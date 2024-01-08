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Новости Война в Украине
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смерть (9036) жертвы (1546) Воздушные атаки на Киев (353)

В больнице умер один из пострадавших от ракетной атаки на Киев 2 января

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

київ

В медицинских учреждениях находятся 22 человека из госпитализированных 29 декабря и 2 января.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это третья жертва в доме в Соломенском районе, пострадавшем от атаки.

Всего сегодня в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них – в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 января россияне с утра атаковали Киев. Воздушная тревога продолжалась около 6 часов. Силами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские беспилотники, более 60 крылатых ракет Х-101/Х555Х-55 и 10 "Кинжалов". От ракетных обстрелов пострадал жилой дом в Соломенском районе, там полностью разрушены семь квартир. В результате массированного ракетного удара по Киеву 2 января пострадали 54 человека, два человека погибли.

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Поки Україна "воювала" з польськими аграріями,слухала брехню марафону, вдивлялася в обличчя нетряпки на відео, сиділа і реготала на концертах 95, орки готували ракети. Так хто винний в першу чергу? Орки чи таки самі не прийнявши війну за реальність і переклавши цю ношу на військових
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08.01.2024 09:35 Ответить
 
 