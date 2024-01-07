В течение суток произошло 29 боевых столкновений, на Авдеевском направлении отражены 16 атак врага, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 07.01.2024.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"Продолжаются 683-и сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток произошло 29 боевых столкновений. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.
Всего враг нанес 6 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Бучки, Гремячка Черниговской области; Волфино, Искрисковщина, Мефедовка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Волчанск, Потихоново Харьковской области.
На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Берестового Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Табаевка Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага восточнее Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника вблизи Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 11 атак неподалеку от Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где захватчики при поддержке авиации 3 раза безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Золотую Ниву, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Ольговское, Полтавка, Красное, Белогорье, Работино, Пятихатки Запорожской области.
В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон Херсонской области и Дмитровка, Очаков Николаевской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Красный Маяк, Змиевка, Крынки Херсонской области.
Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Але ж в тилу йде відверте висвітлення московитам *****, підприємств ВПК України керівниками ЦОВВ!!
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Анатолій :
7th Січень 2024 о 23:22
Якби ж це було все.
Тут ще веселіше:
*Марк Гордієнко *
Злой боли пост.
29 декабря и 2 января, "мобики " и "умирающий Путин или его двойник", нанесли абсолютно эффективные и системные удары по нашей военной промышленности - производству ракет "Нептун" , "Стугн" и…
Погибли специалисты, разрушено производство и уничтожены складские запасы…
Самое ужасное, что всю работу за резидента ФСБ, по выявлению всей военной промышленной цепочки сделало наше государство и выложило это в открытый доступ.
Специально подготовленная ставленица Портнова, возглавившая ДАСУ, некто Алла Басалаева.., дебилы из НАБУ и ДБР и полиции…
Они решили подзаработать на военных оборонных производствах..
Есть компания "Арчер", единственный производитель тепловизоров и прицелов, #покидьки с НАБУ сварганили против этого производителя уголовное дело…
КБ "Луч", основной производитель нашего ракетного вооружения, сначала был атакован агенткой Портнова Аллой Басалаевой, как главой "Держаудит службы", потом мусорами с МВС Украины, позже Басалаева выложила в открытый доступ результаты проверки КБ "Луч", со всей цепочкой смежников и поставщиков.
А 29 го и 2 го, россияне по этим координатам нанесли очень эффективные ракетные удары…
Смотрите что происходит.
Есть допуск к гос.тайне., которое даёт СБУ, но можно прийти сотрудникам с держ.аудита, НАбу и Дбр, возбудить уголовные дела против критических оборонных объектов, провести обыски, изъять документацию - и доступ к документам "особо секретно" получают сотни людей.
Мало того, Басалаева выкладывает всю цепочку производства КБ Луч, в открытый доступ на "единому портале державних закупівель" с открытым кадастром земли и точными координатами местонахождения компаний.
Это чудовищно.
Это страшно.
Шмыгаль, Ермак, Данилов, глава ДБР, Машовец, Алла Басалаева - все эти люди виноваты в смерти лучших специалистов в ракетной промышленности, в разрушении этого важнейшего производства…
Жаль конечно компанию М-Так, но без флисок и перчаток, мы обойдёмся, пока они не восстановят производство, но без "Нептунов", нам будет сложно..
Зеленский бормочет свои пустые вечерние видосы, вместо того, что бы поменять шесть своих менеджеров предателей…
Создать Комитет Спасения Украины, жёстко покарать предателей или идиотов.
Но, шо мы видим, СБУ задержали поца, шо выложил видео прилетов, но почему Алла Басалаева ещё не арестована за держ.зраду ибо то, что она сделала, это убытки на миллиарды с уничтожением людского научно-производственного потенциала.
Почему не сидят в застенках СБУ следаки и прокуроры из ДБР, НАБУ и жалкие полицаи, которые кошмарили нашу оборонку ?
Реально, 29 и 2 го, нам нанесли чудовищный по силе удар и он нам будет стоить тысячи жизней наших воинов.» (с)
Мабуть, це робиться відомими особами призначениними Зеленським, під завершення їх сидіння на посадах, щоб було куди утікти…
Точно, як і Бакай з ДУС, перед утечею на московію, нагадив і Кучма дивно це злив..