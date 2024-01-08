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Новости Война в Украине
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зерно (996) Мининфраструктуры (935) зерновой коридор (208)

Новым зерновым коридором уже экспортировано около 15 млн тонн украинской агропродукции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно,судно,франція

Благодаря новому судоходному коридору в Черном море Украина экспортировала уже около 15 млн тонн грузов. Основными импортерами стали Китай и Египет.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, информирует Цензор.НЕТ.

По итогам работы украинского зернового коридора 27 стран мира получили нашу продукцию. На сегодняшний день это почти 15 млн тонн, которые вывезли 469 судна. К примеру, 33% грузов шли в Китай, 11% – в Египет, 4% – Индонезия и 2% – в Турцию. Суда из портов Большой Одессы прямо шли в эти страны", – отметил Васьков.

Замминистра добавил, что сначала работы нового коридора из одесских портов вышли суда, которые были заблокированы в портах Одессы из-за войны и не подпадали под действие зерновой инициативы.

"В середине сентября в Черноморский порт зашли первые суда под загрузку украинским зерном. После этого еще больше грузо- и судовладельцев подтвердили свою готовность работать, потому что убедились в работоспособности украинского коридора", – рассказал Васьков.

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Он также отметил, что в скором времени в Украину должны приехать инспекторы Международной морской организации, чтобы убедиться, что Украина использует свои порты и морские пути для перевозки исключительно гражданских коммерческих грузов, в первую очередь агропродукции.

До широкомасштабного вторжения около 60% товарооборота и 80% экспорта агропродукции происходило через морские порты.
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Топ комментарии
+7
не продукцію а сировину . Зерно яке ви за дарма скуповуєте у селян..
годуємо китайців щоб вони ще більше допомагали москалям ?? ну-ну
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08.01.2024 11:55
+4
ну майже за дарма .. 6800 т соняшника.. я фермер і знаю шо кажу............. а вам кругом москалі ввижаються?
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08.01.2024 11:58
+4
а про вивезене збіжжя на 130 ярдів без сплати податку вже забули???
бо щось не чути нікуя!!!!
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08.01.2024 12:05
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не продукцію а сировину . Зерно яке ви за дарма скуповуєте у селян..
годуємо китайців щоб вони ще більше допомагали москалям ?? ну-ну
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08.01.2024 11:55 Ответить
мабуть москалі очкують бити по кораблям, які везуть китайцям зерно. А задарма скуповувати неможливо, це вас схоже гугл-транслейт обманув...
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08.01.2024 11:56 Ответить
ну майже за дарма .. 6800 т соняшника.. я фермер і знаю шо кажу............. а вам кругом москалі ввижаються?
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08.01.2024 11:58 Ответить
Швидше офшорникі в ОПІ
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08.01.2024 12:02 Ответить
Ти брехун, а не фермер! Тона соняшника зараз коштує 14000грн з пдв
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08.01.2024 20:48 Ответить
не інспектори, а шпигуни щоб передати кацапам розташування ППО в портах .
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08.01.2024 12:02 Ответить
Ось так, стікаючи КРОВЮ, відбиваючись від убивць ***** з московських боліт, Мирна Україна годує країни світу своїм збіжжям!!
Московське *****, надсилає у світ вагнерівців-убивць, а Мирна Україна- ЗЕРНО!!
З ОМАНЩиною в Україні, треба боротися, бо буде горе! Обстріл підприємств - ракетних виробників, проведено з допомогою офіційно призначених Зеленським осіб!
Повторююється схема зливу вагнерівців з ОПУ! Безкарність за це, породила ще більшу СМЕРТЬ та КРОВ УКРАЇНЦІВ!
Пильнуймо Україну! Березень, наближається невблаганно, в ОПУ це відчувають гостр!! !!
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08.01.2024 12:04 Ответить
а про вивезене збіжжя на 130 ярдів без сплати податку вже забули???
бо щось не чути нікуя!!!!
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08.01.2024 12:05 Ответить
Тільки податки?
Як виявляється, за вивезене збіжжя взагалі в Україну не надходить сплата.
Все йде в зелені офшори, як завжди в квартального Зе.
Тобто, як і руzня, Зе просто ******* українське збіжжя.
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09.01.2024 04:24 Ответить
І, як завжди, заробили на зерні чиновники,олігархи і всякі прихвосні,але не народ і держава.І куди поділися мільярди ніхто не знає.
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08.01.2024 13:44 Ответить
Мабуть знаєте виключно ви.От ви вже кацапи настирні. Вас послали з перевірками на Босфорі, де ви тормозили наш експорт. Зараз ви роздуваєте зраду, мовляв, не потрібно продавати. Хай гніє в Україні. Проходьте на к уй, пітери!
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08.01.2024 14:00 Ответить
Опять говноедам зрада((( Хоть бы один дэбил порадовался, что затея ху.ла с морской блокадой накрылась мохнаткой.Не, все им плохо.
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08.01.2024 17:19 Ответить
 
 