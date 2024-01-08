Процент сбивания крылатых ракет не изменился. Сегодня РФ атаковала большим количеством баллистики, - Игнат

В Воздушных силах заявили, что процент сбивания российских ракет остается прежним. В то же время баллистические ракеты во время ночной атаки мог сбить только Patriot.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высок процент сбивания. Процент остается как и был", - пояснил он.

По словам Игната, конечно, Х-101 хотелось и больше сбить, но 18 из 24 тоже неплохой результат, учитывая такое количество средств воздушного нападения.

"Видите, уменьшаются атаки. То, что было 29 декабря - 158 средств воздушного нападения, потом было 134, сейчас имеем 59", - подытожил представитель.

Напомним, в ночь на 8 января российские захватчики атаковали Украину 51 ракетой и 8 ударными БПЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 8 БПЛА.

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