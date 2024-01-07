В течение суток произошло 29 боевых столкновений, на Авдеевском направлении отражены 16 атак врага, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 07.01.2024.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 683-и сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток произошло 29 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Всего враг нанес 6 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Бучки, Гремячка Черниговской области; Волфино, Искрисковщина, Мефедовка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Потихоново Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага восточнее Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника вблизи Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 11 атак неподалеку от Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где захватчики при поддержке авиации 3 раза безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотую Ниву, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Ольговское, Полтавка, Красное, Белогорье, Работино, Пятихатки Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Крынки Херсонской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.