Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Украине после заключения соглашения по предотвращению шатдауна: "Пора действовать"
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Американский президент Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе США одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины, после заключения соглашения об основных федеральных расходах на 2024 финансовый год, что является первым шагом к предотвращению частичного закрытия правительства.
Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Для них пришло время действовать", - подчеркнул Байден.
В то же время президент США отметил, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".
"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – добавил Байден.
Пожалуйста, подождите...
От приблизна така ж ситуація була в Україні в 2014-2019рр. Але народ в переважній своїй більшості під впливом казки про простого вчителя історії Васю та іншого Г+Г захотів перетворити популізм в реальність... В результаті вся країна отримала зелену брехливу монобільшість з головкою ЄрЗе та війну нищівної інтенсивності...
а взагалі-то принцип демократичних виборів в усіх цивілізованих країнах полягає в тому, щоб обрати менше зло...
Якщо вам цікаво, який розмір "безціні" - то знайте, ця наволоч продала танки за еквівалент біля $40`000 за 1 штуку.
Ця наволоч навіть С-300 працюючі "списувала" і подавала...
Тож ідіть лісом зі своїм гриценкою, який є одним з найбільших руйнівників ЗСУ.
Ну а Безсмертний був багато років ручною шавкою Кучми в ВРУ, а потім продався тимошенчисі. Тому його більше ніколи і нікуди, після Єханурова, "у владу" не брали - занадто "гнучкий" хребет - продає всіх своїх хазяїв при першій нагоді.
Впевнений, особисто ти голосував саме за хєрограя в 2019. Бо такі як ти і галасували в 2019 році, тільки в тому шаблоні був не хєрограй, а порошок...
Так ось в тебе перед очима: кінчений розвалювач і розпродавач ЗСУ, шавка-родавашка хазяїв - наймит косатої юльки і колишній президент Порошенко, який зараз на фронт з особистих коштів системно донатить так, що вуха завертаються у цілих країн (реально сотні машин, причепів, прально-банних комплексів, БПЛА посейдон, сотні шин велко-каліберних на всілякі хамві, відновив ЗРК С-300 навколо Києва та купував сотнями снайперські комплекси).
І що ж ти, дупоголовий, вибрав? Гриценко... Іди, лікуйся, до психіатра.
Не зрозуміло, - а пуйло з московією - не прі дєлах чи що?
https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/29/ukraine-military-aid-american-economy-boost/
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/national_security_and_border_act_text.pdf
That of the total amount provided under this heading in this Act, $13,500,000,000, to remain available until September 30, 2025, shall be for the Ukraine Security Assistance Initiative
Это USAI - заказ производства, по которому за предыдущие два года заключили контракты на 10млрд, с поставкой после 2025 года, и на 10млрд еще не заключили
Теперь будет еще не заключено 13.5млрд, с неизвестной датой производства
И на PDA
That up to $13,414,432,000, to remain available until September 30, 2025
Не больше, чем было в 2023 году. Правда в 2023 году, есть еще неиспользованный остаток в 4.5млрд
Странно, что продлили срок использования до 2025 года, т.е. по факту на два бюджетных года
Учитывая, что суммы уменшаются, то ответа на вопрос "какая стратегия победы, и сколько надо денен" - наверное нет
ГОЛОБУЦЬКИЙ:
1890 рік. Американський журнал "Life".
Алегорія Цивілізації в образі Афіни Паллади (мудра воїтелька) відмиває в тазику Світ:
- Яка огидна пляма [ганьба]! Не можу нічого з нею вдіяти!
- А, це ж Росія!