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Новости Происшествия
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Экс-советник главы АП времен Януковича переправлял мужчин через границу за $7 тыс., - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Бывший советник главы Администрации Президента организовал схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева

Отмечается, что в марте 2023 года 48-летний житель столицы, занимавший до Революции Достоинства должность советника главы Администрации Президента, организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Экс-советник главы АП времен Януковича переправлял мужчин через границу за $7 тыс., - прокуратура 01

"Для реализации схемы злоумышленник фиктивно оформлял мужчин на подконтрольное общество в качестве водителей международных пассажирских перевозок. Лицо, желавшее незаконно пересечь границу, садилось за руль автобуса вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной. После пересечения границы женщина-водитель сразу возвращалась в Украину с пассажирами", - говорится в сообщении.

Стоимость услуги составляла 7 тысяч долларов США. Следственные действия продолжаются, решается вопрос о привлечении к ответственности других участников схемы.

Также читайте: Прокуратура открыла производство в отношении заграничных поездок "слуги народа" Куницкого, - СМИ
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Топ комментарии
+9
Хм. Цікаво, а скільки коштує дозвіл безпосередньо з ОПи?
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08.01.2024 13:17
+7
винахідливий радник..., мабуть вони всі такі...
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08.01.2024 13:09
+6
Теперішні радники не кращі, можна вже в'язати не чекаючи .
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08.01.2024 13:30
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винахідливий радник..., мабуть вони всі такі...
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08.01.2024 13:09 Ответить
КакНіажіданно
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08.01.2024 13:15 Ответить
Хм. Цікаво, а скільки коштує дозвіл безпосередньо з ОПи?
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08.01.2024 13:17 Ответить
Героя в студію марафону; і морду відкрийте.
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08.01.2024 13:18 Ответить
Блин, какая-то тяжкая схема)))
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08.01.2024 13:25 Ответить
Мабуть погоріли коли пасажири поскаржилися що їх возять по колу через митницю.
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08.01.2024 13:49 Ответить
Они просто запутались и на вопрос: Куда откуда едете? Ответили - из Львова в Украину и едем уже 9 день))))
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08.01.2024 14:07 Ответить
Де ж взяти такі гроші...
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08.01.2024 13:30 Ответить
Теперішні радники не кращі, можна вже в'язати не чекаючи .
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08.01.2024 13:30 Ответить
Хто вдало скористався послугою - може радіти, адже вже на днях тарифи істотно зростуть.
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08.01.2024 13:41 Ответить
Так, і у радників роботи прибавиться.
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08.01.2024 13:50 Ответить
Були б чеснішими, то в бюджеті на декілька міліардів долл. було б більше. А так все в кишенях різних помічників залишається. все одно їдуть різними способами.
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08.01.2024 15:06 Ответить
Люди януковоща контролюють західний кордон, та й ще заробляють на цьому?
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08.01.2024 14:07 Ответить
Людей януковоща взагалі стало багато після 19-го року...
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08.01.2024 17:18 Ответить
А прізвище у "радника" є???
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08.01.2024 14:08 Ответить
А де зарас діюча депутатка що відмазувала від призову.
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08.01.2024 14:09 Ответить
Дід мазай @баний, все тому що цих тварюк недодавили після майдану, скільки таких ось "підприємців" залишилось, а скільки ще буде при цій владі це якись суцільний жах.
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08.01.2024 14:19 Ответить
От лафа, в автобусі покатали, ще й грошей заробили.
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08.01.2024 14:25 Ответить
це ті з 73%, водій,, пасажири, цей ригонал і жінка водій. де поховались виборці зелені? і в коментах не бачу.
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08.01.2024 14:30 Ответить
а ФИО есть у этого чела ....

забаррикадированы неизвестными лицами Источник: https://censor.net/ru/n3466296
ИЛИ ОПЯТЬ КАКИЕ ТО НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА ....
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08.01.2024 18:12 Ответить
 
 