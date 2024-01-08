Девяти должностным лицам, работающим в оккупированном Мариупольском СИЗО, объявлено о подозрении в госизмене, - Нацполиция
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Сотрудники следственного изолятора Мариуполя добровольно согласились сотрудничать с оккупантами. На сторону неприятеля переходили целыми семьями.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что о подозрении в госизмене объявлено девять сотрудникам следственного изолятора Мариуполя, которые являются гражданами Украины. А некоторые из них соглашались работать на врага целыми семьями. Так, среди подозреваемых — муж, жена и ее брат, а также мама и дочь.
"В марте 2022 года 74 действующих работника впустили на территорию изолятора боевиков батальона "Сомали" - незаконной вооруженной группировки, которые завладели хранящимся оружием и выпустили шестерых задержанных.
На момент захвата в следственном изоляторе содержалось 345 человек. Для подавления их бунта из-за отсутствия питания, водоснабжения и нарушения сроков содержания под стражей, "сомалийцы" при содействии работников СИЗО забросали камеры активнейших бунтарей гранатами и показательно расстреляли так называемого "смотрящего", который руководил протестом", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что это первая серия подозрений, которые объявили работникам оккупированного Мариупольского СИЗО.
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