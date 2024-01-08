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Новости Война в Украине
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Киевская область (3539) Кривой Рог (1128) ракеты (2734) Чернигов (793) Воздушные силы (981)

Враг запустил "Кинжал" в направлении Кривого Рога и Киевщины. На Чернигов летит баллистика

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кинжал,кинджал

Утром 8 января зафиксирован повторный пуск "Кинжала" в направлении Киевщины. Также есть угроза баллистики для Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.

"Повторный пуск "Кинжала"! Направление – Киевщина!", – говорится в сообщении.

"Балистика – на Чернигов!", - добавляют в ВС.

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Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что вражеский "Кинжал" двигается на Днепр.

"Кинжал"! Ориентировочно направление – Днепр!", - информировали ВС.

"Курс на Кривой Рог!" - уточнили в Воздушных силах.
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Топ комментарии
+5
З Великобританії мовні питання, певно, видніше, проте українці, по яких прилітає, добре знають, що таке балістика.
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08.01.2024 08:09
+4
Я так розумію по Україні вже летить і корейське лайно. А у нас марафон і вечірні казочки Чінаріка.
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08.01.2024 08:41
+3
Мерзота витрачає кошти на ракети,замість
того,щоб ремонтувати житло кацапам,які
благають про допомогу в замерзлих
квартирах та будинках....
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08.01.2024 07:59
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Знову "балістика"? Скільки вже можна знущатися з мови? Балістика - це наука. Вона не може нікуди летіти і нікому загрожувати.
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08.01.2024 07:41 Ответить
З Великобританії мовні питання, певно, видніше, проте українці, по яких прилітає, добре знають, що таке балістика.
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08.01.2024 08:09 Ответить
Я в Україні. Вже 1000 разів тут писав. Але чукча нє чітатєль. І так, я розумію, що саме мається на увазі під цією назвою. Але ще раз повторюю: це знущання з української мови.
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08.01.2024 08:14 Ответить
Мені нецікаво де ти та який з тебе чітатєль чи пісатєль. Під час повітряної тривоги, поки по українцях прилітає, ти розумничаєш стосовно тлумачення термінів українською мовою. Все що зараз українцям потрібно знати-що якщо звучить "балістика!"-рахунок йде на десятки секунд, максимум на декілька хвилин, щоб сховати дітей та сховатися самим.
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08.01.2024 08:24 Ответить
Якщо оператор передаватиме довжелезну фразу типу«з борту такого-то запущена ракета такого-то типу назва така-то,напрямок скільки то градусів »і т.д.,то поки він її передасть,ракета вже прилетить.
Тому й кажуть коротко:в напрямку Чернігова летить балістика,коротко і ясно.
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08.01.2024 08:19 Ответить
Не балістика!!! Балістика - це, повторюю, НАУКА. Вона не може кудись летіти. Летить балістична РАКЕТА. І до чого тут "довжелезна фраза"? Просто речі треба називати своїми іменами, а не вигадувати дурнуватий новояз. Вже і так мову перекрутили і спотворили далі нікуди.
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08.01.2024 08:38 Ответить
Надрукую коротко - мова розвивається , і якщо би ви дійсно виступали на захист української мови - ви б про це знали. До речі - а хіба в нашій мові немає слів шо однаково звучать але означають взагалі різні речі ?
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08.01.2024 09:56 Ответить
Кацапня в своєму реаертуарі.
Аякже,морози прийшли,треба ж поболючіше вдарить,мирняк без дитла залишити.А декого й життя позбавити.Виродки.
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08.01.2024 07:56 Ответить
Мерзота витрачає кошти на ракети,замість
того,щоб ремонтувати житло кацапам,які
благають про допомогу в замерзлих
квартирах та будинках....
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08.01.2024 07:59 Ответить
На Київщину запустили не Кинджал, а РЕБ.
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08.01.2024 08:20 Ответить
Я так розумію по Україні вже летить і корейське лайно. А у нас марафон і вечірні казочки Чінаріка.
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08.01.2024 08:41 Ответить
Ще добре розповісти всім,як *****@ живуть корейці.
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08.01.2024 09:01 Ответить
 
 