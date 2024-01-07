Завитневич о законопроекте по мобилизации: Отдельные нормы претерпевают существенные изменения. Комитет примет финальное решение во вторник

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает законопроект о мобилизации.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Комитета Александр Завитневич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обсуждение проходит вместе с представителями ВСУ и Министерства обороны, участвовали Залужный, Шаптала и министр обороны Умеров.

"Да, было горячо, оживленные дискуссии, разные аргументы, иногда даже очень эмоционально. Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены Комитета. Сейчас главная задача найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами по решению задач мобилизации, которые эти права ограничивают. Также необходимо учесть возможности экономики. Есть очень сложные вопросы финансового обеспечения мобилизационных мер, источников покрытия потребностей", - отмечает Завитневич.

В целом, как информирует нардеп, отдельные нормы законопроекта претерпевают существенные изменения при рассмотрении в Парламенте.

"Финальное решение Комитета по законопроекту планируем принять во вторник", – резюмирует он.

Напомним, 25 декабря 2023 года Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10378 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы". Позже заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что этот документ не будет голосоваться в предложенной правительством редакции, а комитет ВР по нацбезопасности наработает компромиссный вариант.