Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 7 января поразили 4 района сосредоточения оккупантов, пункт управления, склад и артиллерийское средство россиян, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 7 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

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