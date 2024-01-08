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Новости Война в Украине
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Атака на Запорожье: в городе были слышны взрывы. Есть пострадавшие (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

В Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Информация о количестве и последствиях ракетных ударов по территории города Запорожья и населенным пунктам Запорожской области будет обнародована после отбоя тревоги.

Не помогайте врагу, соблюдайте информационную тишину", - отметил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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"российские террористы атакуют Запорожье. К сожалению, есть пострадавшие. На местах начинают работать соответствующие службы. Находитесь в безопасных местах", - отметил впоследствии исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев.
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Гнати цього президента і уряд у відставку, надівати кайданки і вести під суд. Ворог систематично знищує нашу країну. А це продажне злодюжне керівництво не може і не хоче організувати і забезпечити ППО і ПРО України. Під суд, бо інакше суд організується на Майдані! Мерзотники...
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08.01.2024 08:40 Ответить
 
 