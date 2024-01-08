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Новости За рубежом
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Конгресс США (959) США (23194) Джонсон Майк (27)

Лидеры Конгресса США объявили о заключении соглашения об основных расходах на 2024 финансовый год

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша,конгрес

Лидеры Конгресса США в воскресенье согласовали верхнюю планку федеральных расходов на 2024 финансовый год в размере $1,6 триллиона в рамках соглашения, направленного на предотвращение частичного закрытия правительства в конце этого месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

В воскресенье в письме законодателям республиканец Джонсон сообщил, что верхняя граница включает $886 миллиардов на оборону и $704 миллиарда на необоронительные расходы. Оборонительную часть уже подписал президент Джо Байден в прошлом месяце в рамках законопроекта о расходах на оборону.

По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера демократов в Палате представителей Хакима Джефриса, совместное заявление позволит "защитить ключевые внутренние приоритеты, такие как помощь ветеранам, здравоохранение и питание" от сокращений, которых добиваются некоторые республиканцы.

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Согласно их заявлению, расходы на необоронительные нужды составят $772,7 миллиарда, что почти на $69 миллиардов больше, чем заявил Джонсон. Один из помощников демократов сказал, что дополнительные деньги – это "корректировка".

Конгресс должен был вернуться в Вашингтон на этой неделе, чтобы 19 января и 2 февраля согласовать государственные расходы до сентября на фоне требований республиканцев сократить дискреционные расходы на 2024 финансовый год ниже лимита, согласованного в июне.

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Весной прошлого года Байден и тогдашний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти достигли соглашения – в рамках соглашения по увеличению лимита задолженности – о дискреционных расходах на оборону и необорону в размере $1,59 триллиона.

В воскресенье Байден заявил, что соглашение еще на один шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного закрытия правительства и защиты важных национальных приоритетов".

"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договаривался с обеими партиями", – сказал Байден в заявлении после объявления соглашения.

Палате представителей, контролируемой республиканцами, и Сенату, контролируемому демократами, еще предстоит договориться о том, как распределить эти средства.

В своем письме Джонсон сказал, что "окончательные уровни затрат не удовлетворят всех, и они не сокращают столько затрат, сколько многие из нас хотели бы".

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Топ комментарии
+6
.. верхній кордон запобігання частковому закриття уряду ..
нема сечі терпіти ці пекельні борошна.. *** і це продовжує бути актуальним до цього часу???
хоча, якщо згадати шо сеnsor з пуп'янка - друкований орган сосіялістичної партії, то воно і не дивно
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08.01.2024 03:10
+5
Знов новину з кацапської ґуґлом перекладали.
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08.01.2024 02:29
+3
для нас это пока ни о чем
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08.01.2024 01:37
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Тримайтесь, московити
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08.01.2024 01:25 Ответить
для нас это пока ни о чем
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08.01.2024 01:37 Ответить
а нам по будапіському міморандумі шо буде?
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08.01.2024 01:40 Ответить
Орбан буде..
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08.01.2024 01:46 Ответить
зачьот
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08.01.2024 01:50 Ответить
Здається ж можна прочитати той меморандум і все що буде
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08.01.2024 02:40 Ответить
там написано "гарантії", а в агліцькій мові то нічо не значить, як нам розтлумачили гамириканці з велікобрітанцями, просто пустий трьоп
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08.01.2024 03:04 Ответить
США гроші у підтримку України виділять, якщо ВР України прийме закон про мобілізацію 500 000 воїнів.
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08.01.2024 01:57 Ответить
Хорошая новость, шансы на подписание пакета помощи Украине серьезно увеличились!
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08.01.2024 02:15 Ответить
Знов новину з кацапської ґуґлом перекладали.
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08.01.2024 02:29 Ответить
.. верхній кордон запобігання частковому закриття уряду ..
нема сечі терпіти ці пекельні борошна.. *** і це продовжує бути актуальним до цього часу???
хоча, якщо згадати шо сеnsor з пуп'янка - друкований орган сосіялістичної партії, то воно і не дивно
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08.01.2024 03:10 Ответить
Палаті представників, контрольованої республіканцями,
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08.01.2024 06:57 Ответить
Такого я -ще не чув - клас!
"Нету мочи терпеть эти адские муки" - "нема сечі терпіти ці пекельні борошна"
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08.01.2024 09:16 Ответить
Якщо немає сечі - то уже повний п-ц. Якщо немає "сечі терпіти" то аденома простати. Запишийся до уролога. У Тамбові.
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08.01.2024 09:35 Ответить
"Якщо немає "сечі терпіти" то аденома простати. " - не тре так категорично, це може бути ознакою культурності одночасно з відсутністью громадських вбиралень і незнанням географії міста ( і можливо таким чином виникли якісь танцювальні рухи ).
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08.01.2024 10:07 Ответить
запишайся сам в своєму тамбові, кацапче
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08.01.2024 11:01 Ответить
вопрос хто осідлає щедрі фінансові потоки не стоїть
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08.01.2024 03:20 Ответить
Тим часом досі не досягнуто згоди щодо окремого законопроєкту, який включає військову допомогу Україні, оскільки Конгрес продовжує сперечатися щодо міграційної політики на південному кордоні Америки.
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08.01.2024 03:24 Ответить
скоро африканські піґмеї братимуть в заручники українських громадян шоп вимагати від оон збільшення асортименту гуманітарної допомоги галадающім дєтям афрікі
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08.01.2024 03:26 Ответить
США намагаються кинути виклик Росії, яка зараз домінує в ЦАР, а американська приватна військова компанія Bancroft прагне зайняти місце російської ПВК "Вагнер", яка зазнає значних структурних та організаційних змін після смерті Пригожина.

На початку літа минулого року найманці "Вагнера" навіть на деякий час покинули ЦАР, але потім повернулися туди. У ЦАР "Росія уклала субпідряд з ПВК "Вагнер", і якщо Росія більше не домовлятиметься з Пригожиним, вона надішле нам новий контингент".
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08.01.2024 03:41 Ответить
йа до морфея..
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08.01.2024 03:44 Ответить
Буба залюбки продаватиме українців в заручники.
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08.01.2024 07:01 Ответить
 
 