С начала полномасштабной войны РФ выпустила по Украине 63 ракеты "Кинжал". ПВО сбила 25 таких ракет, - Игнат

Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Украина сбила 25 таких ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Сейчас имеем 63, запущенные "Кинжалы" с начала полномасштабного вторжения. Это информация официальная. 25 - уничтожено, начиная с 4 мая (2023 - ред.). Именно тогда мы с весны прошлого года получили Patriоt и получили возможность уничтожать аэробалистические ракеты ", - заявил спикер.

Также Игнат прокомментировал видео, снятое во время массированной ракетной атаки на Киев. На кадрах одна из ракет врага упала в Днепр. Он отметил, что пока не подтверждено, что это был "Кинжал".

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"Так могло упасть что угодно. Поэтому можно будет сказать, что это за тип, когда его увидишь", - добавил он.

Напомним, 2 января с помощью американской ЗРК Patriot Воздушные силы ВСУ сбили рекордное количество российских аэробалистических ракет "Кинжал" - 10 из выпущенных 10.