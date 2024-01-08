В результате ракетного удара по Новомосковску на Днепропетровщине повреждены жилые дома, более 20 человек пострадали, в том числе дети

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Новомосковску Днепропетровской области.

Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ракетной атаки по городу повреждены жилые дома. К счастью, погибших нет. В настоящее время есть около 20 пострадавших, среди них есть и дети. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Все последствия очередного рашистского преступления устанавливаются", - говорится в сообщении.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в городе, предварительно, 24 пострадавших. Из них пятеро – дети: мальчики 4 и 8 лет и девочки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

"Взрывной волной перевернуло проезжающую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто", - добавил Лысак.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона.

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