Работа по интеграции F-16 в общую систему Сил обороны продолжается как в Украине, так и за рубежом. Все будет! – Павлюк
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В настоящее время идет работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны. Она проходит как внутри Украины, так и за границей.
Об этом первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.
"Работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины продолжается как внутри Украины, так и в рамках наших совместных с партнерами усилий в рамках деятельности международной коалиции военно-воздушных сил. Эти процессы проходят одновременно", - пояснил он.
По его словам, сейчас работают над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека". В его рамках проведена оценка аэродромов для многоцелевых истребителей. Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 по широкому набору программ.
Внутри Украины идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защите, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов.
"Замечу, что подготовка на территории Украины происходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач. И мы делаем все, чтобы одновременно бить врага, защищать свои возможности и приобретать новые. Все будет!" - резюмирует Павлюк.
Пожалуйста, подождите...
а деми на виборах скажуть що це все не через Байдена, який тормозив допомогу 2 роки і не бачив тут коріпції, та закривав очі на порушення санкцій амер компаніями, поки його не почали тикати носом в це опоненти,
сюди приїзджали декілька комісій від адміністрації коли були корупційні скандали і вони не виявили системної корупції у нас...
а скажуть через республіканців які не затвердили цей пакет тому що вимагають плану дій від Байдена та цілей який той хоче досягти а не просто війна заради війни, щоб час протягнути, а не щоб досягти миру в Україні...
тому що адміністрація боїться поразки раші в війні та зміни там влади... Саліван відкрито говорив що в разі поразки в орків може прийти неадекватний політик до влади... і отримає ядерну кнопку
нищити кацапню з новими силами 🙁
Болісно і з великими втратами ми переможемо русофашистів , бо
іншого виходу ми не маємо !!