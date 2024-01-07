В Киеве и ряде регионов снова была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

В Киеве и ряде регионов во второй раз с утра объявлена воздушная тревога. По состоянию на 12:46 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас карта тревог такова:

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы баллистики.

"Внимание! Харьковская, Сумская, Черниговская области - угроза применения баллистического вооружения! + Киевская, Черкасская, Полтавская, Житомирская!", - говорится в сообщении.