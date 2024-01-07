В Германии регулярно фиксируют неизвестные дроны над военными полигонами, где учатся украинцы, - Bild
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Германии больше года фиксируют неизвестные беспилотники над полигонами и казармами Бундесвера, где, в частности, учатся украинские военные.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщило издание Bild.
"Дроны замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Leopard 1. Над другими базами иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников", - цитирует издание депутата бундестага от Свободной демократической партии, члена оборонного комитета Маркуса Фабера.
Фабер считает, что это "четко указывает на Россию". Бундесвер также подозревает, что за пролетом БПЛА стоит Москва, но доказательств этого пока нет.
В немецком министерстве обороны заявили, что ни один из беспилотников не был сбит. Статс-секретарь Минобороны Германии Нильс Хильмер объяснил, что сначала необходимо обсудить с МВД, какие именно меры можно осуществлять в сфере защиты от беспилотников. Он отмечает, что ФРГ должна приобрести защитные устройства от беспилотников.
"Существует огромное отставание, когда дело доходит до дронов. Понятно одно: нашей армии нужны современные средства глушения. Нам нужны результаты работы рабочей группы в течение нескольких месяцев", - отметил Фабер, комментируя ситуацию.
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чому дрони не збивають, а пілотів не арештовують?
де НАТО?
Неметчина нездатна дати відсіч на своею теріторіі!
Ворожі дрони літають як у себе вдома. А Бундесфер не може їх сбитки бо йому потрібно 2 місяцямна узгодження.
Вони не готові до війни!
Одне базікання Піздоріуса, а воювати Бундесвер не вміе та не хоче
За " НімеТчину" розпереживався, а на самому прапорець "нєдружествєнной" висить. Дивись, болєзний, поїдеш туди де Макар телят не пас .
Знизують плечима та розводять руками?
а хунд - то собака німецькою
Взагалі-то, зазвичай, вони давно вже їздять на ямахах та лінксах, а гренландсхунди - то у багатих для душі.
" економіка Німеччини квітла і до меркельші"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%C2%AB%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%E2%80%94_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B%C2%BB
Це давня історія і вони надто добре відома у вузьких колах. Томі в нашому житті часто варто знати більшк політично-економічні дії - будеш розуміти ******* життя і "підводні течії" ******** політики.
https://www.radiosvoboda.org/a/yak-radyanskyy-haz-pishov-u-zakhidnu-yevropu/32623229.html
Причому віддаються вони йому абсолютно свідомо. Продовжують вдома говорити неукраїнською, так само привчають своїх дітей, і налагоджують соціальні звʼязки з "казадойчами" і іншими кацапами.
збивати не пробовали, ганси?
бо ви так і Кінжали скоро будете "фіксувати" у себе лише
а робоча комісія кілька місяців буде вирішувати що робити
Думаю, всім зрозуміло
І ще одне - навчають наших хлопців на Leopard 1, а не на 2. Теж сумно.