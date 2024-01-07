Враг снова обстреливает Херсон, под огнем рынок в центре города, ранен мужчина

Враг снова обстреливает Херсон. Под огнем российских оккупационных войск – центральная часть города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, враг обстрелял один из рынков.

"Пострадал 66-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Херсоне с самого утра раздаются взрывы, погиб мужчина (обновлено)