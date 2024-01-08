Авиация и ракетные войска ВСУ в течение 7 января поразили 4 района сосредоточения оккупантов, пункт управления, склад и артиллерийское средство россиян, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации и ракетных войск ВСУ по российским оккупантам в течение 7 января 2024 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.
Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.
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