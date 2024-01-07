В Германии регулярно фиксируют неизвестные дроны над военными полигонами, где учатся украинцы, - Bild

В Германии больше года фиксируют неизвестные беспилотники над полигонами и казармами Бундесвера, где, в частности, учатся украинские военные.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщило издание Bild.

"Дроны замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1. Над другими базами иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников", - цитирует издание депутата бундестага от Свободной демократической партии, члена оборонного комитета Маркуса Фабера.

Фабер считает, что это "четко указывает на Россию". Бундесвер также подозревает, что за пролетом БПЛА стоит Москва, но доказательств этого пока нет.

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В немецком министерстве обороны заявили, что ни один из беспилотников не был сбит. Статс-секретарь Минобороны Германии Нильс Хильмер объяснил, что сначала необходимо обсудить с МВД, какие именно меры можно осуществлять в сфере защиты от беспилотников. Он отмечает, что ФРГ должна приобрести защитные устройства от беспилотников.

"Существует огромное отставание, когда дело доходит до дронов. Понятно одно: нашей армии нужны современные средства глушения. Нам нужны результаты работы рабочей группы в течение нескольких месяцев", - отметил Фабер, комментируя ситуацию.