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Новости Война в Украине
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взрыв (6108) Хмельнитчина (794)

На Хмельнитчине прогремело, по меньшей мере, 6 взрывов, на местах ударов работают спасательные службы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Сегодня Хмельнитчина проснулась от ударов рашистов. В результате атаки в области прозвучало, по меньшей мере, 6 взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.

Как отмечается, на местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

"Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- и видеофиксирования последствий прилетов, пока работают экстренные службы. Детали - впоследствии", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области фиксируют большинство крылатых ракет врага.
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Де ППО? Буратінку прикриває?
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08.01.2024 10:04 Ответить
Ну Буратінка ж дуже хоче "потужно продовжувати боротьбу", а для цього йому, звісно ж, потрібно захистити власну величність з допомогою ППО і маси простого народу в окопах.
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08.01.2024 10:19 Ответить
Кацапи намагаються завдати якнайбільшої шкоди аеродрому у Старокостянтинові, щоб унеможливити зліт-посадку військових літаків, особливо F-16.
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08.01.2024 10:52 Ответить
ппо є на єдиному дебіломарафоні
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08.01.2024 10:52 Ответить
 
 