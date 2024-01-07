Задержаны 10 мужчин, которые планировали переплыть на лодке Днестр, чтобы нелегально попасть в Молдову, - Госпогранслужба

В Винницкой области пограничники помешали группе мужчин незаконно добраться до молдавского берега р. Днестр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд.

"10 мужчин из разных регионов Украины охранники рубежей задержали вблизи границы на берегу Днестра. "Международный трансфер" должен был состояться с помощью лодки из Молдовы, но пограничники опередили "паромника"", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что мужчины с помощью интернет-сети нашли канал предоставления услуг по перемещению лиц через границу. Далее, действуя по рекомендациям, в темное время суток добрались до одного из населенных пунктов приграничья, где и должен был осуществиться противоправный замысел. С завершением поездки "путешественники" должны были оплатить бизнесменам по 5 тысяч долларов США.

На всех задержанных, пытавшихся незаконно попасть за границу, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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