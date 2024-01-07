Успешно бороться против России и отвоевывать свое возможно только при условии солидарности с Украиной других стран, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С помощью партнеров Украина способна победить российскую агрессию.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Почти весь прошлый год российские силы провели в постоянных штурмах на украинской земле. Они не жалели человеческих жизней и оружия, прежде всего артиллерии и бомб. Но чего достигла Россия этим? Украина не сдала свои позиции, сохраняет нужные плацдармы и последовательно уничтожает логистику, склады и штабы оккупантов. Мы не разрешаем российской оккупации стать жесткой", - подчеркнул президент.
Зеленский уверен, что с помощью партнеров Украина способна победить российскую грессию.
"Когда нация опирается на солидарность от других, а значит, на соответствующую поддержку, она может успешно защищаться даже от гораздо большего врага. Больше именно в военном смысле. Все мы с вами знаем, что Россия сейчас использует для агрессии против Украины и – в гибридных формах – против всей нашей Европы потенциал, который был накоплен при жизни нескольких поколений. Это касается и оружия, и промышленных и экономических возможностей, и энергетического потенциала России, который она тратит на ведение своей войны. Должны признать: это значительная сила. Но все равно – я уверен, и это демонстрируют наши результаты – даже Россию можно снова поставить в рамки международного права. Ее агрессию можно победить.
Конечно, Украина не сдалась бы оккупанту и не смирилась бы с оккупацией ни при каких-либо худших обстоятельствах. Каждая нация, ценящая свободу, имеет способы бороться и тогда, когда надеяться на чью-либо помощь сложно или невозможно. Но бороться успешно, отвоевывать свое, возвращать безопасность людям, своему региону и приучать агрессора, что агрессия не дает никакой выгоды, это возможно только при условии, что защита черпает силу в солидарности. Потому что единство многих всегда сильнее любой мощи врага. И что бы Россия ни делала против Украины, мы доказали, что можем находить необходимый противовес, когда действуем смело, когда действуем вместе с партнерами и когда имеем абсолютно чистую цель – защищать жизнь", - отметил президент.
Пожалуйста, подождите...
а справа цих покидьків - втілювати його в життя, шо вони успішно й ро*****, *****
У розмові з журналістами видання він підтвердив, що Україна готувалась до війни, однак не хотіла, щоб про це дізнались росіяни. "Я побоювався, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам треба було, щоб ворог думав, що ми всі розміщуємось на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор і розміщуємо дописи у фейсбуці", - цитує слова Залужного американський тижневик.
Після початку широкомасштабного російського вторгнення, він, як зазначають журналісти, мав дві головні стратегічні цілі. "Ми не мали допустити, щоб впав Київ. А на всіх інших напрямках нам довелося пролити їхню кров, навіть, якщо у певних місцях це вимагало втрати територій", - передає слова Залужного TIME. Журналісти видання пояснюють: ЗСУ "хотіли дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу".
"Вони просто загнали своїх солдатів на бійню. Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене", - цитує слова Залужного TIME. Джерело: https://censor.net/ua/n3369695
Цинічна дволика брехлива нікчема.
і тіьки бла бла бла... кожен божий день. придуркуватий ********.
Роздвоєння особистості, на останніх місяцях сидіння в ОПУ ??
МОЗ, попереджує про це завчасно.
Рух до без'ядеризації повинен був би завершитись, коли Україна би стала членом і НАТО, і ЄС.
Cтратегічну ядерну зброю контролювала Росія.
Теоретично, стримати Росію могла б тактична ядерна зброя - але от її якраз Росія швидко і неафішовано вивезла з України на свою територію у травні 1992 року, бо розуміла, що тактичну зброю ми могли зберігати і використовувати.
Кравчук навіть не знав, що вивозили тактичну ядерну зброю».
2 мілліарда доларів!
Це два Петріота,які могли б закрити небо над Одесою та Дніпром,або 60 F16 !!!