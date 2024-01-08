Ночью стало известно о взлете Ту-95МС, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины (обновлено)
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Воздушные силы ВСУ ночью сообщили о взлете 9 бортов Ту-95МС и 4 бортах Ту-22м3 с аэродрома "Оленья".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Зафиксирован вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет - 05.00-05.30", - говорится в сообщении.
В 5.37 ПС сообщили о вылете 4 бортов Ту-22м3.
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях.
В 6:12 воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Житомирской, Черниговской Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.
6.17 – подтверждены пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.
По состоянию на 6:26 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
6.28 – зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
6.36 - зафиксирован пуск "Кинжала".
6.46 – в Днепре прогремел взрыв.
6.50 – зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области.
Возможен повторный пуск аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".
6.53 – взлет еще одного МиГ-31К.
7.10 - 4-й МиГ-31К - взлет 4-го МиГ-31К.
7.15 – баллистика из Крыма – на Кривой Рог!
7.16 – часть ракет из Тернопольщины/Львовщины изменила курс на Хмельнитчину.
7.19 -¦повторный пуск "Кинжала"! Направление – Киевщина.
7.16 – баллистика на Запорожье.
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