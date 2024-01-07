Россия разместила почти 35 тысяч росгвардейцев на временно оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В их обязанности входит проведение фильтрационных мероприятий среди гражданского населения и выявление участников подпольного движения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Согласно данным, переданным от украинского подполья, по состоянию на январь 2024 года РФ сосредоточила на ВОТ около 35 тысяч росгвардейцев. Половину из них составляют регулярные формирования, по структуре распределенные в бригаду, 5 батальонно-тактических групп и 44 тактические группы. Остальные - это более как 100 сводных подразделений, которые на ротационной основе завозятся с территории РФ. Сводные подразделения формируются из числа сотрудников ОМОН и СОБР", – отмечается в сообщении.
На вооружении у данных подразделений кроме служебных автомобилей и ББМ есть также танки, артиллерийские системы и вертолеты. Все это вооружение они используют для смирения несогласных с российской оккупацией.
Также эти подразделения привлекались для охраны "избирательных участков" на ВОТ во время псевдореферендума в сентябре 2022 года и псевдовыборов в сентябре 2023 года.
В ЦНС уверены, что именно сотрудники росгвардии будут оказывать давление на гражданское население в процессе подготовки к "выборам" президента России, которые запланированы на март 2024 года.
Кроме проведения боевых мероприятий против гражданского населения, сотрудники росгвардии активно вовлекаются в пропагандистские мероприятия в учебных заведениях.
Пожалуйста, подождите...
Якщо не ті букви будуть, вибачте. Каву трохи збоку розлив. Поки що процює. Запасну маю. Тоже так працює.
Гестапо...
Самою крупною операцією ВЧК того періоду став вивід на територію України військ Тютюнника. Представником легендованого підпілля у Тютюнника був Ніколаєв - Журід, українець з Чернігівщини, бувший штабс-капітан. Він закінчив свою кар'єру у 1938 році начконтррозвідки НКВД, разом із всіма учасниками репресій в Україні -Євдокимовим, Фриновським,Дейчем та іншими, членами так званого Севєрокавказького клану в НКВД.
Такий фірменний знак НКВД,КГБ як ложний закордон теж зародився в ті часи саме в Україні. Його активно впроваджував аж до 1954 року теж член цього клану Федотов (тоді ще юний чекіст). Цей, правда залишився живим.