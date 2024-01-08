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Новости Война в Украине
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Днепропетровщина (2888) обстрел (20205)

В результате ракетного удара по Новомосковску на Днепропетровщине повреждены жилые дома, более 20 человек пострадали, в том числе дети

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские захватчики нанесли ракетный удар по Новомосковску Днепропетровской области.

Об этом сообщил городской голова Новомосковска Сергей Резник, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате ракетной атаки по городу повреждены жилые дома. К счастью, погибших нет. В настоящее время есть около 20 пострадавших, среди них есть и дети. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Все последствия очередного рашистского преступления устанавливаются", - говорится в сообщении.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в городе, предварительно, 24 пострадавших. Из них пятеро – дети: мальчики 4 и 8 лет и девочки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

"Взрывной волной перевернуло проезжающую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто", - добавил Лысак.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, 8 пассажиров самостоятельно выбрались из салона.

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А чого до сих пір кацапсячу назву міста не змінили?
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08.01.2024 10:03 Ответить
А куди влучити мали?
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08.01.2024 10:29 Ответить
НовоМосковськ-
Вразили рашисти...
Псковські, певно,
Артилеристи-
Не туди, суки, цілитесь-
Артилерію - на Арбат-
Та на Моску-Сіті снаряди сійте...
Москва і є ворог
Для всіїх солдат...
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08.01.2024 10:54 Ответить
Ось так ворог свідомо знищує українців,знищує міста і села ,світ мовчит ,діаспора теж мовчить ,влада нічого не робить що б доносити світу правду що творят рашисти в Україні ,немає теле радіо передач закордон іноземними мовами зате є телемарафон і фрі дом за кошти платників податків
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08.01.2024 10:57 Ответить
 
 