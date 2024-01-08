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война (46847) ракеты (2734) Хмельнитчина (794) жертвы (1546)

Ракетная атака в Хмельнитчину: двое погибших. Враг нанес удары по объектам инфраструктуры. Есть пожар (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

хмельниччина

В результате утренней ракетной атаки на Хмельнитчину есть погибший.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

На Хмельнитчине также раздавались взрывы. Работают экстренные службы. К сожалению, есть погибший.

Больше деталей пока не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Хмельнитчине прогремело, по меньшей мере, 6 взрывов, на местах ударов работают спасательные службы

Как впоследствии отметили в Хмельницкой ОВА, сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 2 ракеты.

"Вместе с тем, противник нанес удары по объектам инфраструктуры области. Есть пожар, который локализуют подразделения ГСЧС. К сожалению, имеем уже двух погибших людей. И это большая потеря, потому что восстановить и отстроить можно все, кроме человеческой жизни", – говорится в сообщении.
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хай здохне проклята русня!!!!!!!!!!
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08.01.2024 10:43 Ответить
Сама вона не здохне, її треба винищувати.
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08.01.2024 10:46 Ответить
Влупили майже о 8-ій годині ранку, деякі люди вже встигли прийти на роботу...
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08.01.2024 10:52 Ответить
вони завжди так роблять - щоб не тільки інфраструктуру зруйнувати а й побільше людей вбити... почерк терористів...
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08.01.2024 10:58 Ответить
так рашисти змінили тактику б'ють по підприємствах ,а інформацію дістали з відкритих джерел,адже наші держслужбовці все вільно викладають в інтернет..
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08.01.2024 14:27 Ответить
Ну що, піаніст оригінального стилю гри: нажарив шашликів?
Тебе попереджали Всі західні розвідки: готуйся.
За мерзенним Єрмком не сховаєшся від відповіді.
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08.01.2024 16:01 Ответить
 
 