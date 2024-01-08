Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 8 БПЛА. Всего рашисты выпустили 59 целей, – Залужный

Российские захватчики ночью атаковали Украину крылатыми, авиационными, баллистическими и зенитными управляемыми ракетами. Также враг применял ударные БПЛА.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"Всего зафиксировано 59 средств воздушного нападения противника:

- 8 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск – рф;

- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;

- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска – Рязань, Тамбов);

- 24 крылатых ракеты Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Энгельс – рф);

- 8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской области – рф;

- 6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда – Крым;

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область)", - говорится в сообщении.

Рашисты атаковали объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты.

"В этот раз враг атаковал разные регионы Украины. В частности, летящие по баллистической траектории ракеты направил по Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой областях.

В итоге защитниками неба уничтожено:

- 8 ударных БПЛА Shahed-136/131;

- 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - подытожил Залужный.

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