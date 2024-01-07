Игнат о запасах ракет для украинской ПВО: Надо напоминать Западу, что РФ не собирается смягчать воздушные атаки

Сейчас Украина должна рационально использовать вооружение, поставляемое нам западными партнерами и убеждать союзников, что РФ не собирается смягчать воздушные нападения.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня привлекались мобильные огневые группы, которые являются основой уничтожения БПЛА. Именно на них рассчитываем для того, чтобы нам экономить наши зенитные управляемые ракеты, которые достаточно дефицитны для нас при таких массированных атаках, которые были 29 и 2 числа. Нам нужно рационально использовать то вооружение, которое нам поставляют западные партнеры. Это в конце концов мы всегда и подчеркиваем", - сказал Игнат.

Он отметил, что из-за последних массированных атак Украина потратила значительные запасы ракет, но сейчас идут переговоры по дальнейшему обеспечению Украины той нормой ракет, которая необходима для отражения воздушного нападения.

"Я не думаю, что Украина останется наедине с агрессором, что нам перестанут помогать. Только нужно намекать и напоминать Западу, что Россия не собирается смягчать воздушные нападения, наоборот, они могут быть сильнее", - добавил Игнат.

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