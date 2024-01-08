7 374 5
На Хмельнитчине прогремело, по меньшей мере, 6 взрывов, на местах ударов работают спасательные службы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня Хмельнитчина проснулась от ударов рашистов. В результате атаки в области прозвучало, по меньшей мере, 6 взрывов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Хмельницкой ОВА.
Как отмечается, на местах ударов работают оперативные и спасательные службы.
"Сохраняйте спокойствие и воздерживайтесь от фото- и видеофиксирования последствий прилетов, пока работают экстренные службы. Детали - впоследствии", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области фиксируют большинство крылатых ракет врага.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
white wolf
показать весь комментарий08.01.2024 10:04 Ответить Мне нравится 0
Flying Eagle
показать весь комментарий08.01.2024 10:19 Ответить Мне нравится 1
✘
Николай 6be44be7
показать весь комментарий08.01.2024 10:52 Ответить Мне нравится 0
людмила шаталова
показать весь комментарий08.01.2024 10:52 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...