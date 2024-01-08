Польша внедряла "повышенные меры безопасности" из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине

В понедельник, 8 января, в Польше вводились "соответствующие механизмы защиты территории страны" из-за массированной ракетной атаки России по Украине.

Об этом сообщило в соцсети X Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение нескольких часов польские военные наблюдали активизацию деятельности дальней авиации России, которая связана с нанесением ракетных ударов по целям, расположенным на территории Украины.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно контролируется", - отметили в командовании.

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Напомним, что по информации польских СМИ из "военных источников", неизвестным объектом, нарушившим воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, с территории Украины, стала российская ракета Х-22 или Х-101.

Вскоре информацию подтвердили в Генштабе ВС Польши.