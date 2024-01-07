Япония внесет $37 миллионов в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения дронов в Украине
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Япония решила внести $37 миллионов в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве.
"Япония активно продвигает поддержку Украины. В рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести $37 миллионов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов", - отметила Камикава.
Она добавила, что, кроме того, чтобы помочь украинцам пережить суровую зиму, в Украину с помощью Японии было поставлено пять мобильных газотурбинных генераторов и перевезены семь трансформаторов.
"Сегодня я приму участие в церемонии передачи этого оборудования", – сообщила глава МИД Японии.
Напомним, министр иностранных дел Японии Йоко Камикава с неанонсированным визитом прибыла в украинскую столицу Киев в воскресенье, 7 января. Это первый визит Камикавы в Украину с момента вступления в должность в сентябре.
Пожалуйста, подождите...
За последние шесть месяцев на коррупции попались более десятка высокопоставленных чиновников Минобороны, что может стать крупнейшей чисткой в рядах вооруженных сил в современной истории Китая, указывает Bloomberg.
Особенно большая проблема в Ракетных войсках
Коррупция внутри ракетных войск Китая и на всей оборонно-промышленной базе страны настолько обширна, что официальные лица США теперь полагают, что Си с меньшей вероятностью будет рассматривать возможность крупных военных действий в ближайшие годы, чем это было бы в противном случае.
Среди последствий взяточничества американская разведка называет «ракеты, заправленные водой вместо топлива», и ракетные шахты на западе Китая с крышками, которые «не функционируют должным образом, чтобы обеспечить эффективный запуск ракет», рассказал один из источников.
Китайское правительство выделило миллиарды долларов на военную реформу, согласно которой армия Китая должна была превратиться в современную силу к 2027 году (Столетие НОАК). Центральное место в реформе занимало создание Ракетных войск, которые должны сыграть ключевую роль в любом вторжении в Тайвань.
В ходе последнего заседания 29 декабря Законодательный Юань (Парламент КНР) сместил девять представителей оборонного ведомства, в том числе пятерых, связанных с ракетными войсками, и как минимум двоих из Департамента разработки оборудования, которому было поручено вооружение армии.
Несколькими днями ранее Народный политический консультативный совет Китая публично отстранил от должности трёх руководителей государственных производителей ракет. Эта волна чисток произошла после смещения в октябре бывшего министра обороны Китая Ли Шанфу - находился на этом посту всего семь месяцев.
Как отмечает издание, это только те увольнения, которые Пекин обнародовал. В отличие от других составных частей китайской политической системы, военные не объявляют публично о своих коррупционных расследованиях. Ещё один генерал-майор Ракетных войск был незаметно отстранен от работы в муниципальном законодательном органе Пекина в ноябре, сообщило китайское новостное издание Caixin.
Публичные признаки стремления Си Цзиньпина искоренить взяточничество в вооруженных силах впервые появились в июле, когда высший военный орган Китая объявил о новом механизме выявления и предотвращения коррупционных рисков. Несколько дней спустя отдел разработки оборудования начал ретроспективное расследование по факту взяточничества, которое совпало с периодом пребывания Ли Шанфу на посту Министра обороны.
Совершив редкий шаг, департамент перечислил восемь вопросов, которые оно расследовало, включая «утечку информации» и помощь определённым компаниям в обеспечении тендерных заявок. Вскоре после этого появились сообщения о том, что трое высокопоставленных руководителей Ракетных войск были подвергнуты проверке и отстранены от должности.
Официальная газета китайских военных в редакционной статье от 1 января пообещала вести «войну со взяточничеством» в этом году, давая понять, что на горизонте могут быть новые чистки.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-06/us-intelligence-shows-flawed-china-missiles-led-xi-jinping-to-purge-military
Це для тих хто вірить що Китайці будуть там з кимось воювати. Китайці завжди були не воїнами а бюрократами. А корупція це майже норма в Азії.
А ми дивуємось,чого нам так мало допомагають...