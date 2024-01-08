В результате ракетного удара по Новомосковску на Днепропетровщине повреждены жилые дома, более 20 человек пострадали, в том числе дети
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики нанесли ракетный удар по Новомосковску Днепропетровской области.
Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате ракетной атаки по городу повреждены жилые дома. К счастью, погибших нет. В настоящее время есть около 20 пострадавших, среди них есть и дети. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Все последствия очередного рашистского преступления устанавливаются", - говорится в сообщении.
По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в городе, предварительно, 24 пострадавших. Из них пятеро – дети: мальчики 4 и 8 лет и девочки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести.
"Взрывной волной перевернуло проезжающую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто", - добавил Лысак.
Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона.
Пожалуйста, подождите...
Вразили рашисти...
Псковські, певно,
Артилеристи-
Не туди, суки, цілитесь-
Артилерію - на Арбат-
Та на Моску-Сіті снаряди сійте...
Москва і є ворог
Для всіїх солдат...