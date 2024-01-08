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Израиль (1759) Хамас (153) Ближний Восток (49) Блинкен (749)

Война между Израилем и Хамасом может угрожать безопасности всего Ближнего Востока, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

блінкен,остін

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что война между Израилем и ХАМАСом в Секторе Газа может "метастазировать" и угрожать безопасности на всем Ближнем Востоке.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на The Times of Israel.

Он отметил: "Это момент глубокой напряженности в регионе. Это конфликт, который может легко метастазировать, вызывая еще большую опасность и еще больше страданий".

Издание добавляет, что госсекретарь США покинул Катар и отправился в ОАЭ, после чего полетит в Саудовскую Аравию, Израиль и Египет.

Также читайте: США готовятся к возможному расширению войны в Секторе Газа и разработают план реагирования, - Politico
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Топ комментарии
+13
а війна в центрі сраної еуропи, буцім, виграшки
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08.01.2024 01:36
+13
Хамас не винний, винна війна. Цю пісню добре співати, стоячи раком. Ми вже чули її з текстом про козлостан у виконанні Папи Франциска і Орбана.
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08.01.2024 02:43
+6
ващє! бєдниє палєстінскіє младєнци.. гібнут і гібнут.. пора канчать етат гінацід, которую тваріт ізраільская ваєнщіна
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08.01.2024 03:01
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а війна в центрі сраної еуропи, буцім, виграшки
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08.01.2024 01:36 Ответить
Обеспокоилась,проститутка. По всем нефтяным дыркам полетел успокаивать,что не даст Израилю полной свободы действий. Союзнички блин. С такими враги не нужны.
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08.01.2024 01:47 Ответить
Багато американських ашкеназі євреїв щиро ненавидять Ізраїль тому що ізраїльтяни здобули свободу завдяки "армія мова віра" а мали б дочекатись до мессії
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08.01.2024 03:42 Ответить
Хамас не винний, винна війна. Цю пісню добре співати, стоячи раком. Ми вже чули її з текстом про козлостан у виконанні Папи Франциска і Орбана.
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08.01.2024 02:43 Ответить
ващє! бєдниє палєстінскіє младєнци.. гібнут і гібнут.. пора канчать етат гінацід, которую тваріт ізраільская ваєнщіна
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08.01.2024 03:01 Ответить
Інші іранські проксі в регіоні, ймовірно, будуть втягнуті у війну за участю «Хезболли», посилюючи удари по ізраїльських і американських об'єктах.

Крім того, Іран може нарешті виконати свої регулярні погрози і закрити Ормузьку протоку, через яку тече значна частина світової нафти. Не виключено, що протока буде замінована. Це не тільки поставить світову економіку в штопор, але й стане прямою загрозою для США, Саудівської Аравії.

ВМС США спробують "відкоркувати" протоку. Але це ризикує завдати удару у відповідь Ірану та його маріонеткам. Потенційні цілі можуть включати американські війська і бази по всьому регіону, в тому числі в Бахрейні, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Сирії та Іраку.

Наслідний принц і фактичний правитель країни Мухаммед бін Салман дуже стурбований ризиком регіональної війни. Його стратегія, за словами його довірених осіб, полягає в тому, щоб «чинити тиск на американців, щоб вони чинили тиск на ізраїльтян».

Американці, зі свого боку, сподіваються, що бін Салман, Катар і навіть Китай переконають Іран у тому, що ескалація небезпечна, і викличуть стриманість.
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08.01.2024 03:31 Ответить
Главный игрок будет Египет. Проблема Египта что он находится на растяжке. Он может продолжать жить как сейчас, но это приведет к бунту раньше или позже. Египет бочка, которая раньше или позже взорвется. Или он может начать войну. Самое логичное это война с Эфиопией, но эта война может быть проигрышной, так что он может переметнуться от США в сторону Китая. Это будет главный поворот в регионе за последние полвека.

Кстати, от текущей блокировки Суэца Египет теряет кучу денег. Также как из-за нестабильности на границе с Палестиной.
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08.01.2024 03:38 Ответить
Вообще все сосредоточились на Иране, на Израиле, но главная проблема - Египет. Самая большая страна в регионе. Они как бы в нейтралитете, но ими правит военная хунта, которая единственная может удержать страну в скатывание к агрессивному монстру. Что как бы может измениться в любой момент.
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08.01.2024 03:41 Ответить
Задолго до всей этой истории между Палестиной и Израилем, что у Египта не будет нашего зерна и прочее говорилось что вторая половина 20ых годов это большой риск, что Египет взорвется. Сейчас количество факторов только выросло. Пока это спящий монстр, который никого не трогает. Но что будет когда он проснется никто не знает.
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08.01.2024 03:44 Ответить
Монстр чи карлик ?
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08.01.2024 09:40 Ответить
Саудівська Аравія може використувати Пакистан( який має вплив на ІДІЛ), щоб підірвати торгівлю нафтою свому конкуренту Ірану.

Саудівська Аравія і Пакистан розвинули широкі торговельні, релігійні, політичні та стратегічні відносини. Пакистан підтверджує свої відносини з Саудівською Аравією як найбільш «важливе і двостороннє партнерство» в ******** зовнішній політиці Пакистану. Повідомляється, що близько 70 000 пакистанських військовослужбовців служать в армії Саудівської Аравії. Розгортання ядерних боєголовок Пакистану в Саудівській Аравії було б «гіршим, ніж Карибська криза».

Список держав-спонсорів тероризму Сполучених Штатів описує Пакистан як «притулок для терористів», де окремі терористи і терористичні групи можуть організовуватися, планувати, збирати кошти, спілкуватися, вербувати, навчати, здійснювати транзит і діяти у відносній безпеці.

"Ісламська держава", філія якої в Афганістані, ІДІЛ-Хорасан, неодноразово погрожувала Ірану. У заяві «Ісламської держави» йдеться, що він має на меті вбити шиїтів - як продовження давнього зіткнення між сунітами та шиїтами, чий релігійний розкол сягає корінням у суперечку сьомого століття щодо законного спадкоємця пророка Мухаммеда.

«Ісламська держава» націлена на Іран, якого вона вважає невиправним сектантським ворогом, який разом з очолюваною США коаліцією доклав руку до розгрому угруповання в Сирії та Іраку.
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08.01.2024 04:01 Ответить
Блінкін бовтається туди сюди, примушує Ізраїль поступитися Хамасу - так само, як примушує Україну поступитися Рашці. При цьому в обох випадках Білий дім стверджує, що на Ізраїль і Україну ніякого тиску немає, що вони все вирішують самі... А поки що США забрали від берегів Лівану свою авіаносну групу - мовляв, якщо будете воювати з Ліваном, то одні.
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08.01.2024 05:20 Ответить
А ви, Мод, мені не вірили , що Нетаньяху дограється і поховає Ізраїль. Не буде США встрявати у війну з 450-ти мільйонним арабським світом, щоб врятувати 9,5 ? ні, мабуть буде набагато менше, бо розумні втекли і ще втечуть, нехай буде 6 млн окупантів. США й так вже втратили позиції в світі - 5 країн приєднались до БРІКС і ще й яких - це вам не Зімбабве з Гаїті. В США теж євреї не дурні, рахувати вміють - краще не мати 9 млн проблемних друзів, ніж отримати 450млн ворогів.
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08.01.2024 23:34 Ответить
США жодного разу не воювала на боці Ізраїлю і Ізраїль перемагав "450-ти мільйонний арабський світ" часто всупереч бажанням США. А те, що Байден намагається злити і Ізраїль, і Україну - коштуватиме йому поразки на виборах. Бо він принижує цінності Америки.
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09.01.2024 00:37 Ответить
 
 