проблемой хорошо решается вопрос логистики с Румынией, так же и со всеми нужно, чтобы соседи были друзями, а не просто соседями.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:49 Ответить
та над нами уже столько "комаров" полетало, что психика уже не та, что была до 02.22. Но из португалии оно конечно проще видится
показать весь комментарий
07.01.2024 23:41 Ответить
Слушай я политикой 20 лет интересуюсь и всего лишь хочу сохранить тем кто читает мой коментарий свою психику.
показать весь комментарий
08.01.2024 12:45 Ответить
Як щойно повідомляв ТК з АП Х..... Орбану земляки з болотного государства поставили просту вимогу - якщо він зустрінеться з Гнусавим та Україна отримуватиме гроші з ЕС і угри нічого не робитимуть. тоді скидки на паливо у сумі 3 ярди зелені не буде, припиняться і донорські внески на фінансування правих партій Європи та інші види щєпєтільной помощі. Орбан вже починає патякати, що він проти України нічого не має, його просто до глубіни душі образив Янелох і хоче просто помиритись.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:05 Ответить
Посада бутафорская, как и все в ЕС.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:21 Ответить
73% проголосують за Орбана...а Голобородько стане замом Орбана...це демократія...😁або Андрей дЕрмак
показать весь комментарий
07.01.2024 12:21 Ответить
Европомойка, что с ней взять)
показать весь комментарий
07.01.2024 13:18 Ответить
А може того Мішеля на Шмигаля замінити, ніхто навіть не помітить
показать весь комментарий
07.01.2024 13:23 Ответить
У стадо паніка-хто стане презідентом євро ради.Стадо привикло що цар вирішує.У ЄС царів не ма-тим паче у ради ЄС.Орбан може стати,а може не стати.Там всі питання вирішують голосуванням.
показать весь комментарий
07.01.2024 14:15 Ответить
Ти такий розумний. То ходи строєм і телевізор носи.
показать весь комментарий
07.01.2024 14:49 Ответить
,,Однажды один пророк предсказал, что через много лет все колодцы опустеют, и начнётся засуха. Засуха продлится несколько лет, после чего колодцы вновь наполнятся водой, но то будет отравленная вода, и любой, кто её выпьет станет безумцем, и если они не начнут запасать воду прямо сейчас, то они все станут безумцами...
Однако никто не отнёсся к предсказанию пророка с должным уважением, и не поверил никто ему. Только один человек поверил словам пророка и стал запасать воду. И вот наступило время исполнения пророчества, но к тому времени никто уже не помнил об том пророчестве, никто, кроме человека, который однажды поверил в него. Началась засуха. Погибал скот и урожай, ибо чистая вода покинула колодцы, только единственный человек пил воду из своих запасов. Засуха кончилась и колодцы вновь наполнились водой, но то была отравленная вода. Однако никто и тогда не вспомнил о пророчестве мудреца, только один человек пил воду из своих запасов.
И стали люди безумцами. Только один человек пил воду из своих запасов и сохранил разум.
Однако люди не считали себя безумцами, ибо были они теперь все одинаково безумны и продолжали пить отравленную воду.
Только один человек пил чистую воду из своих запасов.
Но безумцы увидели, что единственный, сохранивший разум, отличается от них, и решили безумцы, что он безумен.
Они гоняли его и ненавидели за то, что он не такой, как все остальные.
И однажды сломалась воля того, кто сохранил разум и вылил он все запасы своей воды на землю, и испил отравленную воду из колодца, и лишился разума. И тогда безумцы решили, что он обрёл разум.,,
Напоминает теперешний мир...
показать весь комментарий
07.01.2024 15:40 Ответить
у него не было шансов
показать весь комментарий
07.01.2024 23:43 Ответить
понабирають фашистів
а потім думають чому ж міжнародні інституції не працюють
показать весь комментарий
07.01.2024 15:44 Ответить
 
 