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Если Путин победит в Украине, следующей станет Молдова, – экс-директор ЦРУ Петреус

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

петреус

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что в случае поражения Украины Путин атакует Молдову и страны Балтии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспресо.

Экс-глава разведки США уверен, что Путин "не остановится на достигнутом", если Россия победит в Украине.

"Если Россия победит, если Путину удастся добиться своей очень большой цели в Украине, он не остановится на достигнутом. Следующей целью станет Молдова, возможно, одна из стран Балтии или другие страны. Генри Киссинджер перед смертью сказал, что линия обороны НАТО теперь находится на границе между Украиной и Россией, и я с этим полностью согласен", - подчеркнул Петреус.

Читайте также: Успешно бороться против России и отвоевывать свое возможно только при условии солидарности с Украиной других стран, - Зеленский
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Топ комментарии
+26
Які мля всі розумні, з приставкою єкс.
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07.01.2024 18:21
+18
Е таке понятя - генцид, ви мабудь знаете що це. Так це буде в Украіні у разі перемоги кацапіі. Не яког партізанського руху не буде бо не буде кому. Гнацид евреів , який зробили фашисти буде виглядати як невина шутка в порівняні з кацапським.
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07.01.2024 18:41
+14
Всі країни , які сусіди кацапстана і не встигли вступити в НАТО будуть мати велику біду від цього дикого звіра.
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07.01.2024 18:31
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Ага. І Київ за три дні)?
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07.01.2024 20:17 Ответить
Гриша, мова йде про Молдову. Закусюйте.
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07.01.2024 20:20 Ответить
Анонім, засунь свій великошовенистський настрій в дупу, і не задирай носа як кацапи)
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07.01.2024 20:23 Ответить
То йди воююй за Молдову, та не пи...ди.
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07.01.2024 20:27 Ответить
Та йди воюй за Молдову, та не свисти.
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07.01.2024 20:28 Ответить
Мудрец
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07.01.2024 19:14 Ответить
Якщо ви такі розумні, то дайте стільки ракет, щоб не допустити цього.
Бо будете мудрими, як дружина Абрама потім.
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07.01.2024 19:22 Ответить
Дай дураку стеклянный уйх
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08.01.2024 02:55 Ответить
Спасибо. Вам того же .
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07.01.2024 19:46 Ответить
Молдову, как раз, они и не заметят. После Одессы даже останавливаться не будут. Тут точно за 3 дня, не больше.
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07.01.2024 19:47 Ответить
Оце розумник, Молдова буде захоплена наступного дня, бо шо, санкції?
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07.01.2024 19:51 Ответить
Уже даже другие варианты никто не рассматривает только этот. Союзники Украины оказались только на словах. Цинизм видимо величина бесконечная.
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07.01.2024 19:54 Ответить
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07.01.2024 20:16 Ответить
наступним мало не покажеццо
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07.01.2024 20:38 Ответить
Хіба Румунія не впишеться за Молдову (звісно завчасно) ? Дивно що такий варіант не розглянуто.

Бо хто має друзів з Молдови, в курсі, що народ (особливо молоде покоління) ментально відчувають себе мало не частиною Румунії .
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07.01.2024 22:06 Ответить
Пишуть. У Румунії і Молдові чимало симпатиків *********. Об*єднання і повернення Придністров*я може зіграти поганий жарт для майбутніх виборів.
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07.01.2024 22:11 Ответить
Если Россия победит Украину, то следующие будут прибалтийские страны, а Молдову захватят автоматом по ходу.
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07.01.2024 22:21 Ответить
Молдоку поставлять РАКОМ за 2-ва дні. Шуткую, вони самі стануть )))
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07.01.2024 22:25 Ответить
На зустріч з Орбаном в Транссільванії. і Орбан денонсує Тріанонський договір одноособово.
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07.01.2024 22:42 Ответить
Україна для нати - буферна зона. Як і Молдова, яку вже наполовину кацапи прихопили у вигляді так званої пмр. Залишається лише приєднати Кишинів до Тирасполя.
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07.01.2024 22:58 Ответить
************* розмножуються як бЛОХИ
Бо просто *******
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07.01.2024 23:09 Ответить
йа тут задався питанням про рекорди швидкості винищення людей. У всіх на слуху трагедія голокосту, коли за час правління гітляра (33-45) було винищено порядку семи мільйонів люду, з яких половина - гебреї, а ще цигани, яких зараз величають ромами, а з часом і "роми" стануть неполіткоректною назвою, як ото сталося з }|{ugaми, нужником, уборною, клозєтом, туалєтом.. от як його назвати шоп воно не смерділо??? вибачаюсь за ліричний відступ. Серед жертв голокосту мільйон поляків, гомосєки, єговісти, масони, психопати, тощо..
Так от швидкість винищення жертв голокосту - 1500 душ щоденно
Геноцид тутсі в Руанді (під егідою ООН, ***) - 10000 тутсь за добу шо вшестеро більше аніж в голокост
Дріга світова (70 мільйонів жертв за період 1.09.1939-2.09.1945 - рівно шість років - 32000 жертв щоденно .. до речі, сюди вписується бомбардування Хіросіми, де одномоментно загинуло порядку 30 тищ японців..
а тепер... тра-та-та! призове місце зі світовим рекордом!!! 10 мільйонів українських селян за зиму 1932-1933 (до появи перших бур'янів) - порядку 50000 українців за добу.
Хто опротестовує цифру в 10 мільйонів, то ніхто не сперечається з цифрою в сім мільйонів. Але і в такому випадку Голодомор безперечний рекордсмен зі значним відривом від інших учасників "забігу" -- 39000 душ за добу.
Це шоп всі збагнули та второпали - капітуляція призведе до більших жертв, аніж збройний опір.
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07.01.2024 23:33 Ответить
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