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Генштаб ВС (4291) Днепр_река (361) Херсон (2103) плацдарм (21)

В течение 7 января россияне дважды безуспешно штурмовали плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра на Херсонщине, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о ситуации на плацдармах ВСУ на левом берегу Днепра вблизи Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ. 

В сообщении отмечается: "Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят захватчикам значительные потери".

Также читайте: Россияне в течение 5 января 10 раз безуспешно штурмовали наши плацдармы на Херсонщине, - Генштаб
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Добре, що там відсутню, ота дивна жінка, з ДержАудитслужби…
Так би злила *****, усі системи оборони!!
За весь час сидіння на посаді, заленского шобло, усі свої ЗАШКВАРИ по статті 111 ККУ, вивело патіхамувлєс за кордон, прямо перед НОСОМ керівників СБУ, ДБР, ГенПрокурора, МВС….

А термін ЙОГО сидіння, закінчується за Конституцією, у березні, а якже тоді відповідальність оцих посадовців??
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08.01.2024 01:00 Ответить
таке:
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08.01.2024 01:11 Ответить
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08.01.2024 01:14 Ответить
не читайте. Проходьте повз.
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08.01.2024 01:45 Ответить
Кринки - бермудський трикутник для кацапів:
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08.01.2024 01:17 Ответить
Какіхто "сурков" разисківають. Вмірє животних, блд
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08.01.2024 07:43 Ответить
Каждому оккупанту - по крынке для сбора их остатков!
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08.01.2024 12:48 Ответить
 
 