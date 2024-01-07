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Украина выполнила свою часть договоренностей относительно разблокирования границы с Польшей, - Министерство развития громад и территорий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

кордон,словаччина

Украина выполнила свою часть договоренностей, зафиксированных в плане действий по разблокированию границы с Польшей.

Об этом заявил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"План, который мы согласовали, со стороны Украины выполнен, и к нам сегодня вопросов нет. Вопрос в том, что еще протестующие требуют от польского правительства", - отметил Деркач.

Чиновник подчеркнул, что невозможность отмены соглашения о либерализации перевозок подтвердил и Европейский Союз, и польское правительство.

Деркач также сообщил, что количество двусторонних перевозок, осуществленных польскими перевозчиками, снизилось всего на 5% по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения. "Поэтому их призывы, что украинские перевозчики полностью "убили" польский рынок перевозок, не соответствуют действительности", - подчеркнул чиновник.

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В то же время, по его словам, Украина только в ноябре 2023 года недополучила почти 10 миллиардов таможенных пошлин из-за блокирования границы. Ущерб терпит и Польша.
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Топ комментарии
+12
«Україна виконала свою частину домовленостей, зафіксованих у плані дій для розблокування кордону з Польщею»…?!

Яеій план?! План з « блокувальниками»?

Польща порушила норми ЕС. А Україна повинна вмовляти польських блокувальників?!

Що за хрень?!
Хто веде таку « діпломатія» від України? Хто за це відповідальний?

Та хто буде компенсувати Україні її втрати від цього блокування? Уряд Польщі чи ЕС?
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07.01.2024 20:10
+11
Збитки від блокування кордону Польщі з Україною вже перевищили величину всієї допомоги Польщі Україні під час війни.
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07.01.2024 19:47
+8
Самый лучший выход это полностью игнорировать все компании этих хитрожопых перевозчиков.
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07.01.2024 19:37
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Самый лучший выход это полностью игнорировать все компании этих хитрожопых перевозчиков.
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07.01.2024 19:37 Ответить
Если их игнорировать, то как привозить товары в Украину?
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07.01.2024 20:01 Ответить
Извините вот у вы нашли хороший фрахт например Милан-Днепр и хорошо зарабатываете а тут появляются хитропопые ясновельможные паны которые отказались от этого фрахта в начале войны и заявляют что теперь они тоже хотят этих денег,но возить груз будут только до Львова.Вопрос какой дурак согласится на такие условия с малым пробегом и лишними перегрузками?
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07.01.2024 20:29 Ответить
Я спросил - как доставить товары в Украину? Вам не кажется, что продовольственные товары в Украину едут фурами в кратно большем объеме, чем из неё? Вот я и спрашиваю: если игнорировать польских перевозчиков, то кто привезет товары в Украину? Лицензированных в Европе грузоперевозчиков в Украине для этого недостаточно.
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07.01.2024 20:47 Ответить
«Україна виконала свою частину домовленостей, зафіксованих у плані дій для розблокування кордону з Польщею»…?!

Яеій план?! План з « блокувальниками»?

Польща порушила норми ЕС. А Україна повинна вмовляти польських блокувальників?!

Що за хрень?!
Хто веде таку « діпломатія» від України? Хто за це відповідальний?

Та хто буде компенсувати Україні її втрати від цього блокування? Уряд Польщі чи ЕС?
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07.01.2024 20:10 Ответить
Ta nichto ne bude...
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07.01.2024 21:25 Ответить
таке аби шось перднути.. а як товари привозити? на спину?
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07.01.2024 23:00 Ответить
Збитки від блокування кордону Польщі з Україною вже перевищили величину всієї допомоги Польщі Україні під час війни.
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07.01.2024 19:47 Ответить
збитки з чого?? Шо бариги вивозять з України сировину ? так держава з цього НІЧОГО МАЙЖЕ не має .https://minfin.com.ua/ua/2023/11/02/115372877/
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07.01.2024 20:00 Ответить
Яка цікава думка - давайте наглухо закриємо кордон!
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07.01.2024 20:05 Ответить
Так він і закритий....
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07.01.2024 21:00 Ответить
Так не відкривайте, починайте блокувати
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07.01.2024 21:15 Ответить
Так це було б саме правильне рішення....Але нарІд.....якби заблокував то б зразу ті шмари з автоматами бистринько попропускали б всіх....іне кукарікали б.....
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07.01.2024 23:20 Ответить
Збитки с простою автівок з України.
Це як мінімум.
А як максімум- ще збитки з недополученноі прибилі за час простою, та збитки за порушення контрактів з кінцевими покупцями.

Чи може це не збитки? Може простояти неділю на кордоні це прибуток?
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07.01.2024 21:51 Ответить
Головне питання - чому у прошлому році, коли були узгоджені всі питання по експорту українських зернонових та масляничних культур через Польщу, як країну транзитера, українськи зелені компашки почали продавати узбіжжя на теріторії Польщі? Вирішили заробити на транспортних витратах, котрі, до речі, входили у ціну збіжжя, поставленного до пункту призначенння і за це були сплачені евро. І всі оті "експортери" сидять у зеленій раді зеленского та мовчать. Підар...и.
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07.01.2024 20:04 Ответить
Транзиту а не експорту. Все мало йти транзитом... Для продажу на території Польщі домовленостей не було. От звідти все і розпочалось...
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07.01.2024 20:11 Ответить
А я про шо. Тіки транзит. А гнидка мовчить - бо тож свої, наробили. Читайте уважно.
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07.01.2024 20:17 Ответить
Я просто уточнив.
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07.01.2024 20:48 Ответить
Зрозумів. Але це нічого не вирішує - там у раді більшість та хаос.
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07.01.2024 20:52 Ответить
Проплачений дегенерат, те українське збіжжя скуповивали польскі бариги і потім своїм продавали
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07.01.2024 23:44 Ответить
Татишо. Відкрити приватне підприємство у Польщі - 50 евро. Ось вівці зеленского повідкривали та на 40% дешевше продавали. І всі вони, гниди, сидять у раді зеленского. Вчить матчасть - знесла курочка яєчко , та не просте, а золоте. А хлопці гинуть на фронті ось за це - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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07.01.2024 23:51 Ответить
Украина только в ноябре 2023 года недополучила почти 10 миллиардов Источник: https://censor.net/ru/n3466172
Если вы поймали не 5 а 3 рыбины, у вас убыток 2 рыбы?
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07.01.2024 20:29 Ответить
Прибуток 3 рибки. Хотелкі є у кожного - для когось останій мерін - збуток.
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07.01.2024 20:54 Ответить
Моя дружина з внуком сьогодні перетинали польський кордон -- Так нашу митницю проходили майже 10 ( ДЕСЯТЬ ***** ) годин .. ПОЛЬСЬКУ ПІВТОРИ .. І це шо в автобусах НЕМАЄ ЧОЛОВІКІВ-одні жінки .. Перевізники які проплують тим підорам митникам проходять швидко ..Та поляки дивляться -просто окуєвають
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07.01.2024 19:56 Ответить
слухай ти пес вонючий .. фільтруй базаз
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07.01.2024 20:05 Ответить
пес чи не пес, а минулої ночі моя донька 11 годин простояла на україно-польському кордоні в зоні поляків
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07.01.2024 20:09 Ответить
В який бік?
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07.01.2024 20:12 Ответить
зі Львова на Варшаву. На літак спішила
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07.01.2024 20:13 Ответить
на раві руській
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07.01.2024 20:14 Ответить
Дирявий ну не скули .. розказуй ....посміємось
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07.01.2024 20:26 Ответить
200 дол такса з одного буса. Якщо за день митник заробив 500 дол - він лох. З нього глузують «побратими». Корупція всюди. заспокоює, що ті хлопці хоч воювали і це не американські трансфери, які Зе шобла виводить в офшор
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07.01.2024 20:04 Ответить
Читайте - поляки блокують виїзд вантажівок з Польщі. До Польші - якшо випустив зеленский, - нема жодних проблем.
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07.01.2024 20:07 Ответить
а моя донька минулої ночі стояла на нашому кордоні 1 годину, а на польському 11 годин
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07.01.2024 20:07 Ответить
і Слава Богу... я вам кажу як мені було
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07.01.2024 20:20 Ответить
та шо ж слава богу, якщо спізнилася на літак ?
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07.01.2024 20:29 Ответить
Що ти мелеш тварюка, наші пропускають швидко а пшики доколупуються до кожного, наші мають що машинами пшеків пробивати???
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07.01.2024 22:34 Ответить
Ці "мерзенні ляхи" - прихистили у себе більше людей, ніж ти можеш собі уявити, до того ж надали стільки допомоги (у тому числі і вийськової), що дай бог усім бути такими мерзенними...

Ти я бачу дуже далека від проблем через яки вони блокують кордон. То ж поясню:

Уяви собі на хвилинку: ти українка, працюєш, платиш податки (нормальні такі податки), годуєш свою сім'ю, ремонтуєш свій трак, тощо.

І тут такі поляки з'являються, та за три копійки починають перевозити вантажі...

Не платять податки, не отримують ліцензії, і фактично віднімають у тебе та твоєї родини хліб...

Бо хто з замовників буде платити більше, якщо поляки зі своїми халявними ліцензіями, та пільгами - возять за копійки, бо їх же ж потрібно розуміти, та жаліти, бо ж вони хороші, бо у них війна...

Але як від цього співчуття стане легше твоїй родині?
Як ти скажеш своїм дітям що грошей на їжу немає, бо полякам заробити важніше ніж тобі?

Треба ставитися до людей так, як хочете щоб ставилися до Вас.
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07.01.2024 20:38 Ответить
Мерзенний лях, заробив три гроші за українофобський пост. Молодець
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07.01.2024 23:45 Ответить
які були вимоги , що виконали повна таємниця ?
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07.01.2024 19:58 Ответить
Это называется конструктивная неопределённость.
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07.01.2024 20:00 Ответить
То треба повернути усю військову, гуманітарну допомогу отриману Україною за, майже два роки, вислати всіх біженців - дітей, жінок.... до України з Польщі і об'явити Польщі війну - шо вони так нехтують зеленским - світовим лідором за мир. Скіки можна терпіти( тут на ресурсі були пропонови - дати пройти рашистам(дагам, чеченцям) до Польщі - хай NATO воює. Всеодно всі українці тікають .... та знов до тих же мад'яр, словенців, поляків.
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07.01.2024 20:14 Ответить
Так давай поверном. В чому проблема? ляхи не єдині хто віз в Україну гумантірку, однак ляхи єдині хто заробляє на українцях мільрди євро на рік
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07.01.2024 23:48 Ответить
Як завжди Україна прогнулась!
Бойкот всіх польських товарів, якими завалені наші магазини!
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07.01.2024 20:27 Ответить
Не дуже у нас багато польского товару, в основному це Китай((
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07.01.2024 20:36 Ответить
Украина выполнила, а фсбшники закинули денежек трём организаторам протестов, те договорились с сотней зачинщиков, те подбили еще тысячу участников и воз и ныне там. Точнее фуры. Всё просто, как детей делают на каждом шагу легко.
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07.01.2024 22:20 Ответить
Ляхи зараз ще щось придумають
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07.01.2024 22:31 Ответить
Зауважте, що перевізники з України зареєстрували кампанії саме в Польщі. З якого дива. Податків не платять ні Польщі ні в Україні і демпінгують. По зерну теж так само. Демпінг.бо не спалачують податків ні Польщі ні в Україні.
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07.01.2024 22:36 Ответить
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07.01.2024 22:36 Ответить
Наші не знають дипломатичною мови.
Кукурудза гнила і на дунайському напрямку по пів року. І воно гідне було тільки для нижчої ціни технічного спирту. Не кажучи про зриви договорів, страхові ризики
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07.01.2024 22:45 Ответить
З соціалкою , схоже, швах.
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07.01.2024 23:46 Ответить
Хитрo#oпая зелёная плесень решила обмануть в прошлом году Польшу на транзите зерна,,,,,,сбили цену на перевозки в Европе,а теперь кричат ,что поляки виноваты..ВИНОВАТА ВЛАСТЬ МАРОДЕРОВ-ЗЕ,И ЖАДНОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКОВ С УКРАИНЫ
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07.01.2024 23:50 Ответить
Польша ведет "войну" против европейского будущего Украины. Варшава должна это : и услышать и осознать .
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08.01.2024 04:33 Ответить
Для мене поляки такіж вороги як і москалі.
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08.01.2024 07:49 Ответить
 
 