1 086 1
Враг снова обстреливает Херсон, под огнем рынок в центре города, ранен мужчина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг снова обстреливает Херсон. Под огнем российских оккупационных войск – центральная часть города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, враг обстрелял один из рынков.
"Пострадал 66-летний мужчина. Пострадавший госпитализирован в больницу для оказания медпомощи", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий07.01.2024 11:09 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...