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Новости Политика Украины
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ВР (28729) комитет (547) Железняк Ярослав (337) Безуглая (201)

Профильный комитет Рады поддержал отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

безугла

В понедельник, 8 января, комитет по регламенту Верховной Рады рассмотрел и единогласно поддержал постановление об отзыве нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам регламента ВРУ рассмотрел постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Решение принято единогласно", - отметил он.

Железняк добавил, что, соответственно, уже 10 января парламент может рассмотреть постановление.

"Решение - на рассмотрение зала, и там указано, что она остается членом Комитета", - отметил нардеп.

Профильный комитет Рады поддержал отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности 01
Профильный комитет Рады поддержал отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности 02

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Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве "слуги народа" Марианны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.

"Слуга народа" Безуглая в свою очередь прокомментировала это: "Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решение можно принять только голосованием в зале".
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Топ комментарии
+24
Вона і без комітету гадити буде...
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08.01.2024 12:30
+19
Піде на підвищення або в Квартал
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08.01.2024 12:30
+16
Марʼяна Безугла запропонувала відправити частину «95 Кварталу» добровольцями на фронт

Мабуть тому
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08.01.2024 12:35
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Хто ж так буде Херпіду захищать.
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08.01.2024 12:29 Ответить
Піде на підвищення або в Квартал
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08.01.2024 12:30 Ответить
Жив-був пес...
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08.01.2024 12:46 Ответить
Вона і без комітету гадити буде...
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08.01.2024 12:30 Ответить
Ви праві...це відкликання ,лиш паперова бюрократія.
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08.01.2024 12:34 Ответить
з комітету вона не йде , буде просто членом .
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08.01.2024 12:42 Ответить
чльєнкиня
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08.01.2024 12:53 Ответить
це якесь збочення !
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08.01.2024 13:56 Ответить
Так вона сама і є збочення
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08.01.2024 14:05 Ответить
Відкликайте її вже відразу з ВРУ і призначайте повелителькою морською в палаті з м'кими стінами будь-якої психіатричної лікарні!
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08.01.2024 12:31 Ответить
Її рот має бути завжди чимось занятий, щоб не базікати несинітниць.
Раджу записатись на курси мін...ту.
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08.01.2024 12:35 Ответить
Цьому її вчити не треба - вона сама кого завгодно може навчити
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08.01.2024 12:41 Ответить
Як навчиться, то стане послицею. В Британію, наприклад. Може, для неї дєрьмак місце тримає?
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08.01.2024 13:27 Ответить
Нісетнінець.
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08.01.2024 13:47 Ответить
Та ну, щось неймовірне відбувається. До чого б це?
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08.01.2024 12:32 Ответить
Марʼяна Безугла запропонувала відправити частину «95 Кварталу» добровольцями на фронт

Мабуть тому
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08.01.2024 12:35 Ответить
Навже В ОПІ замість Залужного поставлять😩
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08.01.2024 12:32 Ответить
Плачу)Не поїде вона більше на фронт,не порадить як захищати Україну,на кого ж вона це все залишає?))
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08.01.2024 12:33 Ответить
Юзік на черзі.
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08.01.2024 12:35 Ответить
чому ? вона лишається членом комітету , тільки вже рядовим .
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08.01.2024 12:41 Ответить
Та отправьте её уже в ветлечебницу на опыты....
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08.01.2024 12:34 Ответить
тварини будуть в шоці.
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08.01.2024 12:35 Ответить
И этот человек работал в очистке? (с)
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08.01.2024 12:36 Ответить
Деваха так старалась,а они ее под зад коленом.
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08.01.2024 12:36 Ответить
Буде в 95 кварталі виступати, саме там , таким ********* і місце...
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08.01.2024 12:37 Ответить
До пари "сіськаДовська"
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08.01.2024 13:29 Ответить
Дуже просто коли говорила те що бажали в ОП їх вона влаштовувала ,а коли непорадившись сказала що 95 квартал треба відправити на фронт реакція не забарилась.
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08.01.2024 12:38 Ответить
Ага, 73% в захваті від такого рішення ...тільки це рішення не профільного комітету, а комітету по етики, а точніше Невтікача, тепер будуть казати який він принциповий ...
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08.01.2024 13:14 Ответить
Рано радієте! Ще посміємося, ... тільки на кутні. Думаєте після того, як безугла незграбно відмазала зє від "вагенргейту" він її здасть? Даремно. Вилізе це створіння в такій іпостасі, що прийдеться знову чухати потилиці.
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08.01.2024 12:42 Ответить
Послицею. В Британію
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08.01.2024 13:30 Ответить
пОслицею
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08.01.2024 16:09 Ответить
А я-я-й, таку кадрицю втратили! Це найкраще, що є у "слуг" -верещалка, безмозгла, шулячка, корабельна сосна і третьякова. Ще була одна одна, але саакашвілі зробив їй дитинку, і вона забулася про нарід їздить до Грузії і пошуках нового грузина.
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08.01.2024 12:47 Ответить
Неондертальці вимерли,але одненька неондерталка таки вижила!
І це зразу пояснює,чому Овальна не схожа на нас
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08.01.2024 12:49 Ответить
Президент закрыл трансляцию
ТРЕХ САМЫХ ПРОУКРАИНСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ!!
Но дает возможность Безуглой делать АНТИУКРАИНСКИЕ заявления
Почему?
Потому что он только формально - УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ
А на самом деле - он президент АНТИУКРАИНСКИЙ
Что должно случиться еще более страшного,чем сегодня,
Чтобы ко всем украинцам пришло осознание этого?
Срок президента Зеленского подходит к концу
Зеленский,уходи!!!!
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08.01.2024 12:49 Ответить
Зеленский,уходи? Серйозно?
Он, бачиш? Це Зєлєнскій на низькому старті, зібрався ухадіть
Хочеш ти - не хочеш, до кінця війни він нікуди не піде.
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08.01.2024 13:13 Ответить
Лицо, не обезображенное интеллектом
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08.01.2024 12:50 Ответить
шо це, бубачькіну найдовіренішу ман-ду відправляють.... шось тут не те
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08.01.2024 13:00 Ответить
Який зухвалий тупий погляд на фото.
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08.01.2024 13:03 Ответить
Сцикуха зеленська знає шо рада сн за нею... ой побачимо ...далі буде...
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08.01.2024 13:07 Ответить
Щось схоже на "білий шум" відносно цієї особи, воно непотопляєме.
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08.01.2024 13:11 Ответить
*Марк Гордієнко *
Злой боли пост.
29 декабря и 2 января, "мобики " и "умирающий Путин или его двойник", нанесли абсолютно эффективные и системные удары по нашей военной промышленности - производству ракет "Нептун" , "Стугн" и…
Погибли специалисты, разрушено производство и уничтожены складские запасы…
Самое ужасное, что всю работу за резидента ФСБ, по выявлению всей военной промышленной цепочки сделало наше государство и выложило это в открытый доступ.
Специально подготовленная ставленица Портнова, возглавившая ДАСУ, некто Алла Басалаева.., дебилы из НАБУ и ДБР и полиции…
Они решили подзаработать на военных оборонных производствах..
Есть компания "Арчер", единственный производитель тепловизоров и прицелов, #покидьки с НАБУ сварганили против этого производителя уголовное дело…
КБ "Луч", основной производитель нашего ракетного вооружения, сначала был атакован агенткой Портнова Аллой Басалаевой, как главой "Держаудит службы", потом мусорами с МВС Украины, позже Басалаева выложила в открытый доступ результаты проверки КБ "Луч", со всей цепочкой смежников и поставщиков.
А 29 го и 2 го, россияне по этим координатам нанесли очень эффективные ракетные удары…
Смотрите что происходит.
Есть допуск к гос.тайне., которое даёт СБУ, но можно прийти сотрудникам с держ.аудита, НАбу и Дбр, возбудить уголовные дела против критических оборонных объектов, провести обыски, изъять документацию - и доступ к документам "особо секретно" получают сотни людей.
Мало того, Басалаева выкладывает всю цепочку производства КБ Луч, в открытый доступ на "единому портале державних закупівель" с открытым кадастром земли и точными координатами местонахождения компаний.
Это чудовищно.
Это страшно.
Шмыгаль, Ермак, Данилов, глава ДБР, Машовец, Алла Басалаева - все эти люди виноваты в смерти лучших специалистов в ракетной промышленности, в разрушении этого важнейшего производства…
Жаль конечно компанию М-Так, но без флисок и перчаток, мы обойдёмся, пока они не восстановят производство, но без "Нептунов", нам будет сложно..
Зеленский бормочет свои пустые вечерние видосы, вместо того, что бы поменять шесть своих менеджеров предателей…
Создать Комитет Спасения Украины, жёстко покарать предателей или идиотов.
Но, шо мы видим, СБУ задержали поца, шо выложил видео прилетов, но почему Алла Басалаева ещё не арестована за держ.зраду ибо то, что она сделала, это убытки на миллиарды с уничтожением людского научно-производственного потенциала.
Почему не сидят в застенках СБУ следаки и прокуроры из ДБР, НАБУ и жалкие полицаи, которые кошмарили нашу оборонку ?
Реально, 29 и 2 го, нам нанесли чудовищный по силе удар и он нам будет стоить тысячи жизней наших воинов.
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08.01.2024 13:16 Ответить
А до любителя дорогих мерседесів за 180 тис., щоб зекономити на заміні масла... немає питань у ВР?
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08.01.2024 13:19 Ответить
не до медик в такой должности. Это если бы полувоенного назначили главврачом нейро хирургического отделения. Гоните эту безграмотную тупицу. Ее место в районой поликлинике в регистратуре. Она раздражает всех военных от и до. Гоните е
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08.01.2024 13:50 Ответить
Правду кажучи, я дозволив би їй хіба що судна виносити за лежачими хворими.
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08.01.2024 14:03 Ответить
Нічого, Мар'яшо. Зате оселедця скуштуєш...
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08.01.2024 14:02 Ответить
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08.01.2024 14:07 Ответить
А що це за цяцьки-забавки зі словами.

не відкликали - а звільнили. Так хоч якийсь зміст має
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08.01.2024 14:27 Ответить
 
 