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Польша внедряла "повышенные меры безопасности" из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кордон,блащак,польща

В понедельник, 8 января, в Польше вводились "соответствующие механизмы защиты территории страны" из-за массированной ракетной атаки России по Украине.

Об этом сообщило в соцсети X Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в течение нескольких часов польские военные наблюдали активизацию деятельности дальней авиации России, которая связана с нанесением ракетных ударов по целям, расположенным на территории Украины.

"Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно контролируется", - отметили в командовании.

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Напомним, что по информации польских СМИ из "военных источников", неизвестным объектом, нарушившим воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, с территории Украины, стала российская ракета Х-22 или Х-101.

Вскоре информацию подтвердили в Генштабе ВС Польши.
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Що ще щось заблокують з України?
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08.01.2024 12:46 Ответить
роздайте шоломи і бронежилети блокувальникам .
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08.01.2024 12:48 Ответить
Профспілка польських війскових зняла частину своїх блокувальників кардону щоб наблюдати безпеку повітряного простору ( 200 злотих за добу), .
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08.01.2024 12:49 Ответить
Надули щоки .
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08.01.2024 12:53 Ответить
Підвищені заходи - це які? Відправили на кордон з Україною додаткових блокувальників?
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08.01.2024 13:01 Ответить
Замість одного разу, обіс...рались тричі
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08.01.2024 13:15 Ответить
Невже надрукували бланки сильного занепокоєння?
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08.01.2024 14:02 Ответить
 
 