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Украина начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей и Великобританией, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Украина уже начала совместную оборонную деятельность с четырьмя странами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией. Есть соответствующие договоренности с Чехией, Соединенными Штатами и Германией. И конечно, наше предложение для вас – работать вместе, производить вместе, укрепляться вместе.

Поэтому совместное производство со Швецией для нас - приоритет. И я уверен, что придет такой день, когда мы с вами сможем увидеть открытие в Украине первого совместного производства", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина уже сейчас является и всегда будет одним из наиболее значимых европейских доноров безопасности.

"Мы стремимся, чтобы и для собственной безопасности, и для безопасности партнеров мы могли опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире", - пояснил президент.

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Топ комментарии
+20
Дивно, а турки про це знають? Мабуть не знають, якщо не пропустили через Босфор два тральщики подаровані Великобританією Україні?
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07.01.2024 17:24
+17
Базікати ми вміємо.
Де міни?
Де 26 000 дронів що "на складах" , вже майже місяць пройшов як їх Зеленьський " виявив".
Де будівництво фортифікацій, поки що за інформацією Бутусова- надійшла команда у віська лопатами копати траншеї. Де техніка і залученння "асфатьтобудівних фірм", через які так справно крали гроші?
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07.01.2024 17:27
+17
Не потрібно сюди приплітати 10 років, бо з 2014 і по 2019 роки бгато чого зроблено, відроджена армія, яка була одягнута і нагодована по стандартам НАТО. Будувалися квартири, відремонтовано і содернізовано за 700 танків, продовжувався випуск старих і налагодили випуск нових бронемашин. Допрацьовані ракетні програми "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільха М", "Верба", "Стугна" на інші. З нуля зроблена САУ "Богдана", ставали в стрій один за одним військові катери...і тут нарід вирішив зробити себе разом.
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07.01.2024 17:30
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Не минуло й 10 років
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07.01.2024 17:23 Ответить
Півздьож
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07.01.2024 17:28 Ответить
Турецький султан буде « будувати суспільну оборону»?!

Це як? Буде володіти військово технічними даними про оборону України?

А може військові секрети України повинні бути тільки в Україні?
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07.01.2024 22:05 Ответить
Не потрібно сюди приплітати 10 років, бо з 2014 і по 2019 роки бгато чого зроблено, відроджена армія, яка була одягнута і нагодована по стандартам НАТО. Будувалися квартири, відремонтовано і содернізовано за 700 танків, продовжувався випуск старих і налагодили випуск нових бронемашин. Допрацьовані ракетні програми "Нептун", "Грім 2-Сапсан", "Вільха М", "Верба", "Стугна" на інші. З нуля зроблена САУ "Богдана", ставали в стрій один за одним військові катери...і тут нарід вирішив зробити себе разом.
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07.01.2024 17:30 Ответить
Подякуй за це хрінпіду який зразу ж заморозив їх виробництво!
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07.01.2024 18:13 Ответить
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07.01.2024 18:46 Ответить
Это вброс. Луч проходит процесс переоформления. Просто это так отображается в реестрах.
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07.01.2024 19:53 Ответить
Можливо. Поживемо - побачимо, головне, щоб не було ПІЗНО!!!
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08.01.2024 09:01 Ответить
вы Безуглая?
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07.01.2024 21:18 Ответить
А это Безуглая ракеты в асфальт закатала ?
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07.01.2024 23:44 Ответить
вы сами знаете кто
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08.01.2024 00:03 Ответить
Дивно, а турки про це знають? Мабуть не знають, якщо не пропустили через Босфор два тральщики подаровані Великобританією Україні?
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07.01.2024 17:24 Ответить
Ben bir Türküm, bu akşam yazışmaları okudum, aptalca cevaplar, Ukraynalıların Türklere bu kadar düşman olacağını beklemiyordum.

,
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07.01.2024 17:41 Ответить
Turlar veya Türkiye hakkında kesinlikle olumsuz hiçbir şey yazmadım. İşte yazım: Garip, Türklerin bundan haberi var mı? Büyük Britanya'nın Ukrayna'ya bağışladığı iki mayın tarama gemisini Boğaz'dan geçmeselerdi muhtemelen bilmiyorlardı. - Benim yazımın neresinde düşmanlık gördün?
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07.01.2024 17:46 Ответить
Ukrayna sohbetlerindeki pek çok Rus botunun yıkıcı olduğunu ve Ukraynalıları olumsuz duruma düşürmek için her şeyi yaptığını unutmayın. İnanın bana, Ukraynalılar yardımlarından dolayı Türkiye'ye çok minnettarlar.
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07.01.2024 17:53 Ответить
Ukraynalılar sizi neden seviyor? Türkiye, Rusya'nın yaptırımları aşmasına yardım ettiği için mi?
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07.01.2024 18:06 Ответить
Турки керуються міжнародними нормами - концвенцією Монтре. А вы думали, що вони роблять що хотять '- як у росії?
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07.01.2024 19:19 Ответить
Я добре знаю, що значить Конкенція Монтрьо, а чим вони керуються, коли через свої фірми-прокладки, та свою територію продають підсанкційні товари в рашку?
Чи то другоє?
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07.01.2024 19:26 Ответить
*конвенція
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07.01.2024 19:45 Ответить
А що їм забороняє?
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07.01.2024 21:09 Ответить
FT пише, що турецький експорт 45 цивільних товарів, які російська військова машина використовує для відновлення свого збройного арсеналу, неабияк виріс у поточному році. Це прямо підриває зусилля США і союзників запобігти спробам Москви забезпечити себе додатковими засобами для обстрілу мирних українських міст, що, своєю чергою, сприяє напрузі між Анкарою та її партнерами по НАТО.

З цього приводу до Туреччини цього тижня вже вдруге за поточний рік навідається заступник міністра фінансів США з питань тероризму і фінансової розвідки Браян Нельсон. Схоже, що це є ознакою того, що для Вашингтона важливо покласти край цій торгівлі. Очевидно, що проблема товарів подвійного призначення далека від вирішення, адже вони продовжують потрапляти напряму в Росію.

За перші девʼять місяців 2023-го Туреччина експортувала 45 категорій товарів «високої пріоритетності» до Росії та підозрюваних у посередництві з Москвою пострадянських країн на $158 млн. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 р.
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07.01.2024 19:29 Ответить
Монтрьо, кажете?
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07.01.2024 19:34 Ответить
Мдаа, оборонна діяльність. Особливо з турками..
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07.01.2024 17:26 Ответить
А то нічого шо ердогаша з ****** вась-вась?
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07.01.2024 17:27 Ответить
Базікати ми вміємо.
Де міни?
Де 26 000 дронів що "на складах" , вже майже місяць пройшов як їх Зеленьський " виявив".
Де будівництво фортифікацій, поки що за інформацією Бутусова- надійшла команда у віська лопатами копати траншеї. Де техніка і залученння "асфатьтобудівних фірм", через які так справно крали гроші?
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07.01.2024 17:27 Ответить
Все це є і навіть більше, але виключно у відосах Херпіду.
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07.01.2024 17:31 Ответить
Я кажуть на сході :
Хоч тисячу разів повторюй слово "халва" - від того солодко в роті не стане.
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07.01.2024 17:41 Ответить
воно ще про мільйон дронів на рік чесало. Пройшов місяць. Перші 80 тисяч вже мало надійти.
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07.01.2024 18:12 Ответить
Фортифікації кажеш. А ти бачив їх у касапів ? На лінії суровікіна. Одні ями, а не окопи, і напів бліндажі. Це не бетоні споруди, не доти й дзоти. Вони розуміють, що 155 калібр перетворить у камінці будь-яку споруду. А 240 міномет касапів рознесе все, що вигадав Бутусов. Не кажу про керовані бомби. Аби язиком почесати ? Чи на клаву понатискати ?
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07.01.2024 18:51 Ответить
Що тобі заважає язиком всю ту лінію суровікіна злизати ?
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07.01.2024 19:36 Ответить
навіщо про це оголошувати ?

Ізраїль не оголошує з ким і що виробляє
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07.01.2024 17:32 Ответить
Он молча продал лицензию козломордам на производство бпла Орлан, Зала.
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07.01.2024 18:11 Ответить
буслаєв з мотор-січі продавав росії двигуни для гелікоптерів вже після 2014 року

втерся ?
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07.01.2024 18:12 Ответить
бОГуслаев предатель и сейчас под следствием. Он из красных директоров совдера.
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07.01.2024 18:27 Ответить
совдера - совдеПа
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07.01.2024 18:29 Ответить
Лучше расскажи про Гром-2 (Сапсан), который вы в асфальт закатали, про Нептун, про Стугну, и про всё остальное, что вы просрали (или почти всё просрали) за 3 года (2019-2022).
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07.01.2024 17:32 Ответить
спільну оборону Туреччини?

це дуже круто

чи зрозумів він, про що ляпнув?
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07.01.2024 17:36 Ответить
Когда он говорит украинскою, оно вообще плохо понимает, шо оно несет.
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07.01.2024 18:13 Ответить
Тут важно не содержание, а сам факт того что он в "эфире" так сказать. Чтобы избиратели не забыли кто это такой и зачем он нужен.
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07.01.2024 19:46 Ответить
З турками *****? Шо б вони все рашистам зливали?
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07.01.2024 17:39 Ответить
Голобородько ещё в школе был Хенералиссимус😁 советского союза...
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07.01.2024 17:40 Ответить
Хіба що завод байрактарів. Але про них останнім часом не чути.
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07.01.2024 17:42 Ответить
Краще б нічого не казати а мовчки робити
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07.01.2024 17:43 Ответить
Завод "Байрактарів" мали б вже будувати, але зажерлива зє-камарілья почала вимагати в турків відкат в 10 млн.долл. США і ті послали нас. Ось така муйня , малята.
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07.01.2024 18:42 Ответить
З Турки не надійні партнери. Зрадять і оком не моргнуть… з
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07.01.2024 17:44 Ответить
Зеленський має зрозуміти, що політично він вже помер.
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07.01.2024 17:48 Ответить
Дебіл шашличний.
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07.01.2024 17:50 Ответить
З Туреччиною, на мій погляд, - зайве.
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07.01.2024 17:51 Ответить
https://youtu.be/KY_6uowB-Rw?si=qqpO2fNV6Woe8M5L...

Авторша яйца по 17... всплыла в бывшей Югославии и купила отель... почему не в тюрьме,спросите у Голобородьки...
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07.01.2024 17:53 Ответить
В Хорватии.
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07.01.2024 18:18 Ответить
спочатку він брехав, що війна вигідна тільки Порошенку і достатньо просто його замінити;
потім він брехав, що ніякої війни не буде;
потім він брехав про потужний констнаступ і кордони 91-року.
тепер він знову про щось бреше. навіщо?
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07.01.2024 18:01 Ответить
Він не бреше.
Він читає.
Бреше той, хто пише.
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07.01.2024 18:35 Ответить
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за «Дайте йому ще 100 днів, він навчиться», як Україна.
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07.01.2024 18:02 Ответить
Знову Ze мразь прибухнула мабуть. Знову несе його.
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07.01.2024 18:19 Ответить
Поміняй клей.
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07.01.2024 18:21 Ответить
Який булшит !
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07.01.2024 18:24 Ответить
боневтік,що ти мелеш!
Турція не пропускає тральщики подаровані нам Британією,а ти несеш в масси свої гундяві казки!
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07.01.2024 18:28 Ответить
Що йому написали то він і читає .
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07.01.2024 18:32 Ответить
Судячи з усього владу передавати після 5 років каденції навіть і не думає
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07.01.2024 18:35 Ответить
На жаль, владу він може передати або новообраному після відміни воєнного стану Президенту, або голові Верховної ради, тобто Коливану, котрий за Конституцією буде виконувати його обов'язки до проведення виборів після відміни воєнного стану.
І я не певен, що другий варіант не гірший, ніж те, що є. Бо шансів на обрання головою Верховної ради когось притомного, за наявності у ВР монозбіговиська, майже нема.
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07.01.2024 18:41 Ответить
Читайте Конституцію України і Закон України "Про правові особливості воєнного стану".
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07.01.2024 22:50 Ответить
Та бачу... помилився, виконує обов'язки до призначення нового Президента, тоді це безвихідь якась, в теперішньому складі ВР ніколи не піде на його зняття... і вибори не зрозуміло коли будуть

збройна агресія раші, неприпиниться поки штати не введуть санкції щодо Китаю... а це малоймовірно, більішсть їхнього виробництва там... всі надіються на смерть ху..ла, але якщо це станеться, вони видумають двійника ... там вся еліта така...

ну або ми підемо на поступки
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07.01.2024 23:35 Ответить
Добровільно він владу не віддасть ніколи, незалежно від того будуть коли-небудь вибори чи ні, виграє він їх чи програє. Надто багато вже натворив...
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07.01.2024 18:42 Ответить
Польща вже допомогла .турки заблокували тральщики Великобританії . США припинили практично допомагати і фінансово і війсковою допомогою, німці дають мізер."зе зрадник! і дальше "кварталить " по мізгах українського народу,котрого знищує рашист, згідно оманських домовленостей..
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07.01.2024 18:35 Ответить
З турками? Ну, хіба шо конкретно з зятем Ердогана Байрактаром. І те, не чути цих БПЛА після початку повномасштабки. Напевне, припинили випуск...
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07.01.2024 18:48 Ответить
Не виключено що кацапи просто "підібрали ключик" до електроніки "Байрактара" і модифікували свої засоби РЕБ А турки ще не змогли переробить та модифікувать захист від впливу цих модифікованих засобів
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07.01.2024 18:52 Ответить
Туреччина навіть собі не допомагає. А тут ще й Україні. Мінні тральщики потрібні у Чорному морі для розмінування. А не для установки мінних пасток. Як це роблять касапи.
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07.01.2024 18:53 Ответить
Черговий стопітсотий пустопорожній пі@дьож. Чос по вухам лохторату у виконанні ляльки, яка лише вміє читати з суфльору. Нічорта ці виродки не робили, не роблять і не робитимуть для посилення України, бо не для того вони пхалися у владу. Вони лише послаблюють та дискредитують Україну та брешуть, брешуть, брешуть. Брехати не кліпнувши оком та грати на публіку це все що вони роблять. Їхнє завдання з 2019 не змінилося - будь яким способом допомогти москалоті повернути Україну у сферу впливу мацкви, а якщо не вийде повернути, то допомогти знищити або фізично, якщо не фізично, то економічно та політично. Саме це й робиться професійно, наполегливо, систематично 24/7. Дивіться на їхні дії та на їхні результати (їх вже назбиралося на 10 пожиттєвих термінів цим покидькам), а не на їхню брехню, яка лише маскує систематичну роботу проти України та її незалежності та державності.
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07.01.2024 19:40 Ответить
Надо было еще сказать что совместно с Венгрией и Словакией. Чтобы Орбану и Фицо строгий выговор с занесением на Политбюро объявили.
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07.01.2024 19:51 Ответить
Якби хоч четвертина з того, про що ви ляпаєте язиками, втілювалася в життя...
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07.01.2024 23:40 Ответить
 
 