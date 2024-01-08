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Байден призвал Конгресс США одобрить помощь Украине после заключения соглашения по предотвращению шатдауна: "Пора действовать"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

байден

Американский президент Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе США одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины, после заключения соглашения об основных федеральных расходах на 2024 финансовый год, что является первым шагом к предотвращению частичного закрытия правительства.

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Для них пришло время действовать", - подчеркнул Байден.

В то же время президент США отметил, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – добавил Байден.

Читайте: Лидеры Конгресса США объявили о заключении соглашения об основных расходах на 2024 финансовый год
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Топ комментарии
+32
Всі бачите, як працюють інституції в умовах демокуратії? Як президент і уряд вимушені домовлятися зі своїми прихильниками, і з опозицією в інтересах держави?

От приблизна така ж ситуація була в Україні в 2014-2019рр. Але народ в переважній своїй більшості під впливом казки про простого вчителя історії Васю та іншого Г+Г захотів перетворити популізм в реальність... В результаті вся країна отримала зелену брехливу монобільшість з головкою ЄрЗе та війну нищівної інтенсивності...
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08.01.2024 11:44
+16
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08.01.2024 12:05
+14
у вас там в сепарляндії, взагалі-то нині одне гімно "обирається", під поганялом *****...

а взагалі-то принцип демократичних виборів в усіх цивілізованих країнах полягає в тому, щоб обрати менше зло...
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08.01.2024 12:51
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Раздупляйтесь.
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08.01.2024 11:38 Ответить
Натав час тролити з лубянки. Зараз тролі нам розкажуть, чому допомоги ми не дочекаємось)
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08.01.2024 11:38 Ответить
Так, американці, виправляйтесь.. бо з такими темпами і касапами станете..
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08.01.2024 11:38 Ответить
Закликун ти наш, потужненький.
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08.01.2024 11:41 Ответить
На більше не спромоглися?
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08.01.2024 11:47 Ответить
А у 15 рублёвый на большее ума не хватает.
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08.01.2024 12:29 Ответить
Ти хотів щось перднути у відповідь однозайчиковий чи мені здалося?
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08.01.2024 13:17 Ответить
Ні. На більше у амерів не вистачає сил. От обіцянки-засцянки - це вагонами. А на ділі бла-бла-бла.
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08.01.2024 14:26 Ответить
Обійдетесь своїми силами? Будемо допомагати, сміливцю. Розбирайтесь із "зеленими", правдолюбе!
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08.01.2024 15:21 Ответить
Ти яким боком маєш до цього відношення?
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08.01.2024 17:03 Ответить
Може ближчим, ніж Ви, Роланд з md!
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08.01.2024 17:28 Ответить
"Будемо допомагати, сміливцю."-це цитата. Від чийого імені ви говорите? Хто буде допомагати сміливцю? Ви голова фонду, чи Директор ЦРУ?
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08.01.2024 18:06 Ответить
Це не обов'язково. Кожен може визначити собі роль. Участь у фонді, зустрічі зі "своїми" сенатором та конгресменом, мітинги тощо.
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08.01.2024 18:25 Ответить
На зелених кивати - це стало в бренді. Але смерті українців на совісті усіх балаболів все рівно залишаться навіки.
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08.01.2024 17:42 Ответить
Складайте список для історії.
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08.01.2024 17:46 Ответить
Навіщо! Історія сама все зробить. Довіряти амерам будуть тільки глухонімі.
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08.01.2024 18:00 Ответить
Аби не "сліпі". Проросійські у Вас мотиви, "амероненависник"!
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08.01.2024 18:30 Ответить
Це у вашого діда проросійські. Бо ті 30 абрамсів, ракетки на 175 км і літачки у 20... надцятому році чітко говорять: обпісявся перед ********!
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08.01.2024 23:11 Ответить
Розмова закінчена.
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08.01.2024 23:18 Ответить
Всі бачите, як працюють інституції в умовах демокуратії? Як президент і уряд вимушені домовлятися зі своїми прихильниками, і з опозицією в інтересах держави?

От приблизна така ж ситуація була в Україні в 2014-2019рр. Але народ в переважній своїй більшості під впливом казки про простого вчителя історії Васю та іншого Г+Г захотів перетворити популізм в реальність... В результаті вся країна отримала зелену брехливу монобільшість з головкою ЄрЗе та війну нищівної інтенсивності...
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08.01.2024 11:44 Ответить
попередня влада так захопилася розбудовою країни, томосом тощо,що геть забула за основний запит Майдану - справедливість. наслідком стала перемога політичного неофіта на виборах 2019 року......
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08.01.2024 12:11 Ответить
Та нам би Піночета.
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08.01.2024 12:21 Ответить
у вас там в сепарляндії, взагалі-то нині одне гімно "обирається", під поганялом *****...

а взагалі-то принцип демократичних виборів в усіх цивілізованих країнах полягає в тому, щоб обрати менше зло...
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08.01.2024 12:51 Ответить
73/43%зебіли борис молчанов та Маладой кракодил показово самі себе виправдовують...
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08.01.2024 12:57 Ответить
за кораблем ватний боте. за кораблем
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08.01.2024 22:12 Ответить
про це можна було би говорити якби замість Пороха обрали когось іншого, хто мав досвід і вміння в управлінні країною, того ж Безсмертного чи навіть Гриценка, а не це шапіто. у випадку з шапіто - це виглядає як назло мамі вуха відморожу, або лиш би хто-небудь, тільки не Порох.. ось і результат.
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08.01.2024 14:35 Ответить
Кінчений гриценко перевів в категорію "надлишквого майна" 200+ танків Т-72. І вони були продані за безцінь різним африканцям та азіатам.

Якщо вам цікаво, який розмір "безціні" - то знайте, ця наволоч продала танки за еквівалент біля $40`000 за 1 штуку.

Ця наволоч навіть С-300 працюючі "списувала" і подавала...

Тож ідіть лісом зі своїм гриценкою, який є одним з найбільших руйнівників ЗСУ.

Ну а Безсмертний був багато років ручною шавкою Кучми в ВРУ, а потім продався тимошенчисі. Тому його більше ніколи і нікуди, після Єханурова, "у владу" не брали - занадто "гнучкий" хребет - продає всіх своїх хазяїв при першій нагоді.
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08.01.2024 22:20 Ответить
яке би там не було у них минуле - це були би кращі кандидатури за ЗЕ в 1000 разів...
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08.01.2024 22:29 Ответить
Чую знов гімняне гасло "аби тільки не ...", де замість трикрапки ви підставили Зеленського.

Впевнений, особисто ти голосував саме за хєрограя в 2019. Бо такі як ти і галасували в 2019 році, тільки в тому шаблоні був не хєрограй, а порошок...

Так ось в тебе перед очима: кінчений розвалювач і розпродавач ЗСУ, шавка-родавашка хазяїв - наймит косатої юльки і колишній президент Порошенко, який зараз на фронт з особистих коштів системно донатить так, що вуха завертаються у цілих країн (реально сотні машин, причепів, прально-банних комплексів, БПЛА посейдон, сотні шин велко-каліберних на всілякі хамві, відновив ЗРК С-300 навколо Києва та купував сотнями снайперські комплекси).

І що ж ти, дупоголовий, вибрав? Гриценко... Іди, лікуйся, до психіатра.
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10.01.2024 00:00 Ответить
та ні, ти зовсім не правий. і не уважно читав те, що про що я писав вище... а писав я, що нарід в 2019-му в своїй більшості думав - хто завгодно, лиш би не Порох.. і таким чином проголосували за Зе.. і я тут доповнив, що якщо вже так нарід думав, то вже краще замість Зе проголосував би за Гриценка чи за Безсмертного (хто там ще був в бюлетені я вже й не пам'ятаю толком), якщо вже так не хотіли Пороха ще раз обрати.. А особисто я голосував за Ющенка 2 рази (2004-2010), за Гриценка в 2014-му і за Пороха в 2019-му.. бо в 2019-му я керувався думкою лиш би не Жулька, лиш би не Бойко і лиш би не ЗЕ. до речі, тоді саме Арестович допоміг змінити мій вибір з Гриценка на користь Пороха. мотивація головна - під час війни ніхто на переправі коней не міняє. А тепер ти скажи за кого ти проголосував би в 2019-му якби не було б Пороха в бюлетені?
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10.01.2024 00:38 Ответить
Причини завжди знайдуться. Більшість із них - у голові.
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08.01.2024 15:28 Ответить
Тільки дебіли та кацапи досі згадують томос як щось погане для України.
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08.01.2024 16:42 Ответить
в контексті розбудови країни вважати томос негативом може лише недолуга 73% потвора
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08.01.2024 22:14 Ответить
= В результаті... з головкою ЄрЗе та війну нищівної інтенсивності =

Не зрозуміло, - а пуйло з московією - не прі дєлах чи що?
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08.01.2024 16:58 Ответить
А я вважаав, що до тебе дійде, що 73/43%зебіли, зелена монобільшість з головкою ЄрЗе як мінімум, що називається, "розв'язали руки" *****...
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08.01.2024 17:47 Ответить
Щось вони геть хреново домовляються.
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08.01.2024 18:08 Ответить
Поки що лише кацапи діють.
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08.01.2024 11:50 Ответить
Та добре розлітаються на шматки
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08.01.2024 12:31 Ответить
А ми говоримо, що в нас то "велике будівництво", то "пункти незламності", то ще купа пафосу... А воно і в Байдена через два роки війни "настав час діяти".
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08.01.2024 11:51 Ответить
Куди йому поспішати? Вбивають американців? ******** Вашингтон?
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08.01.2024 11:55 Ответить
Це вже на якийсь фетіш перетворилося. Насправді з цього 61 мільярду майже 90 відстоків піде на фінансування американської економіки. Чому ніхто про це не каже?

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/29/ukraine-military-aid-american-economy-boost/
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08.01.2024 11:56 Ответить
Бо тоді поговорити можна буде лише за рибалку, погоду, жінок та футбол...
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08.01.2024 16:05 Ответить
Индейка переварилась. Пора на работу.
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08.01.2024 11:57 Ответить
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08.01.2024 12:05 Ответить
Такие сюжеты идут отличной "рекламой" к усилению мобилизации и рекрутингу. Ворам у власти никакого наказания за воровство, никакой ответственности за проёбы, а простому работяге- иди подыхай за чинушей в окоп, а то устроим тебе ограничения во всем и по полной.
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08.01.2024 12:14 Ответить
Неперегинай. Невиживеш.
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08.01.2024 12:28 Ответить
"Ану постуляли 3,15здаки! Неначасі критикувати владу!" (С)
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08.01.2024 16:01 Ответить
Кацапи на нас напали в лютому 14 року. Але видно ти не хотів цього помічати. Вірив в "гражданскую войну" і в те що війна йде бо вигідна Порошенку, що її можна закінчити в одностороньому порядку. Тоже значить підор.
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08.01.2024 12:27 Ответить
Шатуни.
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08.01.2024 12:22 Ответить
Документ где просят деньги
https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/national_security_and_border_act_text.pdf

That of the total amount provided under this heading in this Act, $13,500,000,000, to remain available until September 30, 2025, shall be for the Ukraine Security Assistance Initiative
Это USAI - заказ производства, по которому за предыдущие два года заключили контракты на 10млрд, с поставкой после 2025 года, и на 10млрд еще не заключили
Теперь будет еще не заключено 13.5млрд, с неизвестной датой производства

И на PDA
That up to $13,414,432,000, to remain available until September 30, 2025
Не больше, чем было в 2023 году. Правда в 2023 году, есть еще неиспользованный остаток в 4.5млрд

Странно, что продлили срок использования до 2025 года, т.е. по факту на два бюджетных года

Учитывая, что суммы уменшаются, то ответа на вопрос "какая стратегия победы, и сколько надо денен" - наверное нет
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08.01.2024 12:26 Ответить
Действующий президент США Джо Байден не пойдет на второй срок, снимется с президентской гонки, предположил ведущий стратег JPMorgan Майкл Джембласт. Об этом пишет Express.
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08.01.2024 12:53 Ответить
Ану повтори: путін - *****!
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08.01.2024 13:56 Ответить
Ох, як сміливо!
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08.01.2024 15:33 Ответить
Йой! І що ж тепер буде?! Згасне Сонце, Земля налетить на власну вісь і вокзальна курва Свєтка пострижеться в монахині?
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08.01.2024 16:02 Ответить
С такой помощью, как сейчас идет от союзников - Украина станет частью России, тут и гадать не нужно. К сожалению. Но воевать против ядерной державы, когда у тебя такие трусливые союзники...
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08.01.2024 17:10 Ответить
Дмитро Чекалкин
ГОЛОБУЦЬКИЙ:
1890 рік. Американський журнал "Life".
Алегорія Цивілізації в образі Афіни Паллади (мудра воїтелька) відмиває в тазику Світ:
- Яка огидна пляма [ганьба]! Не можу нічого з нею вдіяти!
- А, це ж Росія!
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08.01.2024 20:26 Ответить
Наивные люди. Переговоры не ведут пресс-релизами с призывами.
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09.01.2024 08:26 Ответить
 
 