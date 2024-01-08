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Новости За рубежом
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Госпогранслужба (5407) граница (4742) Польша (7483) блокирование (355)

В Польше продолжается блокировка границы на трех пунктах пропуска, в очередях стоят 2 тыс. грузовиков, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кордон,польща

По состоянию на 8 января около 2000 грузовиков стоят в очередях на украинско-польской границе, продолжается блокировка направлений трех пунктов пропуска.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчёва", "Ягодин - Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", - сказал спикер.

Демченко напомнил, что 6 января около 21 часов было разблокировано движение на направлении пункта пропуска "Шегини - Медика", но очереди еще остаются - по состоянию на утро сегодня 550 грузовиков. После разблокировки движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивным.

Читайте также: Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Медыка - Шегини", движение грузовиков возобновлено, - Госпогранслужба

В то же время, на других участках границы движение для грузовиков не блокируется. Есть уменьшение очередей грузовых транспортных средств в сторону Украины. Интенсивность движения на въезд и выезд обеспечивается.

По словам спикера ГНСУ, очередь остается только на территории Словакии в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Ужгород". На утро сегодня ожидало проезда 400 грузовиков, добавил Демченко.

Читайте: Украина выполнила свою часть договоренностей относительно разблокирования границы с Польшей, - Министерство развития громад и территорий
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Топ комментарии
+19
Хтось сумніваєтся що за цими так званими протестувальниками стоїть росія ? ось це "братська допомога" воюючій країні,як би вони справді хотіли виторгувати свої лише привілеї то є міністерства в Польщі які могли блокувати ,а не кордон.
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08.01.2024 12:15
+18
Однозначно блокувальники отримуть кеш з мордору.Запитання до польської влади,а що можна так собі перекривати на 6 місяців кордон? Цікаво в Польщі можна перекривати автобани,аеропорти? Це свідчить що мордор має своїх людей при владі і Польща допомагає рашистам нищити українців
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08.01.2024 12:21
+16
Угу, а як Пілсудський з члєніним поділили УНР 100 тому? Це після того, як за словами самого маршала Пілсудського армія УНР генерал-хорунжого Марка Безручка допомогла створити "Диво на Віслі". Армію УНР загнали в табори, а УНР розділили з москалями.
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08.01.2024 12:22
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Хтось сумніваєтся що за цими так званими протестувальниками стоїть росія ? ось це "братська допомога" воюючій країні,як би вони справді хотіли виторгувати свої лише привілеї то є міністерства в Польщі які могли блокувати ,а не кордон.
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08.01.2024 12:15 Ответить
Сумніваюсь. Невже поляки могли продатись своїм лютим споконвічним ворогам? Не вірю.
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08.01.2024 12:18 Ответить
Угу, а як Пілсудський з члєніним поділили УНР 100 тому? Це після того, як за словами самого маршала Пілсудського армія УНР генерал-хорунжого Марка Безручка допомогла створити "Диво на Віслі". Армію УНР загнали в табори, а УНР розділили з москалями.
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08.01.2024 12:22 Ответить
Не тільки пілсудський ділив Україну разом із москалями. Їхні королі, після смерті Хмельницького, теж ділили із москалями Україну, поки їх самих не поділили московити разом із австріяками і німцями...
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08.01.2024 12:39 Ответить
Так, була така підлість. Дійшло до того, що продали Київ москалям за якусь кількість возів срібла.
І що цікаво, як тільки поляки знюхувалися з москалями та ділили територію України, зразу ж і самі попадали під розподіл.
І навпаки, об'єднавшись з українцями брали і москву в 17 ст.. і в 20 ст. розбивали орду на підступах до Варшави та Львова і т. п., але як показує практика - історія не вчить ніколи і нікого. На жаль.
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08.01.2024 12:48 Ответить
Організатором блокади українського кордону являється «Конфедерація» - маргінальна політична сила, яка до 2022 року послідовно виступала за співпрацю з Росією, визнавала Крим російським, а маріонеткові утворення «ДНР-ЛНР» - «незалежними державами». Зазначимо, що на виборах депутатів Європарламенту у 2019 році від партії балотувалася Лілія Мошечкова з Донецька, яку поляки звинувачували у допомозі бойовикам Донбасу. Жінка фотографувалася з лідером путінських «Нічних вовків», їздила в окупований Крим та активно давала коментарі російським пропагандистам. Від «Конфедерації» балотувався й Володимир Осадчий. За інформацією ЗМІ, він народився на Заході України. Політик також активно спілкувався з російськими ЗМІ та спекулював на темі Волинської трагедії. Разом з Мошечковою він називав Україну неофашистською державою.

Перед самим початком повномасштабного вторгнення Росії «Конфедерація» заперечувала таку загрозу. Жоден політик партії не підтримав резолюцію Сейму із засудженням агресії РФ.

«Конфедерація» єдина в Польщі відкрито підтримала блокаду кордону. Представник партії Кшиштоф Босак, який зустрічався з мітингарями, говорив, що польські перевізники «борються з недобросовісною конкуренцією Сходу» й перебувають у «нерівних умовах з Україною».

Зараз члени «Конфедерації» розганяють ще одну антиукраїнську тезу, спрямовану на критику європейських прагнень України. Зокрема, вони наполягають, що вступ України, яка «пронизана корупцією», в ЄС є абсурдною ідеєю й закликають поляків взагалі не допомагати Україні. У Центрі протидії дезінформації розповідають, що польські перевізники становлять більшу частку внутрішнього ринку ЄС і зацікавлені у зменшенні конкуренції з українцями. Відтак представники «Конфедерації» прагнуть підвищити власний рейтинг та зруйнувати довіру до «Права і справедливості».

«Досить політикам стояти на колінах. Досить зневажати власну націю коштом допомоги тим, хто користується нашою добротою та щедрістю (і, на жаль, недбалістю можновладців). Досить несправедливості та приховування теми жорстоко вбитих поляків на Волині… Досить фінансової підтримки тих, хто обтяжує наш народ у вигляді мит, скаржиться у Світову організацію торгівлі та звинувачує нас в уявній змові з Росією… Ми не агенти Кремля. Галас тільки через те, що ми перешкоджаємо інтересам олігархів з Брюсселя й олігархів з України. Ми не можемо дозволити, щоб Польща була об'єктом у цій грі», - заявляє «Конфедерація» й звинувачує польську владу у слабкості та некомпетентності.

Продовжити блокаду кордону перевізники з «Комітету» обіцяють до січня 2024 року. Жодні переговори з боку України успіху не мали. З мітингарями зустрічалися й представники Міністерства інфраструктури Польщі, але теж безрезультатно. Результатом страйку є лише збитки для польських та українських перевізників, загроза вчасно не доставити важливі для України гуманітарні та військові вантажі.
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08.01.2024 12:30 Ответить
Без підтримки влади ніяке блокування було б неможливе. Виходить, продалась кацапам вся польська верхівка. І стара, і нова.
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08.01.2024 12:38 Ответить
і без мовчазної згоди на блокування ЄС
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08.01.2024 14:03 Ответить
Абсолютно вірно. Наскільки мені відомо, жоден представник ЄС чи країн-членів ЄС, в тому числі і дружніх Балтійських, навіть, рота не розкрив, ніхто не засудив і не виступив проти блокування.
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08.01.2024 14:23 Ответить
Навіть не сумнівайтесь!
Ось одні з так званих організаторів протестувальників: один був заарештований за шпигунство на користь рашки (Піскорський) інший один з найбільших аграріїв Польщі і за суміснецтвом член партії конфедерація.
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08.01.2024 12:42 Ответить
Так а куда смотрит польская контрразведка и полиция, почему этого агента не посадят опять, перекрытие границы - это уголовщина, неужели кацапы их всех там скупили....?
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08.01.2024 12:59 Ответить
Полиция смотрит туда же куда и наша Украинская - в карман дяде который косточку кидает. ****** совок еще не догнил к сожалению даже в Польше.
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08.01.2024 13:06 Ответить
Fedor Fedorov bd4348cc Не забувайте, що українці полякам також далеко не браття, тому вони, як і мадяри про Закарпаття, мріють про свої "всходнє креси".
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08.01.2024 12:47 Ответить
ось це "братська допомога" воюючій країні )) Це і дійсно є - братською допомогою воюючій країні .. Рашці тобто .!
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08.01.2024 12:23 Ответить
Та яке там братство? Схаменися! Поляки завжди сприймали українців, як холопів, не повноцінних істот, за ското-бидло, яке повинно на них працювати. А саме ставлення у них до українців, як до циган...
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08.01.2024 12:46 Ответить
Так вже було що блокувальники отримують 400 злотих,біля 90 євро.Хто платить?
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08.01.2024 18:18 Ответить
Купуйте польські товари, підтримайте польський бізнес!
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08.01.2024 12:16 Ответить
І не кажіть.
В нас же так ******* все загранічне та помодньому
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08.01.2024 12:31 Ответить
Полякам так свербить поплакати під нову мазурку Домбровскего чи полонез Огінського?
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08.01.2024 12:19 Ответить
Поляки мріють повторити павлокому для українців!
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08.01.2024 12:20 Ответить
Однозначно блокувальники отримуть кеш з мордору.Запитання до польської влади,а що можна так собі перекривати на 6 місяців кордон? Цікаво в Польщі можна перекривати автобани,аеропорти? Це свідчить що мордор має своїх людей при владі і Польща допомагає рашистам нищити українців
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08.01.2024 12:21 Ответить
...и это даже без сомнений, купили кацапы пшеков с потрохами.....
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08.01.2024 12:56 Ответить
тобто що стара що нова влада Польщі заодно з блокувальниками ? а так сподівались на Туска ...
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08.01.2024 12:24 Ответить
Туск -старий друзь куйла і любимчик німецької ,завербованої ще кдб,Меркель
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08.01.2024 14:06 Ответить
я не знаю хто там чим друзь , але тут на Цензорі так раділи обранню Туска . тільки я не бачу ніяких змін на кордоні , вже пройшов місяць .
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08.01.2024 14:14 Ответить
А як польскою буде- 3.14дараси?...
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08.01.2024 12:28 Ответить
Так і буде - *********.
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08.01.2024 12:32 Ответить
І мені цікаво
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08.01.2024 12:32 Ответить
А от тупенькі німці - вимагаючи від свого уряду податкових послаблень , чомусь побігли блокувати урядові установи в своїх містах , і автостради всередині країни .
І жодному німецькому фермеру не спало на думку блокувати кордони . !! Дивина .
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08.01.2024 12:30 Ответить
Не все так просто! Они вчера Польшу захватить хотели по быстрому, а потом границу перекрыть, но позвонили с Rheinmetall и запретили. Им заводы строить надо срочно, плюс припугнули, что Бундес яйца по 17 евро больше брать не будут у этих жлобов.
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08.01.2024 13:19 Ответить
Купа брудних фермерів блокує державний кордон! Віримо!
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08.01.2024 12:37 Ответить
Это надо еще проверить. Может там все подмытые и с бритыми задами, но я проверять не буду, сразу предупреждаю!
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08.01.2024 13:21 Ответить
Польская гиена ещё не показала свой звериный оскал, все "радости" впереди.
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08.01.2024 12:57 Ответить
Одразу видно державу із верховенством права і закону, да, Польща?
Щоб я ще хоч щось польське купив - та ні за що.
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08.01.2024 13:32 Ответить
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08.01.2024 13:34 Ответить
оце гарна новина !
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08.01.2024 14:17 Ответить
Зеленський, за безпеку держави і за політику України за кордоном, відповідно до Конституції відповідаєш - ти. Там де ти там провал. Безпеку держави зірвав, до останього не вірив , що московія нападе, до війни не готувався , а розвернув дорожне крадійство, (щоб окупантам комфортно було атакувати?), своєчасно восени 2022 р., мобілізацію не об'явив, на фронті люди без ротації і їх не вистачає саме зараз, бо не має достатньо підготовлених резервів, молодики і юнки в тилу жирують (голі вечірки, стрілянина в ТРЦ, .....) Із-за корупції в Державі, Захід Україні припинив (США) , і обмежив фінансування (країни ЄС), на кого ти працюєш? за те що "боневтік", ми тобі вдячні, але де ефективна політика захисту держави?

73% електорату, Зеленський це ваша відповідальність, шоумен бути ефективним політиком, а під час війни особливо, не здатний.
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08.01.2024 14:04 Ответить
Ви праві і підтримаю 1000000000%
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08.01.2024 14:40 Ответить
 
 