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Новости Война в Украине
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Работа по интеграции F-16 в общую систему Сил обороны продолжается как в Украине, так и за рубежом. Все будет! – Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

f16

В настоящее время идет работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны. Она проходит как внутри Украины, так и за границей.

Об этом первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил в Телеграме, информирует Цензор.НЕТ.

"Работа по интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему Сил обороны Украины продолжается как внутри Украины, так и в рамках наших совместных с партнерами усилий в рамках деятельности международной коалиции военно-воздушных сил. Эти процессы проходят одновременно", - пояснил он.

По его словам, сейчас работают над внедрением до конца 2024 года "Быстрого трека". В его рамках проведена оценка аэродромов для многоцелевых истребителей. Также наши летчики и инженеры проходят обучение на F-16 с августа 2023 по широкому набору программ.

Внутри Украины идет сложная и кропотливая работа по подготовке инфраструктуры, ее защите, в том числе средствами ПВО и по ряду других вопросов.

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"Замечу, что подготовка на территории Украины происходит в условиях постоянного использования аэродромной инфраструктуры, инженеров и летного персонала для выполнения боевых задач. И мы делаем все, чтобы одновременно бить врага, защищать свои возможности и приобретать новые. Все будет!" - резюмирует Павлюк. 
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61 F-16 буде у Повітряних Сил ЗСУ до кінця 2025 року.
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08.01.2024 13:23 Ответить
Напевно тянуть час до виборів .... щоб проблему вже перекинути новому президенту....

а деми на виборах скажуть що це все не через Байдена, який тормозив допомогу 2 роки і не бачив тут коріпції, та закривав очі на порушення санкцій амер компаніями, поки його не почали тикати носом в це опоненти,
сюди приїзджали декілька комісій від адміністрації коли були корупційні скандали і вони не виявили системної корупції у нас...

а скажуть через республіканців які не затвердили цей пакет тому що вимагають плану дій від Байдена та цілей який той хоче досягти а не просто війна заради війни, щоб час протягнути, а не щоб досягти миру в Україні...

тому що адміністрація боїться поразки раші в війні та зміни там влади... Саліван відкрито говорив що в разі поразки в орків може прийти неадекватний політик до влади... і отримає ядерну кнопку
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08.01.2024 13:31 Ответить
Не "все буде", а повинно "все є". І не сьогодні, а ще до лютого 2022 року. Задовбали , нічого не робили, а тепер кинулися
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08.01.2024 13:34 Ответить
Будуть в Україні F-16 , якби комусь не хотілось цього , і будуть наші соколи безжалісно
нищити кацапню з новими силами 🙁
Болісно і з великими втратами ми переможемо русофашистів , бо
іншого виходу ми не маємо !!
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08.01.2024 13:35 Ответить
+ +
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08.01.2024 14:26 Ответить
 
 