Украина выполнила свою часть договоренностей относительно разблокирования границы с Польшей, - Министерство развития громад и территорий

Украина выполнила свою часть договоренностей, зафиксированных в плане действий по разблокированию границы с Польшей.

Об этом заявил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"План, который мы согласовали, со стороны Украины выполнен, и к нам сегодня вопросов нет. Вопрос в том, что еще протестующие требуют от польского правительства", - отметил Деркач.

Чиновник подчеркнул, что невозможность отмены соглашения о либерализации перевозок подтвердил и Европейский Союз, и польское правительство.

Деркач также сообщил, что количество двусторонних перевозок, осуществленных польскими перевозчиками, снизилось всего на 5% по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. "Поэтому их призывы, что украинские перевозчики полностью "убили" польский рынок перевозок, не соответствуют действительности", - подчеркнул чиновник.

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В то же время, по его словам, Украина только в ноябре 2023 года недополучила почти 10 миллиардов таможенных пошлин из-за блокирования границы. Ущерб терпит и Польша.