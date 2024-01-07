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Новости Помощь Украине
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Премьер Баварии и глава ХСС Зедер призвал Шольца предоставить Украине германские ракеты Taurus

ракета,taurus

Премьер-министр федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зедер, являющийся главой Христианско-социального союза, образующего в Бундестаге единую фракцию с Христианско-демократическим союзом, призвал немецкое правительство предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Германия и ЕС столкнутся с настоящей опасностью, если Россия выиграет войну в Украине, а единственным выходом из ситуации является поставка ракет Taurus, считает Зедер. Это "единственный серьезный шанс для Украины обрести новую смелость, а для россиян – не победить", заявил политик.

Кроме предоставления ВСУ немецких крылатых ракет Taurus, Зедер выступает за усиление армии Германии и называет среди приоритетов:

  • расширение обороноспособности посредством улучшения танковых войск и артиллерии;
  • необходимость создания "собственной армии дронов";
  • возврат обязательной службы в армии.

Читайте также: Германские политики давят на Шольца по отправке TAURUS Украине, - Rheinische Post

Автор: 

Германия (6929) крылатые ракеты (878) Шольц Олаф (905)


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Ми дивуємося, чому Німеччина досі не може поставити на далекобійні ракети Таурус - невже не розуміють і не мають фізичної можливості? Ні. Просто в Німеччині, як і в інших країнах НАТО, окрім Прибалтики - здатність держави реагувати на військові виклики настільки деградувало, що важко уявити. В багатьох аспектах деградувала ще більше ніж у нас, попри фінансування оборонного сектору та його спеців в десятки разів більше.

Свіжий приклад - вже РІК!!! над полігонами в Німеччині, де тренуються військові ЗСУ на техніці НАТО - літають російські розвідувальні БПЛА. І наразі ЖОДНОГО не було збито. І не через брак технічних засобів, а тупо через бюрократію - поліція та військова група протидії цим БПЛА, під командуванням цілого бригадного генерала Вольфганга Йордана, два місяці не можуть розібратись між собою, хто має право їх збивати і якими засобами!!! Це уявляється лютою маячнею - але це реальність країни-лідера НАТО з військової точки зору.

Тому зволікання у передачі багатьох видів зброї, яка може реально наблизити перемогу над росіянами, це на жаль не виключення, а правило.
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07.01.2024 17:06
+8
є і в Німеччині притомні політики...
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07.01.2024 17:07
+7
от справжній християнин.
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07.01.2024 17:08
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https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXE3YurOkYANk9SxU2UVAXPWX3fDwJSJdfPVkaBpRt_yJzoOW4o-UJIt65ABE1S0A-da8K1teKqcO74mzlILDsD1Kn3oOD-GzJCGfSKTuSWgYYlDn3SNZMn4cORVsSVkYv2ndPzUCVWmSJoHZN12ixlTIqzvDPQaCvbPLruXjsl3v3HDC7t6Pz9xR8CPuvlw7Q&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Ми дивуємося, чому Німеччина досі не може поставити на далекобійні ракети Таурус - невже не розуміють і не мають фізичної можливості? Ні. Просто в Німеччині, як і в інших країнах НАТО, окрім Прибалтики - здатність держави реагувати на військові виклики настільки деградувало, що важко уявити. В багатьох аспектах деградувала ще більше ніж у нас, попри фінансування оборонного сектору та його спеців в десятки разів більше.

Свіжий приклад - вже РІК!!! над полігонами в Німеччині, де тренуються військові ЗСУ на техніці НАТО - літають російські розвідувальні БПЛА. І наразі ЖОДНОГО не було збито. І не через брак технічних засобів, а тупо через бюрократію - поліція та військова група протидії цим БПЛА, під командуванням цілого бригадного генерала Вольфганга Йордана, два місяці не можуть розібратись між собою, хто має право їх збивати і якими засобами!!! Це уявляється лютою маячнею - але це реальність країни-лідера НАТО з військової точки зору.

Тому зволікання у передачі багатьох видів зброї, яка може реально наблизити перемогу над росіянами, це на жаль не виключення, а правило.
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07.01.2024 17:06 Ответить
є і в Німеччині притомні політики...
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07.01.2024 17:07 Ответить
Це не свідомість, а звичайна передвиборна боротьба.
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07.01.2024 18:44 Ответить
а Шольц, я так розумію, на вибори не йде
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07.01.2024 21:10 Ответить
от справжній християнин.
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07.01.2024 17:08 Ответить
Так вже і ЄНП і її опизиція - ХДС/ХСС вимагають....
Щольц що, безсмертний, як Меркель?
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07.01.2024 18:29 Ответить
німецькі тефлонові пательні - після користування навіть мити не треба.
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07.01.2024 18:36 Ответить
Да шо єто такоє!
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07.01.2024 17:11 Ответить
Алкачка кончена
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07.01.2024 17:17 Ответить
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07.01.2024 17:45 Ответить
Щось вона стає схожою на Брєжнєва
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07.01.2024 17:59 Ответить
Кацапи після 50 всі стають на адно ліцо, бо бухають з малечку безпросвітньо.
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07.01.2024 18:06 Ответить
А тим часом на пітьмі :

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07.01.2024 17:21 Ответить
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07.01.2024 17:31 Ответить
Новина тим більш приємна тим, що протягом тривалого часу Маркус Зьодер був відомий як русофіл.
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07.01.2024 17:42 Ответить
Там немає ніякої симпатії до України тільки бажання насолити конкуренту Шольцу і його коаліції.
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07.01.2024 18:48 Ответить
второй глаз ему надо подбить , может до него дойдет
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07.01.2024 17:45 Ответить
Додавлюйте Щольца !
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07.01.2024 17:49 Ответить
Щось кацапом засмерділо ...
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07.01.2024 18:04 Ответить
а ваша фтараяой первая армия боевых ********** в мире какой раз у Киева берёт...?
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07.01.2024 18:26 Ответить
Сховайся, вилупку козломордий, обратно у чорний пакет і не відблискуй
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07.01.2024 19:30 Ответить
Немає ніяких таурусів. Є поодинокі екземпляри для демонстрації. Що, хочете щоб віддали останнє, всі три?
Якби були то вже б дали.
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07.01.2024 18:01 Ответить
Немецкие танки созданы для учений и парадов, а не для реальных боевых действий, - https://www.spiegel.de/politik/ukraine-krieg-kiews-problem-mit-den-deutschen-pannen-panzern-a-cd9421ae-4a96-4d4f-983a-6205a063ae15 Spiegel

Комиссия из Германии, посетившая ремонтный центр в Литве для немецких танков, оказалась неприятно удивлена количеством техники, вышедшей из строя из-за внутренних дефектов.

Немецкий офицер признался Spiegel, что немецкие танки быстро изнашиваются в боевых условиях. Украинские же военные отмечают, что у Leopard хрупкие гусеницы - ослабление их натяжения приводит к поломкам.
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07.01.2024 18:13 Ответить
Подивіться про німецькі танки в другій світовій там теж багато подібних проблем було, але при всіх проблемах все ж вони кращі чим баштомети радянської школи танкобудування.
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07.01.2024 18:39 Ответить
Зьодер дуже специфічний німецький політик. Не спішіть його нахвалювати.
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07.01.2024 18:36 Ответить
Він це в пику Шольцу і коаліції світлофору заявляє. Там немає ніякої симпатії до України зовсім.
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07.01.2024 18:38 Ответить
Так какого болта мы на вас миллиарды тратим а ваши братья поляки вообще отморозились анет они же вам эмбарго захерачели и границу перекрыли. Посмотрим когда реально в Европу вступать будете они вам еще свой оскал покажут.
заездили здесь этими ракетами когда время придет тогда и получите.
разберитесь сначала с своими ворами в правительстве а то скоро вам вообще перестанут помогать.
у нас своих проблем выше крыши если правые к власти придут точно помощь остановится
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07.01.2024 19:06 Ответить
Свинособака вибігла за парєбрік і жалісно скавучить.
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07.01.2024 19:34 Ответить
А чого вона у вас сквачить? Дайте їй їжі, погладьте . Не вмієте за тваринами доглядати
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07.01.2024 19:42 Ответить
Судячи з її прапорця, вона в вас скавучить. Таких тварин в нас відправляють до кабзона. Якщо годуватимете, вона вас зжере.
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07.01.2024 19:52 Ответить
Ви в Німеччині наче живете, а до сих пір радянські міфи про братні народи підтримуєте.
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07.01.2024 19:38 Ответить
Я не можу розбиратися з українськими політиками бо не маю відношення до України. І що ви маєте на увазі під розбиратися? Розкрийте думку вашу?
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07.01.2024 19:40 Ответить
толку от этих таурусов, если ими будет запрещено бить по территории эрефии. Только удары по заводам в зауралье могут сломать клепание нового оружия в промышленных масштабах.
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07.01.2024 19:13 Ответить
крым выбить тоже неплохо
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07.01.2024 23:13 Ответить
зеленский, досить бути хвойдою та приймати і з переду і з заду - або зброя, або банківськи ячейки з діамантами.
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07.01.2024 19:14 Ответить
 
 