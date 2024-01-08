Профильный комитет Рады поддержал отзыв Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В понедельник, 8 января, комитет по регламенту Верховной Рады рассмотрел и единогласно поддержал постановление об отзыве нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Комитет по вопросам регламента ВРУ рассмотрел постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам безопасности и обороны. Решение принято единогласно", - отметил он.
Железняк добавил, что, соответственно, уже 10 января парламент может рассмотреть постановление.
"Решение - на рассмотрение зала, и там указано, что она остается членом Комитета", - отметил нардеп.
Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве "слуги народа" Марианны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета.
"Слуга народа" Безуглая в свою очередь прокомментировала это: "Дорогой Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решение можно принять только голосованием в зале".
Пожалуйста, подождите...
Раджу записатись на курси мін...ту.
Мабуть тому
І це зразу пояснює,чому Овальна не схожа на нас
ТРЕХ САМЫХ ПРОУКРАИНСКИХ ТЕЛЕКАНАЛОВ!!
Но дает возможность Безуглой делать АНТИУКРАИНСКИЕ заявления
Почему?
Потому что он только формально - УКРАИНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ
А на самом деле - он президент АНТИУКРАИНСКИЙ
Что должно случиться еще более страшного,чем сегодня,
Чтобы ко всем украинцам пришло осознание этого?
Срок президента Зеленского подходит к концу
Зеленский,уходи!!!!
Он, бачиш? Це Зєлєнскій на низькому старті, зібрався ухадіть
Хочеш ти - не хочеш, до кінця війни він нікуди не піде.
Злой боли пост.
29 декабря и 2 января, "мобики " и "умирающий Путин или его двойник", нанесли абсолютно эффективные и системные удары по нашей военной промышленности - производству ракет "Нептун" , "Стугн" и…
Погибли специалисты, разрушено производство и уничтожены складские запасы…
Самое ужасное, что всю работу за резидента ФСБ, по выявлению всей военной промышленной цепочки сделало наше государство и выложило это в открытый доступ.
Специально подготовленная ставленица Портнова, возглавившая ДАСУ, некто Алла Басалаева.., дебилы из НАБУ и ДБР и полиции…
Они решили подзаработать на военных оборонных производствах..
Есть компания "Арчер", единственный производитель тепловизоров и прицелов, #покидьки с НАБУ сварганили против этого производителя уголовное дело…
КБ "Луч", основной производитель нашего ракетного вооружения, сначала был атакован агенткой Портнова Аллой Басалаевой, как главой "Держаудит службы", потом мусорами с МВС Украины, позже Басалаева выложила в открытый доступ результаты проверки КБ "Луч", со всей цепочкой смежников и поставщиков.
А 29 го и 2 го, россияне по этим координатам нанесли очень эффективные ракетные удары…
Смотрите что происходит.
Есть допуск к гос.тайне., которое даёт СБУ, но можно прийти сотрудникам с держ.аудита, НАбу и Дбр, возбудить уголовные дела против критических оборонных объектов, провести обыски, изъять документацию - и доступ к документам "особо секретно" получают сотни людей.
Мало того, Басалаева выкладывает всю цепочку производства КБ Луч, в открытый доступ на "единому портале державних закупівель" с открытым кадастром земли и точными координатами местонахождения компаний.
Это чудовищно.
Это страшно.
Шмыгаль, Ермак, Данилов, глава ДБР, Машовец, Алла Басалаева - все эти люди виноваты в смерти лучших специалистов в ракетной промышленности, в разрушении этого важнейшего производства…
Жаль конечно компанию М-Так, но без флисок и перчаток, мы обойдёмся, пока они не восстановят производство, но без "Нептунов", нам будет сложно..
Зеленский бормочет свои пустые вечерние видосы, вместо того, что бы поменять шесть своих менеджеров предателей…
Создать Комитет Спасения Украины, жёстко покарать предателей или идиотов.
Но, шо мы видим, СБУ задержали поца, шо выложил видео прилетов, но почему Алла Басалаева ещё не арестована за держ.зраду ибо то, что она сделала, это убытки на миллиарды с уничтожением людского научно-производственного потенциала.
Почему не сидят в застенках СБУ следаки и прокуроры из ДБР, НАБУ и жалкие полицаи, которые кошмарили нашу оборонку ?
Реально, 29 и 2 го, нам нанесли чудовищный по силе удар и он нам будет стоить тысячи жизней наших воинов.
не відкликали - а звільнили. Так хоч якийсь зміст має