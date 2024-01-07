Украина начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей и Великобританией, - Зеленский

Украина уже начала совместную оборонную деятельность с четырьмя странами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией. Есть соответствующие договоренности с Чехией, Соединенными Штатами и Германией. И конечно, наше предложение для вас – работать вместе, производить вместе, укрепляться вместе.

Поэтому совместное производство со Швецией для нас - приоритет. И я уверен, что придет такой день, когда мы с вами сможем увидеть открытие в Украине первого совместного производства", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина уже сейчас является и всегда будет одним из наиболее значимых европейских доноров безопасности.

"Мы стремимся, чтобы и для собственной безопасности, и для безопасности партнеров мы могли опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире", - пояснил президент.

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