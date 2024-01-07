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Новости ОбществоВойна в Украине
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Россия разместила почти 35 тысяч росгвардейцев на временно оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

окупанти,арміярф,рашисти

В их обязанности входит проведение фильтрационных мероприятий среди гражданского населения и выявление участников подпольного движения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Согласно данным, переданным от украинского подполья, по состоянию на январь 2024 года РФ сосредоточила на ВОТ около 35 тысяч росгвардейцев. Половину из них составляют регулярные формирования, по структуре распределенные в бригаду, 5 батальонно-тактических групп и 44 тактические группы. Остальные - это более как 100 сводных подразделений, которые на ротационной основе завозятся с территории РФ. Сводные подразделения формируются из числа сотрудников ОМОН и СОБР", – отмечается в сообщении.

На вооружении у данных подразделений кроме служебных автомобилей и ББМ есть также танки, артиллерийские системы и вертолеты. Все это вооружение они используют для смирения несогласных с российской оккупацией.

Читайте также: Россияне на оккупированных территориях "собирают подписи" в поддержку Путина, - Центр нацсопротивления

Также эти подразделения привлекались для охраны "избирательных участков" на ВОТ во время псевдореферендума в сентябре 2022 года и псевдовыборов в сентябре 2023 года.

В ЦНС уверены, что именно сотрудники росгвардии будут оказывать давление на гражданское население в процессе подготовки к "выборам" президента России, которые запланированы на март 2024 года.

Кроме проведения боевых мероприятий против гражданского населения, сотрудники росгвардии активно вовлекаются в пропагандистские мероприятия в учебных заведениях.
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Топ комментарии
+10
це вже нові. Ті, що їхали з парадкою, аксєльбантами і духовими закінчились на житомірському шосе.
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07.01.2024 14:00
+6
Диктатури впевнено перемагають, поки демократії обурюються й шукають мирних шляхів
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07.01.2024 14:09
+3
для початку будемо піднімати економіку білгородщини
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07.01.2024 14:07
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Це окремо від діючої армії. Так. Скоть, як міль.
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07.01.2024 13:53 Ответить
це вже нові. Ті, що їхали з парадкою, аксєльбантами і духовими закінчились на житомірському шосе.
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07.01.2024 14:00 Ответить
було і таке.... слава Героям!
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07.01.2024 16:10 Ответить
куйлу треба вибори. Буде куйло давити. куйло знає, якщо (малоймовірно) його не виберуть, кобзон зустрічає.
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07.01.2024 13:55 Ответить
А так як невдоволення в економіці параші росте, треба показати, щось хоть. А це війна в Україні.
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07.01.2024 13:57 Ответить
для початку будемо піднімати економіку білгородщини
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07.01.2024 14:07 Ответить
а у мурманську кацапи і самі справляться
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07.01.2024 14:10 Ответить
Кормить этим суперфудом будут по старинке-с лопаты.Вкусно и точка.
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07.01.2024 15:14 Ответить
Взагалі то війну кремляді для цього і робили .Невдоволення ************** на засрашкі почалося ще з 2012го .А так... війна все спише. І це проходить.
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07.01.2024 14:07 Ответить
Гарант куйло.
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07.01.2024 14:03 Ответить
Насмішив. Але розумію, там так і є.
Якщо не ті букви будуть, вибачте. Каву трохи збоку розлив. Поки що процює. Запасну маю. Тоже так працює.
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07.01.2024 14:06 Ответить
Диктатури впевнено перемагають, поки демократії обурюються й шукають мирних шляхів
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07.01.2024 14:09 Ответить
Ті самі війська SS...Вірніше,ZZ..
Гестапо...
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07.01.2024 15:01 Ответить
Zондер команда.
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07.01.2024 15:27 Ответить
Калька 100 річної давнини. Восени 20 року для боротьби з "дрібнобуржуазією" в Україні та проведення "автономізації" Лєнін послав двох яскравих украінофобів свого секретаря Молотова та нєістового Фелікса. ВУЧК було розділене. Операції на Правобережжі проводив старий убивця та грабіжник Євдокимов, створені каральні війська -корпус Червонного Козацтва, основу якого складали земляки Молотова вояки в сафянових чобітках з нечернозем'я, який складався із 6 бригад (12 полків) біля 40 тис. особового складу. Командував майстер массових убивств Примаков. Після відмови від автономізації були перекинуті на північний Кавказ. А сафянові чобітки як територіальні війська перейшли в Данбасс ( міста Красноармійськ,Красний Луч,Красний Лиман та ін.) А вже їх потомки з потомками лагерних вертухаїв стали адептами молотовського Рускага мірка.
Самою крупною операцією ВЧК того періоду став вивід на територію України військ Тютюнника. Представником легендованого підпілля у Тютюнника був Ніколаєв - Журід, українець з Чернігівщини, бувший штабс-капітан. Він закінчив свою кар'єру у 1938 році начконтррозвідки НКВД, разом із всіма учасниками репресій в Україні -Євдокимовим, Фриновським,Дейчем та іншими, членами так званого Севєрокавказького клану в НКВД.
Такий фірменний знак НКВД,КГБ як ложний закордон теж зародився в ті часи саме в Україні. Його активно впроваджував аж до 1954 року теж член цього клану Федотов (тоді ще юний чекіст). Цей, правда залишився живим.
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07.01.2024 15:17 Ответить
А де наші нацгвардійці? Може вони десь в біді, може їм потрібна допомога в боротьбі з молодими фсб'шними ******, натасканих на кров українців на окупованих територіях?
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07.01.2024 16:18 Ответить
Мабуть, орки чекають на оті шатли, від верещук-шмигаля, щоб аж у Крим їздити…
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07.01.2024 18:26 Ответить
Якщо в моїй квартирі мешкають ці потвори, то бажаю щоб в нею залетів якийсь добрий, невідомий дрончик ...
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07.01.2024 19:14 Ответить
 
 