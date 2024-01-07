Премьер Баварии и глава ХСС Зедер призвал Шольца предоставить Украине германские ракеты Taurus

Премьер-министр федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зедер, являющийся главой Христианско-социального союза, образующего в Бундестаге единую фракцию с Христианско-демократическим союзом, призвал немецкое правительство предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Германия и ЕС столкнутся с настоящей опасностью, если Россия выиграет войну в Украине, а единственным выходом из ситуации является поставка ракет Taurus, считает Зедер. Это "единственный серьезный шанс для Украины обрести новую смелость, а для россиян – не победить", заявил политик.

Кроме предоставления ВСУ немецких крылатых ракет Taurus, Зедер выступает за усиление армии Германии и называет среди приоритетов:

расширение обороноспособности посредством улучшения танковых войск и артиллерии;

необходимость создания "собственной армии дронов";

возврат обязательной службы в армии.

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