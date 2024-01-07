РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9240 посетителей онлайн
Новости За рубежом
8 202 79
Германия (6013) военные учения (3281) полигон (315) дроны (2097)

В Германии регулярно фиксируют неизвестные дроны над военными полигонами, где учатся украинцы, - Bild

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дрони

В Германии больше года фиксируют неизвестные беспилотники над полигонами и казармами Бундесвера, где, в частности, учатся украинские военные.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщило издание Bild.

"Дроны замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1. Над другими базами иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников", - цитирует издание депутата бундестага от Свободной демократической партии, члена оборонного комитета Маркуса Фабера.

Фабер считает, что это "четко указывает на Россию". Бундесвер также подозревает, что за пролетом БПЛА стоит Москва, но доказательств этого пока нет.

Читайте также: Латвия к концу года подготовит еще более 1500 военных ВСУ

В немецком министерстве обороны заявили, что ни один из беспилотников не был сбит. Статс-секретарь Минобороны Германии Нильс Хильмер объяснил, что сначала необходимо обсудить с МВД, какие именно меры можно осуществлять в сфере защиты от беспилотников. Он отмечает, что ФРГ должна приобрести защитные устройства от беспилотников.

"Существует огромное отставание, когда дело доходит до дронов. Понятно одно: нашей армии нужны современные средства глушения. Нам нужны результаты работы рабочей группы в течение нескольких месяцев", - отметил Фабер, комментируя ситуацию.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Якщо невідомі ,то чому не збивають?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:42
+30
Скоріше за все це роблять кацапи, які переїхали з Цапії туди жити, але ******* "русский мир". Їх там таких сотні тисяч.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:52
+25
У Німеччині регулярно фіксують невідомі дрони над військовими полігонами

Знизують плечима та розводять руками?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо невідомі ,то чому не збивають?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:42 Ответить
Мабуть цапи, які називають себе німцями - переселенцями з казахстану, але на справді ще більше окацаплені ніж цапи на кацапії.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:46 Ответить
Скоріше за все це роблять кацапи, які переїхали з Цапії туди жити, але ******* "русский мир". Їх там таких сотні тисяч.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:52 Ответить
Скоріше за все, що це ІПСО.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:07 Ответить
те що рускі шпіони це роблять - це зрозуміло любому цапу
чому дрони не збивають, а пілотів не арештовують?
де НАТО?
показать весь комментарий
07.01.2024 12:42 Ответить
Сказано, немає чим.
показать весь комментарий
07.01.2024 14:40 Ответить
***! Повний добрий вечор!

Неметчина нездатна дати відсіч на своею теріторіі!

Ворожі дрони літають як у себе вдома. А Бундесфер не може їх сбитки бо йому потрібно 2 місяцямна узгодження.

Вони не готові до війни!
Одне базікання Піздоріуса, а воювати Бундесвер не вміе та не хоче
показать весь комментарий
07.01.2024 12:07 Ответить
Аля- улю, ти шось разухарілся, ведмедчуківський!
За " НімеТчину" розпереживався, а на самому прапорець "нєдружествєнной" висить. Дивись, болєзний, поїдеш туди де Макар телят не пас .
показать весь комментарий
07.01.2024 12:38 Ответить
А який це недружественний?
показать весь комментарий
07.01.2024 13:26 Ответить
І шо вони там побачать?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:43 Ответить
Техніку, тактику, кількість особового складу
показать весь комментарий
07.01.2024 11:52 Ответить
У Німеччині регулярно фіксують невідомі дрони над військовими полігонами

Знизують плечима та розводять руками?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:46 Ответить
Хто ж це міг би бути? Навіть не здогадуються....
показать весь комментарий
07.01.2024 11:46 Ответить
Це як в Польщі, невідомі ракети?))))
показать весь комментарий
07.01.2024 11:47 Ответить
Щільність населення в Дойчланді менша ніж в Гренландіїї.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:47 Ответить
Я взагалі не знав, що там хтось живе.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:50 Ответить
Живуть - менше однієї людини на 10 квадратних кілометрів.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:00 Ответить
бідний Дойчланд
показать весь комментарий
07.01.2024 12:38 Ответить
у вас закралась помилка десь у десять тисяч разів.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:04 Ответить
Ну так ну так - в десять тисяч раз (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F).
показать весь комментарий
07.01.2024 12:17 Ответить
ну да, у Гренландії на сто квадратних кілометра припадає приблизно три людини і десять гренландсхундів, а в Германії - двадцять три тисчи людей і ні одного гренландсхунда.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:21 Ответить
"у Гренландії на сто квадратних кілометра припадає приблизно три людини і десять гренландсхундів" - шо таке гренландсхундів?
показать весь комментарий
07.01.2024 12:34 Ответить
сірко то мій собака мій собака мій собака!
показать весь комментарий
07.01.2024 12:40 Ответить
Сірко не собака а песьо - так шо він не ваш.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:47 Ответить
Дякую - ви виконали роль ябка а я виконав роль недоНютона ( завдяки вам забив в гугол шо то такоє гренландсхундів).
показать весь комментарий
07.01.2024 12:59 Ответить
ябка? навіть гуглити не буду
а хунд - то собака німецькою
показать весь комментарий
07.01.2024 13:13 Ответить
Ябко то є ябко - гаразд то є яблуко ( а історію про Ньютона і яблуко ви мали чути в школі ).
показать весь комментарий
07.01.2024 13:22 Ответить
то є міф
показать весь комментарий
07.01.2024 13:27 Ответить
Ти диви воно навіть в словнику є - http://ukrlit.org/slovnyk/%D1%8F%D0%B1%D0%BA%D0%BE .
показать весь комментарий
07.01.2024 13:27 Ответить
то вже якесь лємківство як на мене
показать весь комментарий
07.01.2024 13:30 Ответить
Наша мова ше жива ( тримається зі всіх сил ) такшо діалекти це норм - не норм коли діалекти пропадають. Історія могла повернутись по іншому, і основою літературної мови міг стати інший діалект,ніж той шо зараз є основою.
показать весь комментарий
07.01.2024 13:34 Ответить
собаки, на яких вони їздять))
Взагалі-то, зазвичай, вони давно вже їздять на ямахах та лінксах, а гренландсхунди - то у багатих для душі.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:47 Ответить
Гугол вже показав шо то такоє - а я вже подумав шось не те , вибачаюсь за це ( вибачайте смайлів не буде - просто вибачаюсь).
показать весь комментарий
07.01.2024 12:56 Ответить
просто Гугол в дитинстві не чітав Уемуру.
показать весь комментарий
07.01.2024 13:39 Ответить
Та шо дрони...ракети "невідомі" вже залітають.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:49 Ответить
Жесть, у них все погано. Цікаво там ППО має питати щось у поліції перед тим як збивати літак?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:50 Ответить
Неизвестный БПЛА залетел в спальню премьер-министра ФРГ во время его занятия сексом со своей женой. Решается вопрос о применении мер к указанному БПЛА.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:50 Ответить
Черговий доказ нікчемності та безпорадності європейців. Над військовими полігонами літають кацапські дрони. Треш.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:53 Ответить
Черговий доказ неспроможності демократії перемогти диктатуру.
показать весь комментарий
07.01.2024 13:21 Ответить
Які всі раді і дуже вумні, що над Німеччиною, на тому полігоні, де навчаються наші танкісти літають невідомі дрони і кожен має за потрібне кольнути німців, що не збивають. Хто би вчив німців? Вони дають нам танки, гроші, снаряди..., а що слабо навчити свою владу, щоб збивали дрони і ракети над Україною своїми системами ППО ПРО? А де наші танки, що поїхали просити і навчатися до Німеччини? Якби не американські "Петріот" та німецькі "Іріс-т", но мабуть кацапські ракети сьогодні в нас зовсім не збивалися?
показать весь комментарий
07.01.2024 11:57 Ответить
...Вони дають нам танки, гроші, снаряди... Вони нехило наварились коли якшалас мєркєльша з ******. В той час коли **** нам продавало газ по 520 доллярів, меркельша отримувала від ***** по 200, а перепродувала по Європі по 800-1000 доллярів. Звідси і квітуча економіка Німеччини. Не знали, нє?
показать весь комментарий
07.01.2024 12:22 Ответить
економіка Німетчини квітла і до меркельші, інакше не було б кулеметніків на берлінській стіні
показать весь комментарий
07.01.2024 12:53 Ответить
Не мели дурниць. Кулеметники були не з економічних причин, а політичних. Два різних способи життя. Приклад Північна та Південна Корея.
показать весь комментарий
07.01.2024 14:34 Ответить
ну тоді читай так:
" економіка Німеччини квітла і до меркельші"
показать весь комментарий
07.01.2024 16:05 Ответить
о-о-о... а знаєш, що я ще скажу, що вона почала супер квітнути, коли з'явився трубопровід Дружба і т.п.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%E2%80%94_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%C2%BB

Це давня історія і вони надто добре відома у вузьких колах. Томі в нашому житті часто варто знати більшк політично-економічні дії - будеш розуміти ******* життя і "підводні течії" ******** політики.
показать весь комментарий
07.01.2024 18:38 Ответить
ще...
https://www.radiosvoboda.org/a/yak-radyanskyy-haz-pishov-u-zakhidnu-yevropu/32623229.html
показать весь комментарий
07.01.2024 18:39 Ответить
Так чому ми купували у пуйла такий дорогий газ, та ще і по формулі "бери або плати". Вся ганебна ситуація з газом була вирішена урядом Порошенко. А ще один Херпіду запевняв націю, що кацапи також люди і що потрібно подивитися в очко пуйлу і наступить мир, бо війни бажає тільки Порошенко. А ще потрібно відвезти наші війська з нашої території...не пам'ятаєтьехто це казав, ні?
показать весь комментарий
07.01.2024 15:05 Ответить
Вам Порошенко до сих пір в гузні свербить. Давай так, скільки грошей задонатив Порошенко на армію, а скільки решта всякої 3,14здоти шо була при владі і зараз при владі, навіть вмісті взяті. Якби не Порошенко то хер би ми вистояли 24.02.2022!
показать весь комментарий
07.01.2024 15:21 Ответить
А я про що? Я розумію, що Порошенко і його уряд спасли Україну у 2014 році, відродили армію. Порошенко задонатив на армію майже 4 мільярди гривень. Погоджуюся, що якби не відроджена армія Порошенком і організовані мітинги "ні капітуляції, то Херпіду здав би Україну ще до 2022 року. Наскільки мені відомо, то по вказівці Херпіду Тряпковича на Порошенко було порушено за 200 кримінальних справ і йому кожного дня погрожувати, що заарештують і вимагали від генпрокурорів підписати звинувачувальний акт. Але Рябошапка, а потім Чумак і Венедіктова не підписали ганебні акти на угоду Гундосу Херпіду Тряпковичу.
показать весь комментарий
07.01.2024 17:47 Ответить
хай більше до себе пускають кацапських бєшєнцев.
показать весь комментарий
07.01.2024 11:58 Ответить
******* нато це прохідний двір з кабінетними щурами
показать весь комментарий
07.01.2024 11:59 Ответить
Боже! Яке ж немічне те НАТО! Їм вже на голову серуть. А ми ще збираємося вступати в ту організацію.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:02 Ответить
Ми збираємося вступати в НАТО, а Ви пане Анатолій краще вступайте до ОДКБ, там не сцикливі, там опущені терористи і брехуни.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:10 Ответить
Дякую за пораду, але ви звернулися не по адресу. На мою думку ліпше нехай НАТО вступає в Україну, захистимо їх, як захищаємо на даний час.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:20 Ответить
Елемент російської пропаганди - українці захищають не Україну, а НАТО.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:31 Ответить
Ви взагалі знаєте, що таке NATO, що ця абревіатура означає? Чи ви як колись на хресних ходах за часів вітренчихи з плакатами " НАТА не НАДА!"?
показать весь комментарий
07.01.2024 14:49 Ответить
В Німеччині русні як гівна і вони з радістю її приймають до сих пір
показать весь комментарий
07.01.2024 12:08 Ответить
Так, в Німеччині кацапів дуже багато і їх німці приймали до середини 2022 року. Сьогодні приймаються одиниці. Але це вже нічого не змінює, бо їх наїхало дуже багато і в Німеччині вони стараються побудувати "русский мир". Бо "русский мир" це інфекція мізків кацапським лайном і ця хвороба невиліковна.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:12 Ответить
А зараз "ускій мір" поступово інфікує "наших" маріюпільських, сіверсько-донецьких і бердянських. На жаль.

Причому віддаються вони йому абсолютно свідомо. Продовжують вдома говорити неукраїнською, так само привчають своїх дітей, і налагоджують соціальні звʼязки з "казадойчами" і іншими кацапами.
показать весь комментарий
07.01.2024 14:06 Ответить
Хтось у це вірить?
показать весь комментарий
07.01.2024 12:09 Ответить
Потім по уламкам розберетесь, що то за дрони. А взагалі, чим займається славнозвісне відомство BfV? Дрони не з космосу ж з'являються.

показать весь комментарий
07.01.2024 12:10 Ответить
Штирлиц,это ваши дроны вокруг Берлина шастают?герр Мюллер,это скорее всего Северная Корея балуется новым видом цацок
показать весь комментарий
07.01.2024 12:13 Ответить
"простєнько так" )
показать весь комментарий
07.01.2024 12:16 Ответить
Збивати пробували?....
показать весь комментарий
07.01.2024 12:23 Ответить
Хай звертаються до ЗСУ, відрядимо ім у допомогу декілька МВГ з РЕБ та бойовим досвідом. Адже мова, схоже йде про десяток-другий розвідувальних Мавіків.
показать весь комментарий
07.01.2024 16:58 Ответить
Там наші нові розробки антидроновий присторїв показували От хай на цих "невідомих дронах" і потренуються - "в умовах наближених до бойових" Та й німцям не завадить свої розробки там протестувать!
показать весь комментарий
07.01.2024 12:34 Ответить
В кацапів це просто атвєточка. До виводу військ з НДР після Берлінської кризи 1961 року над містом Потсдам з 13.00 до 14. 00 обліт військових частин здійснювали поршневі розвідлітаки із ЗахБерліну. Це був Мессер 109 та ФВ 189 "рама. Пілот рами з понтом завжди здійснював викрутаси в небі. А чому в обідню перерву. В Потсдамі та на околицях були три танкові дивізії, кілька бригад арти, інші частини посилення. Їх ввели ще за часів Хрущова. А з літаків спостерігали за військами, бо в обідній час по їдальням можна визначити ступінь боєготовності. Раз ходять строєм з перекурами після обіду - все нормально, совєти дотримуються договорєнностей.
показать весь комментарий
07.01.2024 12:40 Ответить
Панове, новина не про те , що німці впритул чогось не бачать, а ми їх тицяєм носом. Новина про те , що німецькі політики бачать проблему , тому надійне рішення не забариться, і стосовно бюрократичних процедур також.
показать весь комментарий
07.01.2024 13:00 Ответить
Запад привык заметать проблему под коврик ..
показать весь комментарий
07.01.2024 14:53 Ответить
фіксують...

збивати не пробовали, ганси?

бо ви так і Кінжали скоро будете "фіксувати" у себе лише
показать весь комментарий
07.01.2024 13:25 Ответить
Меркельша їми керує.
показать весь комментарий
07.01.2024 13:33 Ответить
Куколды ёѣные!!
показать весь комментарий
07.01.2024 14:52 Ответить
кацапи раптово нападуть
а робоча комісія кілька місяців буде вирішувати що робити
показать весь комментарий
07.01.2024 15:38 Ответить
Ганси, просто нема слiв, просто скажу - ****** *****.
Думаю, всім зрозуміло
показать весь комментарий
07.01.2024 15:40 Ответить
Знов Ната всралась ?
показать весь комментарий
07.01.2024 17:01 Ответить
Якось сумно це читати. Виходить що дрони літають вже досить суттєвий час, а боші досі не мають гадки що з цим робити. Тепер зрозуміло чому так довго і безтолково ми отримуємо від них допомогу.
І ще одне - навчають наших хлопців на Leopard 1, а не на 2. Теж сумно.
показать весь комментарий
07.01.2024 18:35 Ответить
ТУПОГОЛОВІ НІМАКИ ! ЇХ НЕ ЗБИВАТИ ТРЕБА, А ПОТРІБНО ПІДНЯТИ В ПОВІТРЯ АВІАЦІЮ З ТЕПЛОВІЗОРАМИ І ВІДСЛІДКУВАТИ КУДИ ВІН БУДЕ ПОВЕРТАТИСЯ І ДО КОГО ! РІЧ НЕ ДЕШЕВА І ЦЕ ПАДЛО ОБОВ"ЯЗКОВО ЗАХОЧЕ ЙОГО ПОВЕРНУТИ ! ТОДІ ХВАТАЙТЕ ЙОГО ЗА ЯЙЦЯ РАЗОМ З ДРОНОМ !!!
показать весь комментарий
07.01.2024 21:45 Ответить
такое ощущение то новость про папуасов из племени тумба-юмба. Поверить не могу что это про германию
показать весь комментарий
07.01.2024 23:25 Ответить
 
 