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Россияне ракетой и дронами обстреляли город Кролевец на Сумщине: предварительно, повреждены 23 частных дома

Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине

сумщина,кролевець

Сегодня, 7 января, российская армия нанесла ракетно-авиационный удар по городу Кролевец Конотопского района Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Российские террористы направили на мирный украинский город ракету и два БПЛА типа "Шахед". Предварительно, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте работают аварийно-спасательные службы, оказывается вся необходимая помощь людям.

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паскудные твари!!!сколько людей осталось без жилья и нажитого!!!зимой в холод!!!верни им Боже то же самое но с процентами!!!
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07.01.2024 16:00 Ответить
Чому кацапи в Білгороді насолоджуються життям в цілих будинках...
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07.01.2024 16:00 Ответить
Бо асфальт туди не долітає
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07.01.2024 16:02 Ответить
Три дні тому долітало. До чого тут асфальт? Тим більше, що є супер - дрони на 1000 км майже по ціні балістичної ракети від Притули.
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07.01.2024 16:37 Ответить
Наш страйкболіст-декламатор вже готує надпотужний вечірній відос...
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07.01.2024 16:13 Ответить
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07.01.2024 16:03 Ответить
Taras-ANTIVATA

@NewTaras_Reborn

Слышу как русские говорят "мы идём освобождать свою землю", а на заднем плане бараки, разруха, болото, грязь, сорняки. Зачем им новая земля, если руки растут из жопы и они не могут навести порядок на своей земле? Самой большой стране не земли не хватает, там не хватает мозгов!
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07.01.2024 16:05 Ответить
ну ось прилетіло і в наш тихий Кролевець .
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07.01.2024 16:15 Ответить
Юрійович це ви?
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07.01.2024 16:44 Ответить
 
 