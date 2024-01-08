РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15615 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
6 983 18
Днепропетровщина (2888) Кривой Рог (1128) обстрел (20205)

Враг попал по Кривому Рогу. Повреждены ТЦ и более 20 домов. Под завалами могут быть 3 человека. В Лозоватской громаде погибла женщина (обновлено). ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Утром 8 января враг попал ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области. Также зафиксирован "прилет" в Лозоватской громаде.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Взбешенный враг снова бил по мирным. Направил на людей ракеты. Попал по Кривому Рогу. Поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов. 58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он в удовлетворительном состоянии", - информирует Лысак.

По его словам, ликвидируют последствия атаки и в Лозоватской громаде Криворожского района. Там тоже "прилет". Погибла 62-летняя женщина. Разрушен частный дом.

Читайте также: Мощные взрывы гремят в Кривом Роге

Враг попал по Кривому Рогу. Повреждены ТЦ и более 20 домов. Под завалами могут быть 3 человека. В Лозоватской громаде погибла женщина (обновлено) 01

"В Криворожском районе разрушен частный дом, один человек погиб. Разрушен частный дом и в Кривом Роге - три человека могут находиться под завалами. Также разрушениям подвергся торгово-развлекательный центр", - отметил в свою очередь глава МВД Игорь Клименко.

Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что по городу было, по меньшей мере, 9 ракетных ударов. Предварительно – один человек погиб (женщина 62 года), 3 человека ранены, не тяжелые. Поврежден торговый центр.

Также перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая (на восстановление необходимо около недели – материалы и бригады есть). Скоростной со второй половины дня будет работать в челночном режиме только с Кольцевой до Мудреной.

Также читайте: Враг попал по Кривому Рогу. Повреждены ТЦ и более 20 домов. Под завалами могут быть 3 человека. В Лозоватской громаде погибла женщина (обновлено). ФОТО

Кроме того, в Кривом Роге выбито около 300 окон в двух больницах. Больные уже переселены в другие палаты.

"Направлены дополнительные бригады Горводоканала и Сансервиса - задача, учитывая погодные условия, за сутки закрыть все ОСБ. Остекление в минусовую температуру проводить нельзя - стекло лопнет", - отметил Вилкул.

Также повреждено около 20 частных домов и более 200 многоквартирных, 3 школы, Терцентр, окна, балконы.

В трех районах города созданы и работают оперативные штабы по приему заявлений на выплату пособия из городского бюджета, также осуществляется выдача пособия из городского матрезерва – пленка, ОСБ и другое. Работают психологи, если необходимо – жителям предлагается помощь расселения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Зєля, твою ''малую родіну'' бомбардують! Що буде у відповідь? Черговий відосик?
показать весь комментарий
08.01.2024 09:50
+6
Ашан то да,але там поряд велика лікарня.я думаю цілю якраз і була тисячка,а випадково прилетіло в ашан
показать весь комментарий
08.01.2024 09:48
+4
Ашан й досі не хоче виходити з рашки.
показать весь комментарий
08.01.2024 09:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ашан й досі не хоче виходити з рашки.
показать весь комментарий
08.01.2024 09:37 Ответить
Ашан то да,але там поряд велика лікарня.я думаю цілю якраз і була тисячка,а випадково прилетіло в ашан
показать весь комментарий
08.01.2024 09:48 Ответить
Не випадково, над промахом попрацювали.
показать весь комментарий
08.01.2024 10:07 Ответить
По ТЦ вони пуляють по вихідним та коли багато народу. А тут на Ашан рано вранці до відкриття витратити ракету від якої в багатоповерхівках навколо та й в самій тисячці вікна повиносило... стопудово ціллю була лікарня. Чи то промазали чи то збили і впала не долетіла, але явно не без супермаркета русня хотіла залишити жителів сонячного.
показать весь комментарий
08.01.2024 10:58 Ответить
Зєля, твою ''малую родіну'' бомбардують! Що буде у відповідь? Черговий відосик?
показать весь комментарий
08.01.2024 09:50 Ответить
Як надоїло жити в країні де немає порядного президента, який би думав про людей, а не про себе і своїх клоунів
показать весь комментарий
08.01.2024 10:25 Ответить
Скоріше набридло жити в країні, де президент все вирішує, а інші інститути влади йому ********** замість того, щоб контролювати.
показать весь комментарий
08.01.2024 10:33 Ответить
Так чого ж ти його обирав такого?
показать весь комментарий
08.01.2024 10:40 Ответить
мій Президент П.О.Порошенко з 2014р
показать весь комментарий
08.01.2024 11:02 Ответить
Приношу свої вибачення. Французьский правор ввів в оману.
показать весь комментарий
08.01.2024 11:28 Ответить
Вова, це ж твоя батьківщина! Твої квартали! І що, все одно -- пох?
показать весь комментарий
08.01.2024 10:33 Ответить
Його батьківщина Ізраїль
показать весь комментарий
08.01.2024 11:04 Ответить
Ні. Його батьківщина -- есесесер.
"Владимир владимирович, заберите меня из этой несчастной Украины!", а ввх -- це не про Ізраїль.
показать весь комментарий
08.01.2024 11:27 Ответить
В Україні нова епідемія - диванний експертизм.
показать весь комментарий
08.01.2024 12:13 Ответить
один ты шматько Дратаньян...!
показать весь комментарий
08.01.2024 13:39 Ответить
 
 