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С начала полномасштабной войны РФ выпустила по Украине 63 ракеты "Кинжал". ПВО сбила 25 таких ракет, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кинджал

Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Украина сбила 25 таких ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Сейчас имеем 63, запущенные "Кинжалы" с начала полномасштабного вторжения. Это информация официальная. 25 - уничтожено, начиная с 4 мая (2023 - ред.). Именно тогда мы с весны прошлого года получили Patriоt и получили возможность уничтожать аэробалистические ракеты ", - заявил спикер.

Также Игнат прокомментировал видео, снятое во время массированной ракетной атаки на Киев. На кадрах одна из ракет врага упала в Днепр. Он отметил, что пока не подтверждено, что это был "Кинжал".

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"Так могло упасть что угодно. Поэтому можно будет сказать, что это за тип, когда его увидишь", - добавил он.

Напомним, 2 января с помощью американской ЗРК Patriot Воздушные силы ВСУ сбили рекордное количество российских аэробалистических ракет "Кинжал" - 10 из выпущенных 10.
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Топ комментарии
+7
І нахіба таке пздіть? Я розумію розказувати західним цю інформацію, а в змі нахіба, знову для тупого піару? Ця будановщина підза@бала.
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07.01.2024 12:22
+5
Все разработчики ракеты Кинжал из Томска сидят за измену уРодине от 8 до 20 лет ...видимо продались китайцам..., всего около 23 человек...😁
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07.01.2024 12:29
+2
Перше, що подумав. Задовбали.
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07.01.2024 12:29
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І нахіба таке пздіть? Я розумію розказувати західним цю інформацію, а в змі нахіба, знову для тупого піару? Ця будановщина підза@бала.
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07.01.2024 12:22 Ответить
Перше, що подумав. Задовбали.
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07.01.2024 12:29 Ответить
Все разработчики ракеты Кинжал из Томска сидят за измену уРодине от 8 до 20 лет ...видимо продались китайцам..., всего около 23 человек...😁
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07.01.2024 12:29 Ответить
чому за зраду Батьківщині не сидить мерзота, яка саботувала розробку і виробництво подібних засобів в Україні?!
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07.01.2024 14:26 Ответить
Задрав уже.Кому ти розказуєш?
Ворогам?
І хоча б одне казало.То всі збивають,то менше половини.
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07.01.2024 12:37 Ответить
До мая 2023 г не было сбито ничего,поскольку комплекс Patriot не имел таких ракет что сбивать Кинжалы...сегодня они есть ...🚀
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07.01.2024 12:43 Ответить
Навіть спи.діти одинаково не можуть домовитись: то збили ВСІ, то частину... ГНАТИ цих іГНАТів на фронт - і хай там "збивають"!
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07.01.2024 12:44 Ответить
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07.01.2024 12:46 Ответить
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07.01.2024 12:49 Ответить
Наче, нам казали, що всі, чи майже всі кинджали збиті
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07.01.2024 14:12 Ответить
Ігнат з Залежним їх ляпалками збивають.
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07.01.2024 14:22 Ответить
Скільки "Кинджалів" ми запустили на )(уйлостан, Ігнат?! А скільки мали запустити?!!!
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07.01.2024 14:21 Ответить
 
 