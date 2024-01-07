Россияне ракетой и дронами обстреляли город Кролевец на Сумщине: предварительно, повреждены 23 частных дома

Сегодня, 7 января, российская армия нанесла ракетно-авиационный удар по городу Кролевец Конотопского района Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

"Российские террористы направили на мирный украинский город ракету и два БПЛА типа "Шахед". Предварительно, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

На месте работают аварийно-спасательные службы, оказывается вся необходимая помощь людям.

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