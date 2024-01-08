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Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 8 БПЛА. Всего рашисты выпустили 59 целей, – Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Российские захватчики ночью атаковали Украину крылатыми, авиационными, баллистическими и зенитными управляемыми ракетами. Также враг применял ударные БПЛА.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

- 8 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск – рф;
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);
- 24 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс – рф);
- 8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области – рф;
- 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда – Крым;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область)", - говорится в сообщении.

Рашисты атаковали объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

"В этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, летящие по баллистической траектории ракеты направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

В итоге защитниками неба уничтожено:

- 8 ударных БПЛА Shahed-136/131;
- 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - подытожил Залужный.

Смотрите: Враг попал по Кривому Рогу. Повреждены ТЦ и более 20 домов. Под завалами могут быть 3 человека. В Лозоватской громаде погибла женщина (обновлено). ФОТО
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Топ комментарии
+30
На думці одне тільки питання. Чому бєлгород та інші скотомогильники досі сплять спокійно?
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08.01.2024 11:38
+29
супутники притули, яких ніхто не бачив та дрони хламідії/чмута, які тільки шибки вибивають!
зате шашличник ******* з ранку до вечора в потужних відосіках!

огидна анти-українська влада зрадників та мародерів!
вже і ПДФО забрали і гундосий обісцяв по 3000 ФПВ-дронів щодня....
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08.01.2024 11:42
+19
Респект Залужному за правду.
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08.01.2024 11:42
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18 із 51 ракет
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08.01.2024 11:36 Ответить
Это по тому, что по Киеву не били. На остальных пох.
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08.01.2024 11:53 Ответить
ні все ППО на твій хутір стянули,а столицю в якій живе 50% від усього населення, купа заводів і установ, нахер не потрібно захищати (якшо шо, то ясам не з Киіва)
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08.01.2024 14:19 Ответить
146% живе у Києві
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08.01.2024 15:36 Ответить
Ты случайно не даун?
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08.01.2024 16:59 Ответить
військові пропонували прикривати ппо напрямки, якими заходять ракети\шахеди. опу сказало не треба, головне київ захистити
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08.01.2024 17:52 Ответить
да много попали
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08.01.2024 12:09 Ответить
7 шт С300 отними - иx не собьешь из за минимального времени подлета
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08.01.2024 14:36 Ответить
Та вона буде сидіти в кабінеті доти доки зелені при владі.
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08.01.2024 11:46 Ответить
На думці одне тільки питання. Чому бєлгород та інші скотомогильники досі сплять спокійно?
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08.01.2024 11:38 Ответить
супутники притули, яких ніхто не бачив та дрони хламідії/чмута, які тільки шибки вибивають!
зате шашличник ******* з ранку до вечора в потужних відосіках!

огидна анти-українська влада зрадників та мародерів!
вже і ПДФО забрали і гундосий обісцяв по 3000 ФПВ-дронів щодня....
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08.01.2024 11:42 Ответить
Костя, если ты не в теме, то не выставляй себя обалдуем!
Притула передал спутник в ведение ГУР под управлением Буданова - все вопросы туда !!!
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08.01.2024 11:53 Ответить
он не спутник передал, а откат за крышу
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08.01.2024 14:38 Ответить
Щось у вас з причинно-наслідковими зв'язками проблеми. Мобілізація об'явлена ще в лютому 22го і ніхто її не відміняв. Для мобілізації необхідної кількості громадян взагалі не потрібно нічого вигадувати, а тимпаче десь там крутитися
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08.01.2024 12:10 Ответить
Залиште Притулку в спокої, Усі знають,куди пішли кошти і за чиєю ініціативою. До речі,Пан Бутусов виложив стрім, де на 4 місці дякують Притулі за реально надану допомогу ЗСУ.
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08.01.2024 11:57 Ответить
залишимо його на стовпі дригати ногами, а не "в спокої"
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08.01.2024 14:39 Ответить
А на хєра витрачати боєзапаси на мирні кацапські об'єкти? Назовіть хочь одну реальну причину. Тільки консолідувати тих покидьків? ВСІ ракети, снаряди, БПЛА - по військовим цілям!
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08.01.2024 12:06 Ответить
Люто плюсую!!!
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08.01.2024 13:55 Ответить
Респект Залужному за правду.
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08.01.2024 11:42 Ответить
Це важка правда.
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08.01.2024 11:54 Ответить
Респект Залужному, особисто поставив оцінку своєї роботи цим повідомленням.
Тому треба ще більшої мобілізації, це якось допоможе збивати більше рашистських ракет, ага...
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08.01.2024 12:10 Ответить
У мене немає ілюзій щодо "полководницьких талантів" Залужного. Але треба бути чесним: ППО - це не про "полководницькі таланти Залужного". Це про техніку та технології. Якщо не вистачає ******** систем ППО, Залужний їх не народить.
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08.01.2024 14:54 Ответить
Де наші ракети якими можна лупити по кацапських аеродромах? Зелені гамадрили в асфальт закатали!
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08.01.2024 11:44 Ответить
Ну по аэродромам далеко лупить, а Белгород, Курск и Брянск можно давно было **********, чтоб и у них вот такие же картинки были каждый день с "неестественно лежащими телами", и не слушать блеянья западных ссыкунов "токо не эскалация", ибо все равно походу адекватной помощи от этих ссыкунов больше не будет. А кацапы, как и все гопники, понимают только язык силы.
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08.01.2024 12:00 Ответить
Для путіна удари по цивільним обєктам в РФ це тільки плюс. Йому давно начхати на своє болотне населення, на його проблеми та смерті. Чим більше воно буде страждати тим йому краще. По перше це для нього докази ,що він правильно почав війну, по друге для третіх країн Україна виступає таким же терористом.Там не особливо розбираються хто почав,чи це відповідь на атаку.По третє тут правильно вище підмітили ,ці поодинокі ракети , що вдарили по їхнім цивільним не вдарять уже по військовим об єктам та цілям.
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08.01.2024 16:04 Ответить
Х-22, Кинжали та Іскандери долетіли всі, якщо не говорять куди, отже прилетіло або по енергетичним об'єктам, або по оборонці...
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08.01.2024 11:44 Ответить
Х 22 кацапи використовують як приманку для т х систем ППО які здатні їх збивати. Ця ракета настільки неточна що говорити про удари нею по цілям розміром меньше гектара смішно. Якщо їх не збили це означає що і не пробували збивати. Що означає що пускові та радари тих систем які кацап хоче знищити в першу чергу не були засвічені для Кінджалів. Які точні. Само собою що цілили не в поле чисте, але всеж ціль пусків кінджалів це знищення ППО. По Іскандерах хз.
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08.01.2024 12:03 Ответить
Повітряні сили ЗСУ України в тг пишуть:
".У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.
...

💥 У підсумку захисники неба знищили:

⚠️ 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131";
❗ 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.

✊Тримаймо небо!
🇺🇦 Разом - до перемоги!"
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08.01.2024 12:23 Ответить
Це більше схоже на правду, бо збиття 55 з 56-ти ракет трохи сумнівне б було. Зрештою влучання - є влучання. І люди на місцях чудово бачать, що прилітає. а що десь у траву падає.
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08.01.2024 11:45 Ответить
Подождите, сейчас Зе с Ермаком проснутся и выдадут: "По уточненной информации, все сбили"...
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08.01.2024 11:57 Ответить
які люди на якиx місцяx?
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08.01.2024 14:41 Ответить
Не дуже гарний результат інше питаня чи ворог досяг своє мети недумаю.
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08.01.2024 11:49 Ответить
Спочатку помеди для виснажування, потім противорадіолокаційні ракети проти ППО і в кінці балістика. Така нова тактика. Ось і результат такий.
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08.01.2024 11:55 Ответить
пишуть, що "мопеди" ракетами вже не збивають - Гепарди і мобільні групи
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08.01.2024 12:43 Ответить
Мобільні групи працюють за містами. Але якщо мопед залітає до міста(а таке буває часто, хто б що там не розказував), то на цей випадок ППО завжди активоване і на радарах його видно.
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08.01.2024 12:47 Ответить
пишуть, може і активоване, але ракети вже не пускають, хіба що, припускаю, якщо стратегічні об*єкти
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08.01.2024 14:20 Ответить
Просто гребаный тир. Пуляй - не хочу.
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08.01.2024 11:56 Ответить
Цікаво що Шахедів всього десяток , навіть не намагалися виснажити ппо як говорить гюменюкиня , а просто ракети пролетіли куда треба .
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08.01.2024 11:58 Ответить
33 долетіли. Мда, якщо навіть є %,що деякі не досягли цілі, то мало заспокоює. Україна повинна навчитися захищатися,відкривши своє виробництво. Де ті специ,які працювали на виробництві? Деякі уже не призовні, але і не такі уже старі, тихенько спиваються. Просіть їх повернутися, відновіть заводи, закрийте доступ ворогу до інформації і не буде так страшно
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08.01.2024 12:01 Ответить
Интересно, как там КучмЕ не икается на пенсии, что отдал самолеты и ракеты кацапам, которые нас теперь убивают, а оставшиеся самолеты порезал на металлолом. За возможность половину бабла с поставок кацапского газа и дальше ******* себе в карман пока был президентом. Где эта многовекторная ***** сейчас ? В Испаниях загорает ? ****, поймать, и поселить в Харькове, пусть иплом свои же подареные кацапам ракеты ловит, а не коньяк с икрой жрет по заграницам.
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08.01.2024 12:07 Ответить
кучму зарыть бы в землю по шею и пусть бы сдыхал долго
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08.01.2024 12:11 Ответить
Збито

- 8/8 Шахедів.
- 18/24 крилатих ракет.
- 0/4 надзвукових ракет «Кинджал».
- 0/8 надзвукових ракет Х-22.
- 0/7 балістичних ракет С-300.
- 0/6 балістичних ракет «Іскандер-М».
- 0/2 керовані авіаційні ракети Х-31П.

Такого негативного результату давно не було.
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08.01.2024 12:20 Ответить
потому что не на Киев
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08.01.2024 12:23 Ответить
тому що неможливо усе небо прикрити. На кордонах мобільні групи є, от "мопеди" і позбивали.
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08.01.2024 12:45 Ответить
Нема чим збивати ці ракети в регіонах. Ті ппо що можуть збивати стоять в києві, можливо в одес
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08.01.2024 14:36 Ответить
Це очікуваний результат коли балістикою не б'ють по Києву. Інші регіони беззахисні і тепер це ще більша проблема, враховуючи що корейці поставили свинособакам додаткові ракети
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08.01.2024 12:22 Ответить
Trostyan2020

@trostyan2020

-ну шо ви вже чули як ДРОНИ ПОМСТИ розбомбили ТЕЦ на Москві та Санкт-Петербурзі, Воронежах та ін містах РФ? -як ні? як а на що тоді притула збирав дорати?
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08.01.2024 12:59 Ответить
Можливо через те, що поки збирали гроші, закуповували та виготовляли "дрони помсти" рашисти вже встигли побудувати декілька кілець засобів РЕБ проти наших дронів. Щось схоже на "лінію Суровікіна" але у вигляді генераторів електромагнітних полей - завад та векторного спуфінгу навігації проти наших дронів навколо москви.
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08.01.2024 16:56 Ответить
А тим часом в Києві...

Хроника одного президента.

08.‎01.‎2024 684 доба війни

85 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського



...Станом на 09-00 ‎08.‎01.‎2024 президент України Зеленський відсутній на робочому місці.
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08.01.2024 13:11 Ответить
валяється під крапельницею після виxідниx
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08.01.2024 14:43 Ответить
 
 