Процент сбивания крылатых ракет не изменился. Сегодня РФ атаковала большим количеством баллистики, - Игнат
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Воздушных силах заявили, что процент сбивания российских ракет остается прежним. В то же время баллистические ракеты во время ночной атаки мог сбить только Patriot.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высок процент сбивания. Процент остается как и был", - пояснил он.
По словам Игната, конечно, Х-101 хотелось и больше сбить, но 18 из 24 тоже неплохой результат, учитывая такое количество средств воздушного нападения.
"Видите, уменьшаются атаки. То, что было 29 декабря - 158 средств воздушного нападения, потом было 134, сейчас имеем 59", - подытожил представитель.
Напомним, в ночь на 8 января российские захватчики атаковали Украину 51 ракетой и 8 ударными БПЛА. Силы ПВО уничтожили 18 крылатых ракет и 8 БПЛА.
Пожалуйста, подождите...
А ще важливіше - захистити нашу " Оборонку"!...
Але ж у нас при владі ЗРАДНИКИ - ІУДИ!...
Але зрадники під час великої війни - це біда в кубі!...
... А що до Пороха, то його хитра манера ( і патріот, і армію зробив, і томос ..., але при тому і всі склади " накрили, і патріоти- добровольці по тюрмам сиділи, і торгівля з ТОТ йшла собі..., і за розстріл" Небесної Сотні " ніхто не сів, і ригоаналів не пересаджалт!...), бажання хитро все зробити - це і привело ЗЕ- гнид до влади!...
Народ , більшою мірою виступив проти Пороха, а не за Зелю!...
Ось така наша БІДА!
https://censor.net/ua/news/3425670/******************************************
"Я радий, що можу оголосити разом із моєю італійською колегою Джорджею Мелоні, що франко-італійський ЗРК SAMP/T тепер розгорнутий і функціонує в Україні, де він захищає ключові об'єкти і життя людей", - зазначив Макрон.
Тобто SAMP-T спробував і не зміг? Ну так це речення розуміти?
- 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс - рф.);
- 8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. - рф.;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська область)", - йдеться в повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3466254
18 з 34 = 53%
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску - Рязань, Тамбов);
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда - Крим;
Джерело: https://censor.net/ua/n3466254
0 з 17 = 0%
1. Чому до сих пір не проведено засідання РНБО і не створена державна комісія по розслідування злому найбільшого в країні оператора комунікаційної системи?
2. Чому до сих пір не проведено засідання РНБО для заслуховування звіту СБУ про дивну обізнаність Росії про місця виробництва зброї , 12 місць яких точково вражені при двох останніх обстрілах території України ?
- 8/8 Шахедів.
- 18/24 крилатих ракет.
- 0/4 надзвукових ракет «Кинджал».
- 0/8 надзвукових ракет Х-22.
- 0/7 балістичних ракет С-300.
- 0/6 балістичних ракет «Іскандер-М».
- 0/2 керовані авіаційні ракети Х-31П.
Дуже позитивний результат, згідно повідомлення від Ігната, відсоток збиття не змінився, все чудово, просто Патріоти не там стояли...
А взагалі ті всі совкові дегенерати типу цього Ігната, людей за людей не рахують а тримають за безмозглих тварин.
З такими підходами до людей, до правди, до висновків.. ми ніколи не переможемо.
Йти у фарватері ніяк? Треба з крайнощів в крайнощі?
Хвилиночку, а як же ж SAMP-T? Казали ж, що він теж може балістику збивати.
Тобто 33 не збили? Чи як це розуміти? Чому написано "крилатих ракет"?
А всього було ось так:
- 8 шахеді
- 7 С300/С400
- 4 кинджали
- 24 Х-101/Х-555/Х-55
- 8 Х-22
- 6 Іскандер-М
- 2 Х-31П
@AleksejCernavs3
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Это Оленегорск,где находится аэродром ,откуда взлетают бомберы обстреливать Украину ракетами.Полная депресия и унылость.Зачем им восстанавливать отопление и облагораживать свое,если можно тупо разбивать и уничтожать чужое?