РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9240 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 941 37
война (46746) ПВО (1478) ракеты (2721) Воздушные силы (974) Игнат (522)

Игнат о запасах ракет для украинской ПВО: Надо напоминать Западу, что РФ не собирается смягчать воздушные атаки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зима,ппо

Сейчас Украина должна рационально использовать вооружение, поставляемое нам западными партнерами и убеждать союзников, что РФ не собирается смягчать воздушные нападения.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня привлекались мобильные огневые группы, которые являются основой уничтожения БПЛА. Именно на них рассчитываем для того, чтобы нам экономить наши зенитные управляемые ракеты, которые достаточно дефицитны для нас при таких массированных атаках, которые были 29 и 2 числа. Нам нужно рационально использовать то вооружение, которое нам поставляют западные партнеры. Это в конце концов мы всегда и подчеркиваем", - сказал Игнат.

Он отметил, что из-за последних массированных атак Украина потратила значительные запасы ракет, но сейчас идут переговоры по дальнейшему обеспечению Украины той нормой ракет, которая необходима для отражения воздушного нападения.

"Я не думаю, что Украина останется наедине с агрессором, что нам перестанут помогать. Только нужно намекать и напоминать Западу, что Россия не собирается смягчать воздушные нападения, наоборот, они могут быть сильнее", - добавил Игнат.

Читайте также: Игнат не подтвердил информацию о возможных перебоях с поставками ракет для Patriot
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Ігнате,нагадуй своїм(хоча що вони свої,вже сумніваюсь)що за два роки пора самим щось робити!Заходу глибоко фіолетово,що нас убивають!
показать весь комментарий
07.01.2024 10:26
+16
А своє не пробували робити? Чи барабани у сховищах важливіші?
показать весь комментарий
07.01.2024 10:31
+11
Нагадали,натякнули,вони послухали і кажуть-"фсьо,більше нема".Що робимо?
показать весь комментарий
07.01.2024 10:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ігнате,нагадуй своїм(хоча що вони свої,вже сумніваюсь)що за два роки пора самим щось робити!Заходу глибоко фіолетово,що нас убивають!
показать весь комментарий
07.01.2024 10:26 Ответить
А ракети дають і їм фіолетово? Ви пишите звідки? Мухосранськ? Бо Німеччина має демонстрації для передачі ракет Україні. Відносно анонсу,то чітко було сказано, що ракети отримуються регулярно, але не мають склади в Україні. А це добре
показать весь комментарий
07.01.2024 10:39 Ответить
Може,ви з мухосранська.
Значить,самим робити нічого не треба,а тільки гроші пройобувать?
Закордон нам допоможе?
Десь я вже чув.Особливо допоможе,як орбана поставлять якимсь там директором у ЄС.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:52 Ответить
Я про фіолетово, а не про місцевий випуск зброї. Ви не змішуйте усе в одному стакані.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:55 Ответить
А чого ти не в Україні ,зелена "патріотка" ?
показать весь комментарий
07.01.2024 10:53 Ответить
а чого ти не в армії бидло дєрьмачєлли?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:17 Ответить
А ти?
показать весь комментарий
07.01.2024 12:03 Ответить
стадо ботів zєбломарафону)))
показать весь комментарий
07.01.2024 14:26 Ответить
Нагадали,натякнули,вони послухали і кажуть-"фсьо,більше нема".Що робимо?
показать весь комментарий
07.01.2024 10:26 Ответить
не треба.. вище в коментарях все сказано
показать весь комментарий
07.01.2024 10:31 Ответить
А своє не пробували робити? Чи барабани у сховищах важливіші?
показать весь комментарий
07.01.2024 10:31 Ответить
земарафон та шоу 95-го кагалі і Лєнкі Кравец важливіші....
показать весь комментарий
07.01.2024 10:37 Ответить
ППО рівня Patriot та Samp-T ? Зніміть рожеві окуляри.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:47 Ответить
Та там інша задача стоїть. Головне-нагадити всім.
показать весь комментарий
07.01.2024 10:57 Ответить
Сумніваюся, що ми здатні виготовити Патріот чи ракети до нього. Навіть при найкращому розкладі - таке ми не зробимо. Тут справді тільки Захід може допомогти.
показать весь комментарий
07.01.2024 14:41 Ответить
"Я не думаю, що Україна залишиться наодинці з агресором, що нам перестануть допомагати. Лише треба натякати та нагадувати Заходу, що Росія не збирається пом'якшувати повітряні напади, навпаки, вони можуть бути сильнішими", - додав Ігнат. Західні партнери мабуть заі..алися натякати на протяз двох років ,що постачання озброєнь ,фінансової війскової і економічної допомоги Україні ,напряму залежить від боротьби з корупцією і з усуненням ,з органів влади, рашистської агентури,чого до сьогодні не зроблено нічого,від слова"взагалі" )Як казав "Кулібін " з МЗС.лопатами будуть збивати "Іскандери ""Кинджали" .та інші
показать весь комментарий
07.01.2024 10:32 Ответить
А я вже заіпався у відкриту говорити, що захід нас тупо надув та підставив. І тому в нього почесний обов'язок-давати все, що треба, і скільки треба.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:00 Ответить
зате тепер ми всі знаємо шо "гарантії" в англійській мові нічого не гарантують
показать весь комментарий
07.01.2024 11:03 Ответить
А що ти можеш поц говорити коли твох госпідарі дєрьмак, бещугла, гєтьманцев, аразамія, арєстович і тобі поставлена задача гадити на Захід чмо ти кремлядське
показать весь комментарий
07.01.2024 11:19 Ответить
лопатами з асфальтом?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:41 Ответить
щодо подальшого забезпечення України ТОЮ нормою ракет, яка необхідна для відбиття повітряного нападу.."
цікава форма займенника)
завжди вживав ТіЄЮ
показать весь комментарий
07.01.2024 10:34 Ответить
Ягнат Недалекій нагадав заходу що☝ -мороз і сніг ППО замерзає, у екіпажів насмарк і...
показать весь комментарий
07.01.2024 11:01 Ответить
Екіпажів не займайте.В мене сусід пепеошник,з першого дня ТАМ.
Молодий хлопець перетворився на стомлену до краю знервовану постарівшу на 10 р людину.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:13 Ответить
Я не про захисника неба пишу.☝
Я про не далекого клоуна Ягната.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:49 Ответить
Західним ссикунам потрібно весь час нагадувати, що ті ракети, які збивають українські сили ППО не доведеться потім збивати силам ППО західних ссикунів, захищаючи їхні міста та військові об'єкти від російських, китайських, инівських та іранських ракет!
показать весь комментарий
07.01.2024 11:11 Ответить
нікалай дєрьмаковским ботам з ************* потрібно постійно доводити, що допомога залежить від того як Україна бориться з кєрупуією тому завали хлєбала прокладка дєрьмака
показать весь комментарий
07.01.2024 11:22 Ответить
Пан Николай 6be44be7, а ви забийте на "західних ссикунів", хай вони захищають себе як хотять, не захищайте їх. Чого ви так турбуєтесь про них?
показать весь комментарий
07.01.2024 15:42 Ответить
Цікаво а оп потрібно нагадувати про оборону України чи це не на часі?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:22 Ответить
Краще бубочці нагадай шо треба свої робити вже давно!
показать весь комментарий
07.01.2024 11:39 Ответить
Як стати телезіркою, як Ігнат?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:40 Ответить
Надо напомнить Игнату - правительство Украины само отказалось от требований о выполнении Закона о Ленд Лизе, который принял Конгрес США. По этому Закону в Украину уже год назад шёл бы неограниченный поток оружия. Теперь нытьё....
показать весь комментарий
07.01.2024 12:13 Ответить
Запад охренел вообще... Где поставки вооружения?
показать весь комментарий
07.01.2024 12:21 Ответить
Щоб Захід нам допомагав, треба:-

1) прибрати (чи максимально мінімізувати) свою ненажерливу корупцію,
2) мати досвідчену дипломатію.
Нічого з цього в нас немає, тому й виникають такі проблеми.
показать весь комментарий
07.01.2024 14:46 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

·

5 ч

Южаніна: Де армія дронів В бюджет 24 р вилучили 96 млрд військового ПДФО в місцевих громад, а Фьодоров викладає в тг заклик до громадян збирати дрони самим, при цьому комплектуючі купляти за свої гроші! Навіть дає посилання на магазини Команда ліквідаторів України
показать весь комментарий
07.01.2024 15:42 Ответить
 
 