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разведка (4002) россия (91256) самолет (3328) ФСБ (1861)

В России арестовали 16-летнего подростка из Дагестана по делу о поджоге Су-34

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су34,літак

Суд в Челябинске отправил под арест 16-летнего подростка из Дагестана, обвиняемого в покушении на диверсию на объекте Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По версии следствия, подросток, имя которого не называется, попытался поджечь бомбардировщик на челябинском военном аэродроме "Шагол". Издание пишет, что самолет успели оперативно потушить.

Сотрудники ФСБ задержали обвиняемого 5 января. В спецслужбе тогда заявили, что подросток причастен к попытке диверсии в январе 2024-го по заданию спецслужб Украины. При задержании у него изъяли "средства связи и носители информации, содержащие его фотоотчеты и переписку с украинскими кураторами", утверждали в ФСБ.

Кроме того, в спецслужбе заявили, что установили причастность обвиняемого "к совершенным в ноябре и декабре 2023 года поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуре" в Дагестане.

Смотрите также: На российском аэродроме сгорел истребитель Су-34. ВИДЕО

Напомним, ГУР Министерства обороны Украины ранее заявило, что на челябинском военном аэродроме "Шагол" в ночь на 4 января сгорел бомбардировщик Су-34. Было опубликовано видео горящего бомбардировщика. Насколько серьезные повреждения получил самолет, с видео непонятно.
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Топ комментарии
+15
Маленький мальчик спички нашел,
Су-34 на пепел пошел.
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07.01.2024 19:29
+14
Кого впіймали той і винен, в них це так працює.
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07.01.2024 19:07
+12
взагалі шукали більш молодшого, щоб не засуджувати до довічного, але знайшли тільки 16-річного.
Свої лижі він побачів вперше в житті, як тільки їх йому показали після арешту.
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07.01.2024 19:10
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07.01.2024 19:01 Ответить
У радянські часи продавалися огірки до 35 см довжиною Тому ці - можуть вважаться "короткоплодними"
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07.01.2024 19:40 Ответить
Поздоровляю Яре - здається ви придумали основу свого власного анектоду ( або заміну предмета в вашому серійному анектоді ).
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07.01.2024 20:07 Ответить
!!!
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07.01.2024 20:10 Ответить
нічого собі ціна
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07.01.2024 23:35 Ответить
Кого впіймали той і винен, в них це так працює.
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07.01.2024 19:07 Ответить
700рэ
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07.01.2024 19:08 Ответить
взагалі шукали більш молодшого, щоб не засуджувати до довічного, але знайшли тільки 16-річного.
Свої лижі він побачів вперше в житті, як тільки їх йому показали після арешту.
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07.01.2024 19:10 Ответить
Колись голова військового суду розказував, під чарку, випадок зі своєї молодості
"Роботи було багато в трибуналі - по кілька справ розглядали в один день Якось попалася мені справа з одним "узбечонком" Ну розглядаю справу Провели слідство Ставили питання підсудному - він тільки кивав чи головою крутив у заперечення Дійшли до судових дебатів І я вирішив уточнить, перед початком, його біографічні дані Задаю питання І тут виявляється що в судовому засіданні - інша особа Конвой привіз кількох підсудних і, не розібравшись, привів нам іншого!
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07.01.2024 19:48 Ответить
Взагалі то, згідно КПК (як тоді так і зараз) встановлення особи це перше що робить суд після оголошення про слухання справи. А Ваш співбесідник придурок, чи вважав такими слухачів цієї дичини.
А за друге де був адвокат? Чи він не впізнав свого підзахисного?
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08.01.2024 02:14 Ответить
Ти просто не служив у "тій" армії Де десь чверть солдат насилу розуміла "язик абщенаціанальнава абщенія" а деякі навіть писать-читать не вміли і електрику перший раз бачили - бо жили в гірських кишлаках та аулах Який адвокат зі знанням узбецької в Новосибірську? (справа там була) Тим більше - "за направленням" (бо часто рідні і не знали що син попав під слідство) А суди тоді йшли "конвеєром" Стикався - бачив!
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08.01.2024 08:44 Ответить
То це в них по аеродрому можна просто так гуляти будь-кому?
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07.01.2024 19:15 Ответить
Не могли когось більш підходящого назначити винним? Ну ідіотами ж себе виставляють - виходить, дитина може пробратися на їх секретний аеродром і спалити літак...
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07.01.2024 19:22 Ответить
Маленький мальчик спички нашел,
Су-34 на пепел пошел.
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07.01.2024 19:29 Ответить
будьонов, де рюський легіон? Невже це вже він - 16 років.
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07.01.2024 19:30 Ответить
Так літак згорів чи ні??? Чи знов набрехали?
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07.01.2024 19:31 Ответить
Походу, второе.
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07.01.2024 20:02 Ответить
а против хода какое?
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07.01.2024 23:34 Ответить
Мабуть хлопець не знав не впізнав 3 жди героя дагестана сина дирявого дона дирова, та дав йому копняка.
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07.01.2024 19:40 Ответить
Тепер ще і в убивстві кеннеді зізнається
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07.01.2024 19:45 Ответить
Перший кацапський літак він спалив у 16 років.
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07.01.2024 19:53 Ответить
Точно . Он ещё в отрядах УПА против чикистов воевал ! Он сам может это подтвердить !
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07.01.2024 19:55 Ответить
ну не ******* в Дагестані літаки , особливо кацапські ...
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07.01.2024 20:04 Ответить
Головне в цій новині з боліт це те що літак оперативно загасили. Просто було спочатку відео що щось горить, потім деякі кауапські "воєнкори" соплі почали пускати, тому і швидко знайшли козла, відрапортували і добавили що впинципі все нормально. Трішки фарба обгоріла. Що означає що таки згорів.
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07.01.2024 21:23 Ответить
Свободу Дагестану!
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07.01.2024 22:05 Ответить
Какой шустрый подросток! В декабре дагестан поджигает, а в январе уже Челябинск!
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07.01.2024 22:46 Ответить
 
 