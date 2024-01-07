Если Путин победит в Украине, следующей станет Молдова, – экс-директор ЦРУ Петреус

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что в случае поражения Украины Путин атакует Молдову и страны Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.

Экс-глава разведки США уверен, что Путин "не остановится на достигнутом", если Россия победит в Украине.

"Если Россия победит, если Путину удастся добиться своей очень большой цели в Украине, он не остановится на достигнутом. Следующей целью станет Молдова, возможно, одна из стран Балтии или другие страны. Генри Киссинджер перед смертью сказал, что линия обороны НАТО теперь находится на границе между Украиной и Россией, и я с этим полностью согласен", - подчеркнул Петреус.

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