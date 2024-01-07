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Новости Война в Украине
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Враг запустил ракету в сторону Днепра, телеграм-каналы сообщили о взрыве в городе

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Враг запустил ракету в сторону Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Днепра", - говорится в сообщении.

В свою очередь телеграм-каналы информируют о взрыве в Днепре.

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