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Задержаны 10 мужчин, которые планировали переплыть на лодке Днестр, чтобы нелегально попасть в Молдову, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

ухилянти

В Винницкой области пограничники помешали группе мужчин незаконно добраться до молдавского берега р. Днестр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд.

"10 мужчин из разных регионов Украины охранники рубежей задержали вблизи границы на берегу Днестра. "Международный трансфер" должен был состояться с помощью лодки из Молдовы, но пограничники опередили "паромника"", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчины с помощью интернет-сети нашли канал предоставления услуг по перемещению лиц через границу. Далее, действуя по рекомендациям, в темное время суток добрались до одного из населенных пунктов приграничья, где и должен был осуществиться противоправный замысел. С завершением поездки "путешественники" должны были оплатить бизнесменам по 5 тысяч долларов США.

На всех задержанных, пытавшихся незаконно попасть за границу, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Топ комментарии
+32
окрім молоді ще є в Україні:
1. 400 тис. в лавах так званого "мвс" навчених "мусорів",які практично ніфіга не роблять окрім рекету та стрижки бабла на автодорогах !!! чому 100-120 тис. їх не мобілізувати !!! чи вони захищають "найвеличнішого янелоха, **************" ...
2. 800 тис так званих молодих персіонерів (мвс, сбу і тд.тп) ...
3. купа приватних охороних фірм в яких налічується 300 тис. персоналу - 100-150 тис. можна запросто мобілцзувати ....
3. купа прокурорів, судді, митників, процівників районих, обласних ДА, рад і тд.тп. ...

Ось мобілізаційний резерв ...
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07.01.2024 13:03
+24
Знову затримали групу *******. Бо тільки ****** гуртуються у стаї віруючи, що таким чином їм вдасться втекти незаміченими.
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07.01.2024 12:31
+23
То всі "свої". Вони будуть розганяти черговий Майдан.
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07.01.2024 13:07
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Это настоящая гордость и ценность Украины,защитники наши.Настоящие абреки,джигиты и воины.
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07.01.2024 16:08 Ответить
******** обісцяні рядком стоять

будь я командиром погранців - наказав би їх притопити к буям та й усе, щоб раки в Дністрі не голодували
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07.01.2024 16:32 Ответить
В армии Украины почти 1 млн человек и миллион в резерве. При этом на нулевой линии сколько находится? 200 тыс? Почему не делают ротацию? Чем занимается еще почти 2 млн. человек? Какой нах резерв во время войны?
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07.01.2024 17:27 Ответить
И зачем продолжают мобилизацию? Если в армии уже 2 млн? Этого мало?
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07.01.2024 17:29 Ответить
Після втечі із табору в Італії члена збірної України із рибної ловлі Артура Білана команда розпалася. А це напевно нова збірна команда із рафтингу. Тільки заплив не вдався.
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07.01.2024 18:24 Ответить
Головні злочинці - це ті, хто незаконно скасував ст. 33 Конституції Ось цитата з ноти, надісланої 28.02.2022 МЗС України на адресу Генерального секретаря ООН:

"2. In accordance with Article 3 of the Decree of the President of Ukraine of 24.02.2022 No. 64/2022
'On the imposition of martial law in Ukraine' in connection with the imposition of martial law in
Ukraine temporarily, for the period of martial law, may be limited constitutional rights and freedoms of
man and citizen provided for in Articles 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 of the Constitution of Ukraine, as
well as temporary restrictions on the rights and legitimate interests of legal entities within the limits and
to the extent necessary to ensure implementation and execution of martial law are introduced, which are
provided for in part one of Article 8 of the Law of Ukraine 'On the Legal Regime of Martial Law'.
<...>
2.4. Article 33 of the Constitution. Everyone who stays lawfully on the territory of Ukraine is
guaranteed freedom of movement, free choice of residence, the right to leave the territory of Ukraine
freely, except for restrictions established by law. A citizen of Ukraine may not be deprived of the right
to return to Ukraine at any time.
The restriction of this right necessitates a waiver of obligations under articles 12 to 13 of the Covenant
and Article 2 of Protocol No. 4 to the Convention"

Джерело: https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2022/CN.65.2022-Eng.pdf
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07.01.2024 18:31 Ответить
Нещодавно було рішення Верховного Суду з посиланням саме на цю ноту МЗС:
"Колегія суддів звертає увагу на те, що Україна, відповідно до статті 24 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», поінформувала Генерального секретаря ООН та іноземні держави нотою No. 4132/28-110-17626 від 28 лютого 2022 року щодо обсягу застосування тимчасового відступу України від окремих зобов`язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. Зокрема, Україна відмовлялась від виконання вимог статті 33 Конституції України, а обмеження цього права вимагало відмови від зобов`язань за статями 12-13 Пакту, статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції" (п. 49 постанови Верховного Суду від 26.10.2023 у справі № 120/7818/22)
Але от мені цікаво, як ці придурки могли "тимчасово відступити", якщо статтю 33 Конституції можна обмежити виключно ЗАКОНОМ Верховної ради? А ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (яка власне і встановлює випадки, коли виїзд забороняється) жодної заборони на виїзд чоловіків 18-60 років під час воєнного стану не містить. Інформувати ООН можна виключно про обмеження прав, здійснене у відповідності до національного законодавства. Стаття 24 Конституції забороняє вибіркове обмеження прав, у тому числі й за ознакою статі. Стаття 64 Конституції визначає, що право на рівність перед законом, встановлене ст. 24 Конституції, не підлягає обмеженню навіть в умовах воєнного стану. Придурки. Просто придурки
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07.01.2024 18:33 Ответить
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