Украина выполнила свою часть договоренностей относительно разблокирования границы с Польшей, - Министерство развития громад и территорий
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Украина выполнила свою часть договоренностей, зафиксированных в плане действий по разблокированию границы с Польшей.
Об этом заявил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"План, который мы согласовали, со стороны Украины выполнен, и к нам сегодня вопросов нет. Вопрос в том, что еще протестующие требуют от польского правительства", - отметил Деркач.
Чиновник подчеркнул, что невозможность отмены соглашения о либерализации перевозок подтвердил и Европейский Союз, и польское правительство.
Деркач также сообщил, что количество двусторонних перевозок, осуществленных польскими перевозчиками, снизилось всего на 5% по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. "Поэтому их призывы, что украинские перевозчики полностью "убили" польский рынок перевозок, не соответствуют действительности", - подчеркнул чиновник.
В то же время, по его словам, Украина только в ноябре 2023 года недополучила почти 10 миллиардов таможенных пошлин из-за блокирования границы. Ущерб терпит и Польша.
Пожалуйста, подождите...
Яеій план?! План з « блокувальниками»?
Польща порушила норми ЕС. А Україна повинна вмовляти польських блокувальників?!
Що за хрень?!
Хто веде таку « діпломатія» від України? Хто за це відповідальний?
Та хто буде компенсувати Україні її втрати від цього блокування? Уряд Польщі чи ЕС?
Це як мінімум.
А як максімум- ще збитки з недополученноі прибилі за час простою, та збитки за порушення контрактів з кінцевими покупцями.
Чи може це не збитки? Може простояти неділю на кордоні це прибуток?
Если вы поймали не 5 а 3 рыбины, у вас убыток 2 рыбы?
Ти я бачу дуже далека від проблем через яки вони блокують кордон. То ж поясню:
Уяви собі на хвилинку: ти українка, працюєш, платиш податки (нормальні такі податки), годуєш свою сім'ю, ремонтуєш свій трак, тощо.
І тут такі поляки з'являються, та за три копійки починають перевозити вантажі...
Не платять податки, не отримують ліцензії, і фактично віднімають у тебе та твоєї родини хліб...
Бо хто з замовників буде платити більше, якщо поляки зі своїми халявними ліцензіями, та пільгами - возять за копійки, бо їх же ж потрібно розуміти, та жаліти, бо ж вони хороші, бо у них війна...
Але як від цього співчуття стане легше твоїй родині?
Як ти скажеш своїм дітям що грошей на їжу немає, бо полякам заробити важніше ніж тобі?
Треба ставитися до людей так, як хочете щоб ставилися до Вас.
Бойкот всіх польських товарів, якими завалені наші магазини!
Кукурудза гнила і на дунайському напрямку по пів року. І воно гідне було тільки для нижчої ціни технічного спирту. Не кажучи про зриви договорів, страхові ризики