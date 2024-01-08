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Процент сбивания крылатых ракет не изменился. Сегодня РФ атаковала большим количеством баллистики, - Игнат

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

В Воздушных силах заявили, что процент сбивания российских ракет остается прежним. В то же время баллистические ракеты во время ночной атаки мог сбить только Patriot.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высок процент сбивания. Процент остается как и был", - пояснил он.

По словам Игната, конечно, Х-101 хотелось и больше сбить, но 18 из 24 тоже неплохой результат, учитывая такое количество средств воздушного нападения.

"Видите, уменьшаются атаки. То, что было 29 декабря - 158 средств воздушного нападения, потом было 134, сейчас имеем 59", - подытожил представитель.

Напомним, в ночь на 8 января российские захватчики атаковали Украину 51 ракетой и 8 ударными БПЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 8 БПЛА.

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Топ комментарии
+8
Як би там не було, дякуємо хлопці. Слава ЗСУ!
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08.01.2024 12:25
+8
Велике дякую нашим Воїнам ППО! Жодна країна не піддавалась таким обстрілам!
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08.01.2024 12:35
+5
ну так подивіться недавнє відео Бутусова про те хто підставив оборонку під ракети. московити все добре розвідали і вгатили.

1. Чому до сих пір не проведено засідання РНБО і не створена державна комісія по розслідування злому найбільшого в країні оператора комунікаційної системи?

2. Чому до сих пір не проведено засідання РНБО для заслуховування звіту СБУ про дивну обізнаність Росії про місця виробництва зброї , 12 місць яких точково вражені при двох останніх обстрілах території України ?
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08.01.2024 12:28
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Як би там не було, дякуємо хлопці. Слава ЗСУ!
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08.01.2024 12:25 Ответить
Ігнат забув про samp ti.
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08.01.2024 12:27 Ответить
А вони в нас є?
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08.01.2024 12:29 Ответить
За вкрадені гроші в МО ( більше 2 мільярдів доларів!) можна було купити 2 батареї Петріот і прикрити всі великі міста Сходу - Півдня! ...
А ще важливіше - захистити нашу " Оборонку"!...
Але ж у нас при владі ЗРАДНИКИ - ІУДИ!...
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08.01.2024 12:44 Ответить
Усі 33 роки при владі були зрадники та іуди. І хтось за це був притягнутий до відповідальності? Тільки не треба про святого Петю, бо він також усе своє життя харчувався бюджетом і був при владі. Навіть при злочинній владі янека.
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08.01.2024 12:49 Ответить
Це оправдовує зебілів?
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08.01.2024 12:52 Ответить
Ні. Але усі 33 роки незалежності уся верховна влада побила теж саме, що і зелені покидьки.
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08.01.2024 12:56 Ответить
Так цього ж ніхто і не заперечує...
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08.01.2024 14:08 Ответить
Абсолютно з Вами згоден!...
Але зрадники під час великої війни - це біда в кубі!...
... А що до Пороха, то його хитра манера ( і патріот, і армію зробив, і томос ..., але при тому і всі склади " накрили, і патріоти- добровольці по тюрмам сиділи, і торгівля з ТОТ йшла собі..., і за розстріл" Небесної Сотні " ніхто не сів, і ригоаналів не пересаджалт!...), бажання хитро все зробити - це і привело ЗЕ- гнид до влади!...
Народ , більшою мірою виступив проти Пороха, а не за Зелю!...
Ось така наша БІДА!
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08.01.2024 13:17 Ответить
Де купити? На базарі?
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08.01.2024 13:02 Ответить
Макрон сказав, що є:

https://censor.net/ua/news/3425670/******************************************

"Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об'єкти і життя людей", - зазначив Макрон.
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08.01.2024 13:09 Ответить
Ну так він же не може всю Україну прикрити...
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08.01.2024 14:07 Ответить
Цитата: Водночас балістичні ракети під час нічної атаки міг збити лише Patriot.

Тобто SAMP-T спробував і не зміг? Ну так це речення розуміти?
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08.01.2024 14:14 Ответить
За словами Ігната, звісно, Х-101 хотілось і більше збити, але 18 з 24 теж непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу. Джерело: https://censor.net/ua/n3466269

- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс - рф.);
- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. - рф.;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська область)", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3466254

18 з 34 = 53%
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08.01.2024 12:27 Ответить
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску - Рязань, Тамбов);
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда - Крим;
Джерело: https://censor.net/ua/n3466254

0 з 17 = 0%
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08.01.2024 12:31 Ответить
ну так подивіться недавнє відео Бутусова про те хто підставив оборонку під ракети. московити все добре розвідали і вгатили.

1. Чому до сих пір не проведено засідання РНБО і не створена державна комісія по розслідування злому найбільшого в країні оператора комунікаційної системи?

2. Чому до сих пір не проведено засідання РНБО для заслуховування звіту СБУ про дивну обізнаність Росії про місця виробництва зброї , 12 місць яких точково вражені при двох останніх обстрілах території України ?
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08.01.2024 12:28 Ответить
Збито
- 8/8 Шахедів.
- 18/24 крилатих ракет.
- 0/4 надзвукових ракет «Кинджал».
- 0/8 надзвукових ракет Х-22.
- 0/7 балістичних ракет С-300.
- 0/6 балістичних ракет «Іскандер-М».
- 0/2 керовані авіаційні ракети Х-31П.

Дуже позитивний результат, згідно повідомлення від Ігната, відсоток збиття не змінився, все чудово, просто Патріоти не там стояли...
А взагалі ті всі совкові дегенерати типу цього Ігната, людей за людей не рахують а тримають за безмозглих тварин.
З такими підходами до людей, до правди, до висновків.. ми ніколи не переможемо.
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08.01.2024 12:29 Ответить
Нещодавно кацапи вихвалялись, що під час останніх обстрілів вразили багато нашої ППО. Судячи з цих результатів, не дуже то і брешуть, тварюки...
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08.01.2024 12:49 Ответить
тада - ты капитан очевидность...
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08.01.2024 14:18 Ответить
На марафоні кажуть, що ще трохи і ми ************ сцяними шматами поженемо...
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08.01.2024 12:52 Ответить
Хто каже?
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08.01.2024 13:04 Ответить
Ні, поженем сльозками на цензорі. Он зверху товаріщ вже бачу скоро калінку-малінку розучувати почне, або перевірить міцність кріплення люстри до стелі.
Йти у фарватері ніяк? Треба з крайнощів в крайнощі?
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08.01.2024 13:33 Ответить
Ви читати вмієте? Ігнат сказав про відсоток крилатих ракет. Напевне я відкрию вам таємницю, коди скажу, що крилаті ракети і балістичні - це зовсім різна зброя, яку поєднує лише слово "ракета".
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08.01.2024 13:16 Ответить
Як би умовити Ізраїль і партнерів розбабахати той довбаний іран?
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08.01.2024 12:30 Ответить
Може ще зміниться результат. Каспійські тюлені розкажуть, скільки їм на голову впало.
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08.01.2024 12:32 Ответить
Велике дякую нашим Воїнам ППО! Жодна країна не піддавалась таким обстрілам!
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08.01.2024 12:35 Ответить
Якщо вже постало питання мобілізації інвалідів, стає зрозуміло, що там насправді відбувається...
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08.01.2024 12:52 Ответить
Так само брешуть. Армія є відбитком суспільства. Якщо в суспільстві є казнокради, корупціонери, брехуни, то вони є і в армиї. Вибачте, але другого "мудрого" наріду в Україні взятися немає звідки.
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08.01.2024 12:55 Ответить
Водночас балістичні ракети під час нічної атаки міг збити лише Patriot.

Хвилиночку, а як же ж SAMP-T? Казали ж, що він теж може балістику збивати.
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08.01.2024 12:54 Ответить
загарбники атакували Україну 51 ракетою та 8 ударними БПЛА. Сили ППО знищили 18 крилатих ракет та 8 БПЛА.

Тобто 33 не збили? Чи як це розуміти? Чому написано "крилатих ракет"?
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08.01.2024 13:06 Ответить
І чому Ігнат говорить про 59 ракет, а в останньому реченні йдеться про 51?
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08.01.2024 13:07 Ответить
А, зрозумів - 51 ракета + 8 шахедів.

А всього було ось так:

- 8 шахеді
- 7 С300/С400
- 4 кинджали
- 24 Х-101/Х-555/Х-55
- 8 Х-22
- 6 Іскандер-М
- 2 Х-31П
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08.01.2024 13:27 Ответить
Аlex Skif

@AleksejCernavs3

·

Это Оленегорск,где находится аэродром ,откуда взлетают бомберы обстреливать Украину ракетами.Полная депресия и унылость.Зачем им восстанавливать отопление и облагораживать свое,если можно тупо разбивать и уничтожать чужое?


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08.01.2024 13:22 Ответить
 
 