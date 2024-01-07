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Новости Война в Украине
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обстрел (20144) Херсон (2102)

Враг снова обстреливает Херсон, под огнем рынок в центре города, ранен мужчина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон,херсонщина

Враг снова обстреливает Херсон. Под огнем российских оккупационных войск – центральная часть города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как отмечается, враг обстрелял один из рынков.

"Пострадал 66-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.

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07.01.2024 11:09 Ответить
 
 