В Польше продолжается блокировка границы на трех пунктах пропуска, в очередях стоят 2 тыс. грузовиков, - Госпогранслужба
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По состоянию на 8 января около 2000 грузовиков стоят в очередях на украинско-польской границе, продолжается блокировка направлений трех пунктов пропуска.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчёва", "Ягодин - Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", - сказал спикер.
Демченко напомнил, что 6 января около 21 часов было разблокировано движение на направлении пункта пропуска "Шегини - Медика", но очереди еще остаются - по состоянию на утро сегодня 550 грузовиков. После разблокировки движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивным.
В то же время, на других участках границы движение для грузовиков не блокируется. Есть уменьшение очередей грузовых транспортных средств в сторону Украины. Интенсивность движения на въезд и выезд обеспечивается.
По словам спикера ГНСУ, очередь остается только на территории Словакии в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Ужгород". На утро сегодня ожидало проезда 400 грузовиков, добавил Демченко.
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І що цікаво, як тільки поляки знюхувалися з москалями та ділили територію України, зразу ж і самі попадали під розподіл.
І навпаки, об'єднавшись з українцями брали і москву в 17 ст.. і в 20 ст. розбивали орду на підступах до Варшави та Львова і т. п., але як показує практика - історія не вчить ніколи і нікого. На жаль.
Перед самим початком повномасштабного вторгнення Росії «Конфедерація» заперечувала таку загрозу. Жоден політик партії не підтримав резолюцію Сейму із засудженням агресії РФ.
«Конфедерація» єдина в Польщі відкрито підтримала блокаду кордону. Представник партії Кшиштоф Босак, який зустрічався з мітингарями, говорив, що польські перевізники «борються з недобросовісною конкуренцією Сходу» й перебувають у «нерівних умовах з Україною».
Зараз члени «Конфедерації» розганяють ще одну антиукраїнську тезу, спрямовану на критику європейських прагнень України. Зокрема, вони наполягають, що вступ України, яка «пронизана корупцією», в ЄС є абсурдною ідеєю й закликають поляків взагалі не допомагати Україні. У Центрі протидії дезінформації розповідають, що польські перевізники становлять більшу частку внутрішнього ринку ЄС і зацікавлені у зменшенні конкуренції з українцями. Відтак представники «Конфедерації» прагнуть підвищити власний рейтинг та зруйнувати довіру до «Права і справедливості».
«Досить політикам стояти на колінах. Досить зневажати власну націю коштом допомоги тим, хто користується нашою добротою та щедрістю (і, на жаль, недбалістю можновладців). Досить несправедливості та приховування теми жорстоко вбитих поляків на Волині… Досить фінансової підтримки тих, хто обтяжує наш народ у вигляді мит, скаржиться у Світову організацію торгівлі та звинувачує нас в уявній змові з Росією… Ми не агенти Кремля. Галас тільки через те, що ми перешкоджаємо інтересам олігархів з Брюсселя й олігархів з України. Ми не можемо дозволити, щоб Польща була об'єктом у цій грі», - заявляє «Конфедерація» й звинувачує польську владу у слабкості та некомпетентності.
Продовжити блокаду кордону перевізники з «Комітету» обіцяють до січня 2024 року. Жодні переговори з боку України успіху не мали. З мітингарями зустрічалися й представники Міністерства інфраструктури Польщі, але теж безрезультатно. Результатом страйку є лише збитки для польських та українських перевізників, загроза вчасно не доставити важливі для України гуманітарні та військові вантажі.
Ось одні з так званих організаторів протестувальників: один був заарештований за шпигунство на користь рашки (Піскорський) інший один з найбільших аграріїв Польщі і за суміснецтвом член партії конфедерація.
В нас же так ******* все загранічне та помодньому
І жодному німецькому фермеру не спало на думку блокувати кордони . !! Дивина .
Щоб я ще хоч щось польське купив - та ні за що.
73% електорату, Зеленський це ваша відповідальність, шоумен бути ефективним політиком, а під час війни особливо, не здатний.