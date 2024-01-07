Премьер Баварии и глава ХСС Зедер призвал Шольца предоставить Украине германские ракеты Taurus
Премьер-министр федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зедер, являющийся главой Христианско-социального союза, образующего в Бундестаге единую фракцию с Христианско-демократическим союзом, призвал немецкое правительство предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Германия и ЕС столкнутся с настоящей опасностью, если Россия выиграет войну в Украине, а единственным выходом из ситуации является поставка ракет Taurus, считает Зедер. Это "единственный серьезный шанс для Украины обрести новую смелость, а для россиян – не победить", заявил политик.
Кроме предоставления ВСУ немецких крылатых ракет Taurus, Зедер выступает за усиление армии Германии и называет среди приоритетов:
- расширение обороноспособности посредством улучшения танковых войск и артиллерии;
- необходимость создания "собственной армии дронов";
- возврат обязательной службы в армии.
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Ми дивуємося, чому Німеччина досі не може поставити на далекобійні ракети Таурус - невже не розуміють і не мають фізичної можливості? Ні. Просто в Німеччині, як і в інших країнах НАТО, окрім Прибалтики - здатність держави реагувати на військові виклики настільки деградувало, що важко уявити. В багатьох аспектах деградувала ще більше ніж у нас, попри фінансування оборонного сектору та його спеців в десятки разів більше.
Свіжий приклад - вже РІК!!! над полігонами в Німеччині, де тренуються військові ЗСУ на техніці НАТО - літають російські розвідувальні БПЛА. І наразі ЖОДНОГО не було збито. І не через брак технічних засобів, а тупо через бюрократію - поліція та військова група протидії цим БПЛА, під командуванням цілого бригадного генерала Вольфганга Йордана, два місяці не можуть розібратись між собою, хто має право їх збивати і якими засобами!!! Це уявляється лютою маячнею - але це реальність країни-лідера НАТО з військової точки зору.
Тому зволікання у передачі багатьох видів зброї, яка може реально наблизити перемогу над росіянами, це на жаль не виключення, а правило.
Щольц що, безсмертний, як Меркель?
фтараяой первая армия боевых ********** в мире какой раз у Киева берёт...?
Якби були то вже б дали.
Комиссия из Германии, посетившая ремонтный центр в Литве для немецких танков, оказалась неприятно удивлена количеством техники, вышедшей из строя из-за внутренних дефектов.
Немецкий офицер признался Spiegel, что немецкие танки быстро изнашиваются в боевых условиях. Украинские же военные отмечают, что у Leopard хрупкие гусеницы - ослабление их натяжения приводит к поломкам.
заездили здесь этими ракетами когда время придет тогда и получите.
разберитесь сначала с своими ворами в правительстве а то скоро вам вообще перестанут помогать.
у нас своих проблем выше крыши если правые к власти придут точно помощь остановится