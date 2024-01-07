Задержаны 10 мужчин, которые планировали переплыть на лодке Днестр, чтобы нелегально попасть в Молдову, - Госпогранслужба
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В Винницкой области пограничники помешали группе мужчин незаконно добраться до молдавского берега р. Днестр.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд.
"10 мужчин из разных регионов Украины охранники рубежей задержали вблизи границы на берегу Днестра. "Международный трансфер" должен был состояться с помощью лодки из Молдовы, но пограничники опередили "паромника"", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что мужчины с помощью интернет-сети нашли канал предоставления услуг по перемещению лиц через границу. Далее, действуя по рекомендациям, в темное время суток добрались до одного из населенных пунктов приграничья, где и должен был осуществиться противоправный замысел. С завершением поездки "путешественники" должны были оплатить бизнесменам по 5 тысяч долларов США.
На всех задержанных, пытавшихся незаконно попасть за границу, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
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будь я командиром погранців - наказав би їх притопити к буям та й усе, щоб раки в Дністрі не голодували
"2. In accordance with Article 3 of the Decree of the President of Ukraine of 24.02.2022 No. 64/2022
'On the imposition of martial law in Ukraine' in connection with the imposition of martial law in
Ukraine temporarily, for the period of martial law, may be limited constitutional rights and freedoms of
man and citizen provided for in Articles 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 of the Constitution of Ukraine, as
well as temporary restrictions on the rights and legitimate interests of legal entities within the limits and
to the extent necessary to ensure implementation and execution of martial law are introduced, which are
provided for in part one of Article 8 of the Law of Ukraine 'On the Legal Regime of Martial Law'.
<...>
2.4. Article 33 of the Constitution. Everyone who stays lawfully on the territory of Ukraine is
guaranteed freedom of movement, free choice of residence, the right to leave the territory of Ukraine
freely, except for restrictions established by law. A citizen of Ukraine may not be deprived of the right
to return to Ukraine at any time.
The restriction of this right necessitates a waiver of obligations under articles 12 to 13 of the Covenant
and Article 2 of Protocol No. 4 to the Convention"
Джерело: https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2022/CN.65.2022-Eng.pdf
"Колегія суддів звертає увагу на те, що Україна, відповідно до статті 24 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», поінформувала Генерального секретаря ООН та іноземні держави нотою No. 4132/28-110-17626 від 28 лютого 2022 року щодо обсягу застосування тимчасового відступу України від окремих зобов`язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод. Зокрема, Україна відмовлялась від виконання вимог статті 33 Конституції України, а обмеження цього права вимагало відмови від зобов`язань за статями 12-13 Пакту, статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції" (п. 49 постанови Верховного Суду від 26.10.2023 у справі № 120/7818/22)
Але от мені цікаво, як ці придурки могли "тимчасово відступити", якщо статтю 33 Конституції можна обмежити виключно ЗАКОНОМ Верховної ради? А ст. 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (яка власне і встановлює випадки, коли виїзд забороняється) жодної заборони на виїзд чоловіків 18-60 років під час воєнного стану не містить. Інформувати ООН можна виключно про обмеження прав, здійснене у відповідності до національного законодавства. Стаття 24 Конституції забороняє вибіркове обмеження прав, у тому числі й за ознакою статі. Стаття 64 Конституції визначає, що право на рівність перед законом, встановлене ст. 24 Конституції, не підлягає обмеженню навіть в умовах воєнного стану. Придурки. Просто придурки