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Успешно бороться против России и отвоевывать свое возможно только при условии солидарности с Украиной других стран, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

С помощью партнеров Украина способна победить российскую агрессию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Почти весь прошлый год российские силы провели в постоянных штурмах на украинской земле. Они не жалели человеческих жизней и оружия, прежде всего артиллерии и бомб. Но чего достигла Россия этим? Украина не сдала свои позиции, сохраняет нужные плацдармы и последовательно уничтожает логистику, склады и штабы оккупантов. Мы не разрешаем российской оккупации стать жесткой", - подчеркнул президент.

Зеленский уверен, что с помощью партнеров Украина способна победить российскую грессию.

"Когда нация опирается на солидарность от других, а значит, на соответствующую поддержку, она может успешно защищаться даже от гораздо большего врага. Больше именно в военном смысле. Все мы с вами знаем, что Россия сейчас использует для агрессии против Украины и – в гибридных формах – против всей нашей Европы потенциал, который был накоплен при жизни нескольких поколений. Это касается и оружия, и промышленных и экономических возможностей, и энергетического потенциала России, который она тратит на ведение своей войны. Должны признать: это значительная сила. Но все равно – я уверен, и это демонстрируют наши результаты – даже Россию можно снова поставить в рамки международного права. Ее агрессию можно победить.

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Конечно, Украина не сдалась бы оккупанту и не смирилась бы с оккупацией ни при каких-либо худших обстоятельствах. Каждая нация, ценящая свободу, имеет способы бороться и тогда, когда надеяться на чью-либо помощь сложно или невозможно. Но бороться успешно, отвоевывать свое, возвращать безопасность людям, своему региону и приучать агрессора, что агрессия не дает никакой выгоды, это возможно только при условии, что защита черпает силу в солидарности. Потому что единство многих всегда сильнее любой мощи врага. И что бы Россия ни делала против Украины, мы доказали, что можем находить необходимый противовес, когда действуем смело, когда действуем вместе с партнерами и когда имеем абсолютно чистую цель – защищать жизнь", - отметил президент.
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Топ комментарии
+27
Ти 🤡 казав шо всі наклеп кажуть ...війни не буде...Чонгар під..рас віддав, людей загубив ...тепер солідарність шукаєш ,с* ка, їди у відставку ,виб..док !!!
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07.01.2024 18:05
+26
саме ти тому ти хамив США, Британії і Польші - саме тим країнам, що нам найбільше допомагали? Саме тому, в 50-ти країнах світу вже давно немає українських послів, бо ти познімав не лояльних, а призначати нікого? Самі проститутки і аферисти в оточенні залишились, яких просто не приймають?
і тіьки бла бла бла... кожен божий день. придуркуватий ********.
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07.01.2024 18:11
+22
А що ти зробило, щоб з нами були солідарні
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07.01.2024 18:04
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Правила форума Совет форумчан
А якщо не буде "солідарності", то який у тебе план Б?
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07.01.2024 18:04 Ответить
У цих зелених покидьків навіть плану "А" немає...
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07.01.2024 18:05 Ответить
Та навпаки. У них "план" завжди пречудовий.
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07.01.2024 18:28 Ответить
зато у Патрушева план є,

а справа цих покидьків - втілювати його в життя, шо вони успішно й ро*****, *****
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07.01.2024 18:54 Ответить
В нього є план....але не Б і не В. Просто план.
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07.01.2024 18:40 Ответить
Колупати ракети з асфальту і бити ними по *********.
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07.01.2024 18:46 Ответить
А що ти зробило, щоб з нами були солідарні
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07.01.2024 18:04 Ответить
Ти 🤡 казав шо всі наклеп кажуть ...війни не буде...Чонгар під..рас віддав, людей загубив ...тепер солідарність шукаєш ,с* ка, їди у відставку ,виб..док !!!
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07.01.2024 18:05 Ответить
Ага, щас. Воно само ніколи не піде.
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07.01.2024 18:07 Ответить
Тоді втече.
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07.01.2024 21:03 Ответить
Якщо Хєрпіду таки піде у відставку, його обов'язки до нових виборів Президента виконуватиме Коливан. Ви певні, що це буде краще. А з огляду на те, що під час дії воєнного стану вибори проводити заборонено Законом?
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07.01.2024 18:48 Ответить
Коливан вибирається ВР. Отже ВР легко отого ''коливана'' може змінити.
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07.01.2024 19:17 Ответить
Наскільки легко, за наявності монозбіговиська та ЗаЖОПівців? Бо для обрання нового спікера потрібно 226 (двісті двадцять шість) голосів.
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07.01.2024 19:21 Ответить
Чого розкудахталась? Будеш своєму Шольцу поради давати.
У розмові з журналістами видання він підтвердив, що Україна готувалась до війни, однак не хотіла, щоб про це дізнались росіяни. "Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємось на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор і розміщуємо дописи у фейсбуці", - цитує слова Залужного американський тижневик.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення, він, як зазначають журналісти, мав дві головні стратегічні цілі. "Ми не мали допустити, щоб впав Київ. А на всіх інших напрямках нам довелося пролити їхню кров, навіть, якщо у певних місцях це вимагало втрати територій", - передає слова Залужного TIME. Журналісти видання пояснюють: ЗСУ "хотіли дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу".

"Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене", - цитує слова Залужного TIME. Джерело: https://censor.net/ua/n3369695
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07.01.2024 22:47 Ответить
Цікава логика вибрали у 2019 р . 🤡 шоб на нас напали ... потім русню розбити і самім свій народ у крові втопити ...це ви таке між строчок у якому курятнику вичитали ?
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07.01.2024 23:02 Ответить
Від тебе слово "логіка" чується, як матюк. На нас напали ще в 2014-му. До фройлян у Німеччині так довго доходять новини?
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07.01.2024 23:12 Ответить
Треба забути про "відвоювати", сидіти в глибокій обороні та нищити кацапське біо-сміття, а своїх солдатів берегти, як зіницю ока.
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07.01.2024 18:06 Ответить
не вийде відсидітись вже, москалі виробляють дрони і ракети в промислових кількостях, гниди вже розробили реактивні шахеди з машинним зором штучним інтелектом вже цього року це все полетить до нас сотнями за раз, а єрмак за цей час банкрутить КБ "ЛУЧ" і розказує 72% ідіотам як у нас все добре.
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07.01.2024 18:17 Ответить
ну штурмувати уж точно не вийде, бо нема ким.
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07.01.2024 18:36 Ответить
пора вирішити питання з московськими агентами при владі, після чого вже можна думати про щось інше
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07.01.2024 20:37 Ответить
як його вирішити? я бачу тільки державний переворот, яким звісно скористаються кацапи, а отже це вже анархія... я не проти, але, будь ласка, не розворовуйте супер-маркети
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07.01.2024 20:53 Ответить
ти не повіриш, кацапи вже користуються всім чим можна, єрмак, зеленський, червоненко, шевченко і різні друзі портнова всі за них, яка ще анархія.
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07.01.2024 21:57 Ответить
Дурнику, ніхто КБ "Луч" не банкрутить. Не віриш мені - подивись останнє відео Бутусова. Він про це згадував. Від тебе кацапським лайном смердить за милю.
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07.01.2024 22:52 Ответить
зайди в опендатабот і подивись і не хами незнайомим людям
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07.01.2024 22:56 Ответить
То може мені ще до незнайомого кацапа на Ви звертатися? Що таке реорганізація суб'єкта господарювання знаєш? Коли змінюється назва, установчі документи, форма організації при збереженні виробництва? Так отож.
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07.01.2024 23:02 Ответить
Навіть витратив час, щоб перевірити. Давай, скажи, що після цього ти не зрадойоб і не працюєш на русню? Питання лише в тому чи свідомо.
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07.01.2024 23:29 Ответить
перестати красти знову не розглядається...
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07.01.2024 18:09 Ответить
Знову у Зєлі нам всі винні, але про кацапських кротів, кретинів та корупціонерів жодного слова.
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07.01.2024 18:11 Ответить
За цей час він усі майбутні мобілізації προςραβ.
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07.01.2024 21:03 Ответить
То це ти мерзота для солідарності розісрався з найголовнішими партнерами?
Цинічна дволика брехлива нікчема.
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07.01.2024 18:11 Ответить
саме ти тому ти хамив США, Британії і Польші - саме тим країнам, що нам найбільше допомагали? Саме тому, в 50-ти країнах світу вже давно немає українських послів, бо ти познімав не лояльних, а призначати нікого? Самі проститутки і аферисти в оточенні залишились, яких просто не приймають?
і тіьки бла бла бла... кожен божий день. придуркуватий ********.
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07.01.2024 18:11 Ответить
Які ж "правильні" слова йому написали. Цікаво, а хто це лив помиї на дружні Україні держави та надсилав послами корабельних сосен, мін'єтчиць, прокравшихся однопартійців та другу шушеру на кшалт тарана? А хто ж це розкрадає міжжнародну допомогу для України? Воно і вправду вважає, що ніхто із зарубіжних партнерів не бачить цих дивних "подвигів" зєлайна?
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07.01.2024 18:13 Ответить
Зеленському треба просто приїхати в ті інші країни і сквіртонуть, як подруга його дружбана, з якими він розпиляв 1.5 мільярда гривень на закупівлях для військових
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07.01.2024 18:14 Ответить
«...Україна не здала своїх позицій...» (с)
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07.01.2024 18:17 Ответить
в 2023 році
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07.01.2024 21:08 Ответить
Зовсім інше, казав Зеля з кварталом, отих зкацаплених запроданців за гроші від ФСБ, з 2014 року…
Роздвоєння особистості, на останніх місяцях сидіння в ОПУ ??
МОЗ, попереджує про це завчасно.
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07.01.2024 18:18 Ответить
Польща після поразки там комунізму виставила США на початку 1990-х ультиматум: або членство в НАТО, або створюємо власну ядерну зброю для захисту від Москви.

Рух до без'ядеризації повинен був би завершитись, коли Україна би стала членом і НАТО, і ЄС.

Cтратегічну ядерну зброю контролювала Росія.

Теоретично, стримати Росію могла б тактична ядерна зброя - але от її якраз Росія швидко і неафішовано вивезла з України на свою територію у травні 1992 року, бо розуміла, що тактичну зброю ми могли зберігати і використовувати.
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07.01.2024 18:19 Ответить
«Ухвалював рішення Генштаб Міноборони Російської Федерації, а вся процедура виконувалась за технологією, яка існувала з радянських часів: приїхали ешелони з Москви, звантажили зі сховищ ядерні боєголовки і вивезли.
Кравчук навіть не знав, що вивозили тактичну ядерну зброю».
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07.01.2024 18:32 Ответить
А це вже брехня. Бо рішення про без'ядерний статус України записане у Декларації про державний суверенітет України, ухваленій Верховною радою України 27 липня 1990 року.
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07.01.2024 18:53 Ответить
Рух до без'ядеризації повинен був би завершитись, коли Україна би стала членом і НАТО, і ЄС.
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07.01.2024 18:57 Ответить
А от цього у Декларації не записано. Навпаки - записана позаблоковість
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07.01.2024 19:04 Ответить
Це була лише Декларація (план на майбутнє).
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07.01.2024 19:16 Ответить
От Україна його, той план і виконала.
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07.01.2024 19:18 Ответить
янелох, верни в Україну гроші вкрадені та виведені в офшори!
2 мілліарда доларів!
Це два Петріота,які могли б закрити небо над Одесою та Дніпром,або 60 F16 !!!
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07.01.2024 18:25 Ответить
Знову бреше
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07.01.2024 18:29 Ответить
Але чого досягла Росія цим? Україна не здала своїх позицій, але 3,14дерація досягла в Україні того,що здали ми "зелені зрадники" згідно оманських договорняків.
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07.01.2024 18:30 Ответить
Земля пласка чи кругла? Просто перепитую?
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07.01.2024 22:57 Ответить
А що там було в Кабо-Верде? Мені просто цікаво...
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07.01.2024 18:32 Ответить
З Україною, а не з тобою і твоєю командою, на якій тавро мародера зрадника ніде ставити.
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07.01.2024 18:34 Ответить
Мо не треба було копати яму пороху, мо не треба було жити договорняками, мо не треба було йти на поступки путлу і лукашу, мо не треба було призначати керівниками фсбшних агентів, котрі крутять тобою як лялькою на вірьовках, мо не треба було брехати і красти....
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07.01.2024 18:36 Ответить
Тупорилй ішак корчить із себе видатного стратега та радіє думкою, що хтось прислухаєтьсядо його піз...жі.
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07.01.2024 18:40 Ответить
Не вони з Україною а ми з ними маємо все узгоджувати, щоб вони залищились з нами.
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07.01.2024 18:40 Ответить
Нє. Ще можливо без зеленого кодла.
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07.01.2024 18:48 Ответить
Вже шукає винних.
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07.01.2024 19:12 Ответить
А ще , Вова, треба щоб ОПа, ти, аудитори х7єві та іньші ує#ани не заважали!!!
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07.01.2024 19:24 Ответить
В Ізраїлі цього поца зє вже б закидали камінням до смерті прямо на вулицях...
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08.01.2024 06:05 Ответить
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08.01.2024 06:57 Ответить
 
 