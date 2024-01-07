Украина начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей и Великобританией, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина уже начала совместную оборонную деятельность с четырьмя странами.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией. Есть соответствующие договоренности с Чехией, Соединенными Штатами и Германией. И конечно, наше предложение для вас – работать вместе, производить вместе, укрепляться вместе.
Поэтому совместное производство со Швецией для нас - приоритет. И я уверен, что придет такой день, когда мы с вами сможем увидеть открытие в Украине первого совместного производства", – сказал Зеленский.
По его словам, Украина уже сейчас является и всегда будет одним из наиболее значимых европейских доноров безопасности.
"Мы стремимся, чтобы и для собственной безопасности, и для безопасности партнеров мы могли опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире", - пояснил президент.
Пожалуйста, подождите...
Це як? Буде володіти військово технічними даними про оборону України?
А може військові секрети України повинні бути тільки в Україні?
,
Чи то другоє?
З цього приводу до Туреччини цього тижня вже вдруге за поточний рік навідається заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон. Схоже, що це є ознакою того, що для Вашингтона важливо покласти край цій торгівлі. Очевидно, що проблема товарів подвійного призначення далека від вирішення, адже вони продовжують потрапляти напряму в Росію.
За перші девʼять місяців 2023-го Туреччина експортувала 45 категорій товарів «високої пріоритетності» до Росії та підозрюваних у посередництві з Москвою пострадянських країн на $158 млн. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 р.
Де міни?
Де 26 000 дронів що "на складах" , вже майже місяць пройшов як їх Зеленьський " виявив".
Де будівництво фортифікацій, поки що за інформацією Бутусова- надійшла команда у віська лопатами копати траншеї. Де техніка і залученння "асфатьтобудівних фірм", через які так справно крали гроші?
Хоч тисячу разів повторюй слово "халва" - від того солодко в роті не стане.
Ізраїль не оголошує з ким і що виробляє
втерся ?
це дуже круто
чи зрозумів він, про що ляпнув?
Авторша яйца по 17... всплыла в бывшей Югославии и купила отель... почему не в тюрьме,спросите у Голобородьки...
потім він брехав, що ніякої війни не буде;
потім він брехав про потужний констнаступ і кордони 91-року.
тепер він знову про щось бреше. навіщо?
Він читає.
Бреше той, хто пише.
Турція не пропускає тральщики подаровані нам Британією,а ти несеш в масси свої гундяві казки!
І я не певен, що другий варіант не гірший, ніж те, що є. Бо шансів на обрання головою Верховної ради когось притомного, за наявності у ВР монозбіговиська, майже нема.
збройна агресія раші, неприпиниться поки штати не введуть санкції щодо Китаю... а це малоймовірно, більішсть їхнього виробництва там... всі надіються на смерть ху..ла, але якщо це станеться, вони видумають двійника ... там вся еліта така...
ну або ми підемо на поступки