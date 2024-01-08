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В Украине из-за ухудшения погодных условий обесточены почти 400 населенных пунктов, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Общество

енергетика,електроенергія

По состоянию на утро 8 января в Украине из-за непогоды остались без энергоснабжения почти 400 населенных пунктов, больше всего - на Днепропетровщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго

"Из-за ухудшения погодных условий - налипания мокрого снега и гололеда - в Украине обесточены почти 400 населенных пунктов. Самая сложная ситуация на Днепропетровщине - без электроэнергии более 200 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Так, в Кривом Роге без света остается более 15 тысяч абонентов. Котельные и насосные станции работают на генераторах. Из-за обледенения линий не работают трамваи и троллейбусы.

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На Кировоградщине обесточено около 80 населенных пунктов. В Одесской и Николаевской областях – 58 и 54 населенных пункта соответственно.

Почти 9 тысяч абонентов из-за непогоды остались без света на Киевщине.

"Аварийные бригады работают. Графики отключений электроэнергии не применяются", – добавили в компании.

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