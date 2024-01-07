4 471 9
Россияне ракетой и дронами обстреляли город Кролевец на Сумщине: предварительно, повреждены 23 частных дома
Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине
Сегодня, 7 января, российская армия нанесла ракетно-авиационный удар по городу Кролевец Конотопского района Сумской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
"Российские террористы направили на мирный украинский город ракету и два БПЛА типа "Шахед". Предварительно, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
На месте работают аварийно-спасательные службы, оказывается вся необходимая помощь людям.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
@NewTaras_Reborn
Слышу как русские говорят "мы идём освобождать свою землю", а на заднем плане бараки, разруха, болото, грязь, сорняки. Зачем им новая земля, если руки растут из жопы и они не могут навести порядок на своей земле? Самой большой стране не земли не хватает, там не хватает мозгов!