Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 8 БПЛА. Всего рашисты выпустили 59 целей, – Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики ночью атаковали Украину крылатыми, авиационными, баллистическими и зенитными управляемыми ракетами. Также враг применял ударные БПЛА.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.
"Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:
- 8 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск – рф;
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);
- 24 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс – рф);
- 8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области – рф;
- 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда – Крым;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область)", - говорится в сообщении.
Рашисты атаковали объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты.
"В этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, летящие по баллистической траектории ракеты направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.
В итоге защитниками неба уничтожено:
- 8 ударных БПЛА Shahed-136/131;
- 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - подытожил Залужный.
Пожалуйста, подождите...
зате шашличник ******* з ранку до вечора в потужних відосіках!
огидна анти-українська влада зрадників та мародерів!
вже і ПДФО забрали і гундосий обісцяв по 3000 ФПВ-дронів щодня....
Притула передал спутник в ведение ГУР под управлением Буданова - все вопросы туда !!!
Тому треба ще більшої мобілізації, це якось допоможе збивати більше рашистських ракет, ага...
".У ніч на 8 січня 2024 року противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.
...
💥 У підсумку захисники неба знищили:
⚠️ 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131";
❗ 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Варто додати, що не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей.
✊Тримаймо небо!
🇺🇦 Разом - до перемоги!"
- 8/8 Шахедів.
- 18/24 крилатих ракет.
- 0/4 надзвукових ракет «Кинджал».
- 0/8 надзвукових ракет Х-22.
- 0/7 балістичних ракет С-300.
- 0/6 балістичних ракет «Іскандер-М».
- 0/2 керовані авіаційні ракети Х-31П.
Такого негативного результату давно не було.
@trostyan2020
-ну шо ви вже чули як ДРОНИ ПОМСТИ розбомбили ТЕЦ на Москві та Санкт-Петербурзі, Воронежах та ін містах РФ? -як ні? як а на що тоді притула збирав дорати?
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