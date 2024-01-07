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Новости Война в Украине
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Воздушные силы (974) воздушная тревога (328)

В Киеве и ряде регионов снова была тревога из-за угрозы баллистики (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирена,тривога

В Киеве и ряде регионов во второй раз с утра объявлена воздушная тревога. По состоянию на 12:46 объявлен отбой угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас карта тревог такова:

В Киеве и ряде регионов снова была тревога из-за угрозы баллистики 01

По данным Воздушных сил, тревога объявлена из-за угрозы баллистики.

"Внимание! Харьковская, Сумская, Черниговская области - угроза применения баллистического вооружения! + Киевская, Черкасская, Полтавская, Житомирская!", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+4
Сьогодні в другій половині дня рашисти отримають потужну відповідь - вийде нове відео від "найвеличнішого".
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07.01.2024 12:33
+2
А загрози аеродинаміки нема? Скільки можна вже писати маячню? Балістика - це наука, яка вивчає особливості та закономірності руху тіл у просторі. Як наука може комусь загрожувати?
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07.01.2024 12:39
+1
А там так само крадуть як і в нас? Та й різних ''д'єрмаків'' немає при владі.
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07.01.2024 13:38
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Сьогодні в другій половині дня рашисти отримають потужну відповідь - вийде нове відео від "найвеличнішого".
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07.01.2024 12:33 Ответить
Лідора?😱
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07.01.2024 12:40 Ответить
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07.01.2024 13:33 Ответить
А загрози аеродинаміки нема? Скільки можна вже писати маячню? Балістика - це наука, яка вивчає особливості та закономірності руху тіл у просторі. Як наука може комусь загрожувати?
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07.01.2024 12:39 Ответить
В повітрі. Того і аеро
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07.01.2024 12:42 Ответить
Сцуки скорше всего з Білорусії запускають. Або комбіновано. В нашої влади яйця Є? Є по 17 грн.
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07.01.2024 12:41 Ответить
По карті видно, що запускають зі сходу. Білорусь на сході?
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07.01.2024 12:46 Ответить
Це я прмахнувся. З півночі. Дивився чергового аналітика. Сергія, поважаю, спостережливий.👍
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07.01.2024 12:50 Ответить
Для мене північ від другого бульгестапо.
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07.01.2024 12:52 Ответить
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07.01.2024 13:31 Ответить
А там так само крадуть як і в нас? Та й різних ''д'єрмаків'' немає при владі.
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07.01.2024 13:38 Ответить
Ну так ну так - кім не краде, він просто найважчий серед північнокорейців ( якби то було КК - королівство Корея то питань не було би, а так як то це є КНДР - то питання до кіма виникають ,звідкілля гроші на харчі?).
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07.01.2024 14:21 Ответить
 
 