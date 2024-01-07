В России арестовали 16-летнего подростка из Дагестана по делу о поджоге Су-34

Суд в Челябинске отправил под арест 16-летнего подростка из Дагестана, обвиняемого в покушении на диверсию на объекте Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По версии следствия, подросток, имя которого не называется, попытался поджечь бомбардировщик на челябинском военном аэродроме "Шагол". Издание пишет, что самолет успели оперативно потушить.

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемого 5 января. В спецслужбе тогда заявили, что подросток причастен к попытке диверсии в январе 2024-го по заданию спецслужб Украины. При задержании у него изъяли "средства связи и носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами", утверждали в ФСБ.

Кроме того, в спецслужбе заявили, что установили причастность обвиняемого "к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуре" в Дагестане.

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Напомним, ГУР Министерства обороны Украины ранее заявило, что на челябинском военном аэродроме "Шагол" в ночь на 4 января сгорел бомбардировщик Су-34. Было опубликовано видео горящего бомбардировщика. Насколько серьезные повреждения получил самолет, с видео непонятно.