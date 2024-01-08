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Войска РФ активно наступают в Купянском лесу, Силам обороны удается уничтожать потенциал врага на этом направлении, - Сырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сирський

Наразі окупаційні війська ведуть активні наступальні дії в Куп’янському лісі з метою прориву нашої оборони та просування у напрямку міста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"На Купянском направлении ситуация остается сложной. Враг продолжает вести активные наступательные действия в Купянском лесу, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться в направлении города. Интенсивные боевые действия в этом направлении начались в октябре 2023 года, и с тех пор здесь ни на день не утихает жесткая борьба. Противник ежедневно штурмует населенные пункты, обстреливает их из артиллерии и использует авиацию. Сейчас штурмы наших позиций враг осуществляет в районе Синьковки с целью дальнейшей блокировки Купянска", - сказал Сырский.

Он подчеркнул, что командиры и штабы наших частей хорошо владеют ситуацией, постоянно разведывают, анализируют действия противника и принимают все необходимые решения.

"Наши воины дают адекватный отпор врагу и разрушают его планы. Обострения на этом направлении происходят постоянно, но нашим Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал врага и наносить ему ощутимые потери", - отметил командующий Сухопутными войсками.

Также читайте: Напряженные бои у Богдановки на Бахмутском направлении. Враг пытается наступать на Часов Яр, - Сырский

Ранее западные СМИ сообщали о готовящемся РФ наступлении на харьковском направлении, назвав возможной датой начала наземного наступления 15 января.
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Топ комментарии
+7
Якось так:

"Воїни 30-ої окремої механізованої бригади спочатку накрили касетними ************ російську піхоту, а пізніше ліквідували загарбників за допомогою скидів з дронів"

https://m.censor.net/ua/video_news/3466123/biyitsi_30_ombr_likviduvaly_grupu_rosiyiskoyi_pihoty_u_synkivtsi_na_kupyanskomu_napryamku_video
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08.01.2024 10:59
+3
але якщо ви не в курсі чим стримують, то скоріш за все це не ви стримуєте
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08.01.2024 11:00
+2
росіяне десь з жовтня об Синьківку перемалуються.
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08.01.2024 10:49
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Правила форума Совет форумчан
И это пару дней назад глава харьковской в/гр адм-ции говорил, что ничего не наблюдается и не предвидится.
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08.01.2024 10:43 Ответить
росіяне десь з жовтня об Синьківку перемалуються.
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08.01.2024 10:49 Ответить
В Синькiвцi там одна вулиця i три провулка, правда вона находиться на краю лiса який тянится вдоль Оскола вiд Куп'янська до Двурiчной iдальше в сторону кордону з рф .
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08.01.2024 12:02 Ответить
Ху&ло хоче захопити Харків!
Ось і вся « таемниця».

Вони від своеі мети не відмовились. Харків, Одеса, малососія, та решта України.
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08.01.2024 15:55 Ответить
Відволікають від Авдіївки
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08.01.2024 10:47 Ответить
Так в Авдіївці так само лізуть. Може навпаки - Авдіївкою від Купʼянська відволікають?
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08.01.2024 10:50 Ответить
Ні. В Авдіївці вони занадто багато чмобіків покали, щоб просто взяти, все кинути і продовжити на Купянщині. Їм позаріз потрібна значна перемога саме тоді, коли вирішується доля допомоги Україні, яка могла б її заблокувати, тому вони кинуть всі сили на Авдівку, а не на захоплення километру Харківських полів і там вони роблять відволікаючі маневри, щоб відволікти сили, які могли б стримати головний удар у Авдціївці
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08.01.2024 11:24 Ответить
Якими чином ми їх стримуємо при дефіцити боезапасу?
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08.01.2024 10:52 Ответить
Якось так:

"Воїни 30-ої окремої механізованої бригади спочатку накрили касетними ************ російську піхоту, а пізніше ліквідували загарбників за допомогою скидів з дронів"

https://m.censor.net/ua/video_news/3466123/biyitsi_30_ombr_likviduvaly_grupu_rosiyiskoyi_pihoty_u_synkivtsi_na_kupyanskomu_napryamku_video
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08.01.2024 10:59 Ответить
але якщо ви не в курсі чим стримують, то скоріш за все це не ви стримуєте
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08.01.2024 11:00 Ответить
Я з 2017 року живу в Канаді
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08.01.2024 11:35 Ответить
Не повіриш - так вже майже 10 років
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08.01.2024 11:32 Ответить
https://youtu.be/9bS2ytyCGg4?si=mWj3ePL3hNQhDBzE..

Из той команды ,что хуже не будет,хоть поедем...на фронте никого нет...дети прокуроров замечены во Франции и даже...не на курортах...
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08.01.2024 11:24 Ответить
Поярков ідіот. Поярков це медичний важкий діагноз в області психичних хвороб.
Звідки віщає цей попуга **********? З окопу? Нахріна постити лінки на лайно, яке викликає блювоту?
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08.01.2024 11:51 Ответить
Зесрань, проблюйся, не стримуй себе
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08.01.2024 13:30 Ответить
Под Авдеевкой насчитали 203 подбитых танка разных модификаций Мавзолейной Помойки вокруг города...,сколько полусгоревших БТРов и прочего металобрухту сам Господь зна...
Слава ЗСУ та генералу Залужному Потужному Гетьману України 🔱❤️🖤🔱💪💪✊✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🕊️🕊️🕊️
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08.01.2024 11:28 Ответить
 
 