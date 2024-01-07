Успешно бороться против России и отвоевывать свое возможно только при условии солидарности с Украиной других стран, - Зеленский

С помощью партнеров Украина способна победить российскую агрессию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Почти весь прошлый год российские силы провели в постоянных штурмах на украинской земле. Они не жалели человеческих жизней и оружия, прежде всего артиллерии и бомб. Но чего достигла Россия этим? Украина не сдала свои позиции, сохраняет нужные плацдармы и последовательно уничтожает логистику, склады и штабы оккупантов. Мы не разрешаем российской оккупации стать жесткой", - подчеркнул президент.

Зеленский уверен, что с помощью партнеров Украина способна победить российскую грессию.

"Когда нация опирается на солидарность от других, а значит, на соответствующую поддержку, она может успешно защищаться даже от гораздо большего врага. Больше именно в военном смысле. Все мы с вами знаем, что Россия сейчас использует для агрессии против Украины и – в гибридных формах – против всей нашей Европы потенциал, который был накоплен при жизни нескольких поколений. Это касается и оружия, и промышленных и экономических возможностей, и энергетического потенциала России, который она тратит на ведение своей войны. Должны признать: это значительная сила. Но все равно – я уверен, и это демонстрируют наши результаты – даже Россию можно снова поставить в рамки международного права. Ее агрессию можно победить.

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Конечно, Украина не сдалась бы оккупанту и не смирилась бы с оккупацией ни при каких-либо худших обстоятельствах. Каждая нация, ценящая свободу, имеет способы бороться и тогда, когда надеяться на чью-либо помощь сложно или невозможно. Но бороться успешно, отвоевывать свое, возвращать безопасность людям, своему региону и приучать агрессора, что агрессия не дает никакой выгоды, это возможно только при условии, что защита черпает силу в солидарности. Потому что единство многих всегда сильнее любой мощи врага. И что бы Россия ни делала против Украины, мы доказали, что можем находить необходимый противовес, когда действуем смело, когда действуем вместе с партнерами и когда имеем абсолютно чистую цель – защищать жизнь", - отметил президент.