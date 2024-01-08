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Враг запустил "Кинжал" в направлении Кривого Рога и Киевщины. На Чернигов летит баллистика
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Утром 8 января зафиксирован повторный пуск "Кинжала" в направлении Киевщины. Также есть угроза баллистики для Чернигова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командование Воздушных сил.
"Повторный пуск "Кинжала"! Направление – Киевщина!", – говорится в сообщении.
"Балистика – на Чернигов!", - добавляют в ВС.
Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что вражеский "Кинжал" двигается на Днепр.
"Кинжал"! Ориентировочно направление – Днепр!", - информировали ВС.
"Курс на Кривой Рог!" - уточнили в Воздушных силах.
Топ комментарии
+5 Alex O fd946f57
показать весь комментарий08.01.2024 08:09
+4 Андрей Пушкарчук
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+3 Нина Карпенко
показать весь комментарий08.01.2024 07:59
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Тому й кажуть коротко:в напрямку Чернігова летить балістика,коротко і ясно.
Аякже,морози прийшли,треба ж поболючіше вдарить,мирняк без дитла залишити.А декого й життя позбавити.Виродки.
того,щоб ремонтувати житло кацапам,які
благають про допомогу в замерзлих
квартирах та будинках....