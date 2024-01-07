Глава МИД Японии Камикава из-за воздушной тревоги в Киеве давала брифинг в подвале

В воскресенье, 7 января, в Киев с неанонсированным визитом впервые приехала министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. Заявление для СМИ ей пришлось делать в укрытии из-за ракетной угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.net

Она посетила Бучу, после чего встретилась в столице с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и вместе с ним выступила перед СМИ. Из-за воздушной тревоги делать это пришлось в подвале.

По словам Кулебы, в ходе переговоров они рассматривали потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

"Главная российская военная стратегия состоит в следующем: если ты не можешь что-то захватить, ты должен это полностью уничтожить. Они не могут нас захватить, поэтому пытаются уничтожить. Но и это России не удастся благодаря поддержке в укреплении средств ПВО, которую мы чувствуем со стороны партнеров, которые посылают нам и новые системы ПВО, и ракеты к ним", – сказал он.

"Даже сейчас мы находимся здесь, в связи с угрозой баллистического удара. И это еще одно напоминание о необходимости как можно быстрее защитить украинское небо", – добавил министр.

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Кроме ПВО, Кулеба и Камикава говорили о необходимости использования российских активов в пользу Украины.

Японский министр рассказала также, что ее страна передала Украине пять мобильных газотурбинных генераторов и семь трансформаторов. "Сегодня я приму участие в церемонии передачи этого оборудования", – сказала она.

"На основе моего визита Япония собирается и дальше укреплять двустороннее сотрудничество между нашими странами", – подытожила Камикава.

Напомним, Йоко Камикава занимает должность министра иностранных дел Японии с сентября 2023 года.

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