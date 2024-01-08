В течение 7 января россияне дважды безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра вблизи Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.
Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери".
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Так би злила *****, усі системи оборони!!
За весь час сидіння на посаді, заленского шобло, усі свої ЗАШКВАРИ по статті 111 ККУ, вивело патіхамувлєс за кордон, прямо перед НОСОМ керівників СБУ, ДБР, ГенПрокурора, МВС….
А термін ЙОГО сидіння, закінчується за Конституцією, у березні, а якже тоді відповідальність оцих посадовців??