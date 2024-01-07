Россия разместила почти 35 тысяч росгвардейцев на временно оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

В их обязанности входит проведение фильтрационных мероприятий среди гражданского населения и выявление участников подпольного движения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Согласно данным, переданным от украинского подполья, по состоянию на январь 2024 года РФ сосредоточила на ВОТ около 35 тысяч росгвардейцев. Половину из них составляют регулярные формирования, по структуре распределенные в бригаду, 5 батальонно-тактических групп и 44 тактические группы. Остальные - это более как 100 сводных подразделений, которые на ротационной основе завозятся с территории РФ. Сводные подразделения формируются из числа сотрудников ОМОН и СОБР", – отмечается в сообщении.

На вооружении у данных подразделений кроме служебных автомобилей и ББМ есть также танки, артиллерийские системы и вертолеты. Все это вооружение они используют для смирения несогласных с российской оккупацией.

Читайте также: Россияне на оккупированных территориях "собирают подписи" в поддержку Путина, - Центр нацсопротивления

Также эти подразделения привлекались для охраны "избирательных участков" на ВОТ во время псевдореферендума в сентябре 2022 года и псевдовыборов в сентябре 2023 года.

В ЦНС уверены, что именно сотрудники росгвардии будут оказывать давление на гражданское население в процессе подготовки к "выборам" президента России, которые запланированы на март 2024 года.

Кроме проведения боевых мероприятий против гражданского населения, сотрудники росгвардии активно вовлекаются в пропагандистские мероприятия в учебных заведениях.