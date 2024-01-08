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В Полтаве прорвало теплосеть, без отопления 17 многоэтажек и 2 учебных заведения
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Полтаве в результате порыва теплосети временно остались без отопления 17 многоквартирных домов и два учебных заведения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии. К работам привлечены девять работников и две единицы техники.
По предварительной информации, поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время.
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+4 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий08.01.2024 15:14
+2 Орест Гарай
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+2 Wlad West
показать весь комментарий08.01.2024 14:19
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Якщо усунуть "сьогодні" (аби людям не прийшлося кидати домівки) - значить система ще "в тонусі".
А не усунуть "на сьогодні" - значить система фактично мертва. Ну от як в засрашинців в центрі світу, мацкві, де зараз цілі мікрорайони схожі на декорації фільму "Післязавтра" і відновлення опалення вже взагалі до весни не світить - батареї ВЖЕ полопались у більшості споживачів (бо комунальна система настільки "не в тонусі", що не спромоглася вчасно злити системи водогонів та опалення).
влітку, тепломережа була підготовлена та опресована під великим тиском,
до зими була готова і на тобі....
так???
чи тротуари встеляли, суки???
Бандера Подільський
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