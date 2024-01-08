В Польше продолжается блокировка границы на трех пунктах пропуска, в очередях стоят 2 тыс. грузовиков, - Госпогранслужба

По состоянию на 8 января около 2000 грузовиков стоят в очередях на украинско-польской границе, продолжается блокировка направлений трех пунктов пропуска.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчёва", "Ягодин - Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", - сказал спикер.

Демченко напомнил, что 6 января около 21 часов было разблокировано движение на направлении пункта пропуска "Шегини - Медика", но очереди еще остаются - по состоянию на утро сегодня 550 грузовиков. После разблокировки движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивным.

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В то же время, на других участках границы движение для грузовиков не блокируется. Есть уменьшение очередей грузовых транспортных средств в сторону Украины. Интенсивность движения на въезд и выезд обеспечивается.

По словам спикера ГНСУ, очередь остается только на территории Словакии в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Ужгород". На утро сегодня ожидало проезда 400 грузовиков, добавил Демченко.

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