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Глава МИД Японии Камикава из-за воздушной тревоги в Киеве давала брифинг в подвале

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

камікава

В воскресенье, 7 января, в Киев с неанонсированным визитом впервые приехала министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Заявление для СМИ ей пришлось делать в укрытии из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.net

Она посетила Бучу, после чего встретилась в столице с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и вместе с ним выступила перед СМИ. Из-за воздушной тревоги делать это пришлось в подвале.

По словам Кулебы, в ходе переговоров они рассматривали потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

"Главная российская военная стратегия состоит в следующем: если ты не можешь что-то захватить, ты должен это полностью уничтожить. Они не могут нас захватить, поэтому пытаются уничтожить. Но и это России не удастся благодаря поддержке в укреплении средств ПВО, которую мы чувствуем со стороны партнеров, которые посылают нам и новые системы ПВО, и ракеты к ним", – сказал он.

"Даже сейчас мы находимся здесь, в связи с угрозой баллистического удара. И это еще одно напоминание о необходимости как можно быстрее защитить украинское небо", – добавил министр.

Читайте также: Сегодня в Украину прибудет глава МИД Японии Камикава

Кроме ПВО, Кулеба и Камикава говорили о необходимости использования российских активов в пользу Украины.

Японский министр рассказала также, что ее страна передала Украине пять мобильных газотурбинных генераторов и семь трансформаторов. "Сегодня я приму участие в церемонии передачи этого оборудования", – сказала она.

"На основе моего визита Япония собирается и дальше укреплять двустороннее сотрудничество между нашими странами", – подытожила Камикава.

Напомним, Йоко Камикава занимает должность министра иностранных дел Японии с сентября 2023 года.

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Топ комментарии
+15
йому шо, сйомку вечірнього відосіка преривать раді такої мєлочі ?
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07.01.2024 15:26
+13
знайомий сантехнік кулебі по дружбі надав каптьорку.

бо зовнішньою політикою у нас займається не кулеба, а совсєм другой чувак
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07.01.2024 15:28
+9
А Президент напевно не мав часу для зустрічі з міністром закордонних справ Японії?
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07.01.2024 15:17
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Не Дмитро Кулебою, а ДмитроМ Кулебою.
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07.01.2024 15:16 Ответить
А Президент напевно не мав часу для зустрічі з міністром закордонних справ Японії?
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07.01.2024 15:17 Ответить
йому шо, сйомку вечірнього відосіка преривать раді такої мєлочі ?
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07.01.2024 15:26 Ответить
Взагалі, так заведено. Міністр зустрічається з міністром. Все по дипломатичному протоколу. От коли Зеленський за кордоном зустрічається з міністром, значить послали.
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07.01.2024 15:31 Ответить
Протокол? Але ж війна... І Японія...
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07.01.2024 15:34 Ответить
А андрюха в той час з президентом зустрічається.
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07.01.2024 15:38 Ответить
... Не чіпайте - то лічноє!...
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07.01.2024 16:10 Ответить
Цікаве питання.
І сховища, не такого обдертого, не знайшлось...
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07.01.2024 15:44 Ответить
в неободранном убежище Ермак проводил прессконференцию с послом Меркурия
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07.01.2024 23:35 Ответить
... Робиться все, щоб ми залишилися без міжнародної підтримки! ( ОП + МЗС + КМ + більшість ВР)!...
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07.01.2024 16:08 Ответить
Задній план прикольний: радянські електрощитові з автоматами серії А 3124 та радянські сталеві розподільчі та клемні коробки. Зустріч епох
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07.01.2024 15:18 Ответить
знайомий сантехнік кулебі по дружбі надав каптьорку.

бо зовнішньою політикою у нас займається не кулеба, а совсєм другой чувак
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07.01.2024 15:28 Ответить
Мабуть і так. Та такого скрізь повно в Україні на справді і у мене на роботі теж Та звісно що ніхто не буде на "швидку руку" міняти все на модульку Ітон чи Хагер
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07.01.2024 15:33 Ответить
та питання в другому.

Якби з цією тьоткою зустрічався сам Єрмак, а не якийсь нічьо не рішающий в зовнішній політиці дірєктор МЗС, то антураж був би в стилі ампір з вкраплєніями елементів неокласицизму
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07.01.2024 15:38 Ответить
А ось у мене дома Хагер. Щиток Хагер Вольта плюс медійний Хагер. Вся начинка також цієї фірми. Окрім Zubrа. Сам монтував. Собі довіри більше. Ніж багатостаночникам плиточник-електрик-сантехнік.
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07.01.2024 15:53 Ответить
Ви молодець! У мене збірна солянка в щиті, але теж ******* модулька)
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07.01.2024 15:54 Ответить
Новобудова. Тому не хотілося збирати де що попало. Жаба за медійний щиток Хагер душила, але зараз все, включно з роутером, знаходится всередині.
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07.01.2024 16:07 Ответить
Вони ще тебе переживуть.
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07.01.2024 15:40 Ответить
Скоріше за все. Головний енергетик заводу Siemens мовчки заздрить
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07.01.2024 15:43 Ответить
Ну так видно ж куди пішли сотні мільйонів на ремонт бомбосховищ.
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07.01.2024 15:45 Ответить
То кацапська різдвяна скрепа гуде.
Вітаємо, пані Камікава.
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07.01.2024 15:29 Ответить
Буде що розказать самураям, коли повернеться...
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07.01.2024 15:41 Ответить
єздiют i єздiют, бубочке с єрмаком "работать" мєшают...
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07.01.2024 15:41 Ответить
https://youtu.be/LRo05u6NseI?si=_JJySl3-gyvb5mAg...

300 ярдов долларов конфискованные у помойки путлера отдадут Украине...Но есть НО...
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07.01.2024 16:53 Ответить
Долбодятел мавзолейный.. хрюкни... Авдеевку за два дня..повтори подвиг Симоньян...
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07.01.2024 17:38 Ответить
Йоко Камікава - пані міністр, а не міністерка.
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07.01.2024 20:50 Ответить
 
 