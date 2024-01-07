Япония внесет $37 миллионов в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения дронов в Украине

Япония решила внести $37 миллионов в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.

"Япония активно продвигает поддержку Украины. В рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести $37 миллионов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов", - отметила Камикава.

Она добавила, что, кроме того, чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму, в Украину с помощью Японии было поставлено пять мобильных газотурбинных генераторов и перевезены семь трансформаторов.

Читайте также: Глава МИД Японии Камикава из-за воздушной тревоги в Киеве давала брифинг в подвале

"Сегодня я приму участие в церемонии передачи этого оборудования", – сообщила глава МИД Японии.

Напомним, министр иностранных дел Японии Йоко Камикава с неанонсированным визитом прибыла в украинскую столицу Киев в воскресенье, 7 января. Это первый визит Камикавы в Украину с момента вступления в должность в сентябре.