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В Полтаве прорвало теплосеть, без отопления 17 многоэтажек и 2 учебных заведения

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

опалення

В Полтаве в результате порыва теплосети временно остались без отопления 17 многоквартирных домов и два учебных заведения.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии. К работам привлечены девять работников и две единицы техники.

По предварительной информации, поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время.

Также смотрите: Жители Подмосковья жгут костры во дворе многоэтажки, чтобы согреться: "Дома холодно. Мы замерзаем". ВИДЕО
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Топ комментарии
+4
Hattifattener



Коли у Полтаві був Карпов - на журнашл@х виділяли нуль грн.
А на армію виділялась купа грошей/
Коли риги у коаліції із зеслугами рейдернули міськраду, почався дерибан а на «позитивне висвітлення» з бюджету одразу виділили мільйон.
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08.01.2024 15:14
+2
Це траплятиметься незалежно ні від чого. Не існує ідеальних будівельників та ідеальних інженерних споруд. Якість системи вимірюється не тільки кількістю аварій, але і наявністю та швидкістю реакції тих, хто повинен аварії ті усувати.

Якщо усунуть "сьогодні" (аби людям не прийшлося кидати домівки) - значить система ще "в тонусі".

А не усунуть "на сьогодні" - значить система фактично мертва. Ну от як в засрашинців в центрі світу, мацкві, де зараз цілі мікрорайони схожі на декорації фільму "Післязавтра" і відновлення опалення вже взагалі до весни не світить - батареї ВЖЕ полопались у більшості споживачів (бо комунальна система настільки "не в тонусі", що не спромоглася вчасно злити системи водогонів та опалення).
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08.01.2024 14:00
+2
В Алчевске сепары спецом били старые батареи, чтобы им меняли на новые, когда началась замена размороженных, одна треть - разморозилась, а две трети - побиты лугондонами.
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08.01.2024 14:19
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08.01.2024 13:52 Ответить
Рахував що цього року оминуть нас пориви, но жкх як кащєй безсмертний, лише перший заморозок і почалося.
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08.01.2024 13:53 Ответить
Це траплятиметься незалежно ні від чого. Не існує ідеальних будівельників та ідеальних інженерних споруд. Якість системи вимірюється не тільки кількістю аварій, але і наявністю та швидкістю реакції тих, хто повинен аварії ті усувати.

Якщо усунуть "сьогодні" (аби людям не прийшлося кидати домівки) - значить система ще "в тонусі".

А не усунуть "на сьогодні" - значить система фактично мертва. Ну от як в засрашинців в центрі світу, мацкві, де зараз цілі мікрорайони схожі на декорації фільму "Післязавтра" і відновлення опалення вже взагалі до весни не світить - батареї ВЖЕ полопались у більшості споживачів (бо комунальна система настільки "не в тонусі", що не спромоглася вчасно злити системи водогонів та опалення).
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08.01.2024 14:00 Ответить
Так було в нас схоже в Алчевську.
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08.01.2024 14:03 Ответить
В Алчевске сепары спецом били старые батареи, чтобы им меняли на новые, когда началась замена размороженных, одна треть - разморозилась, а две трети - побиты лугондонами.
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08.01.2024 14:19 Ответить
Я жив за 20 км від Алчевська. Стан тамтешньої "системи" дуже добре розумію. Тотальне пияцтво та "Київ у всьому винен, а не мій безпосередній начальник бригади, який за 6 місяців начальництва <заробив> більше, ніж зарплатні отримала вся бригада за той же період". Ну а коли на шахті побило десятки людей в забої від підриву метану, бо кінчені "гірничі інженери" хєр клали на техніку безпеки і примушували людей целофаном датчики метану обгортати, у всіх загиблих шахтарів в свідоцтвах про смерть не "баротравми" чи "злами черепу", а "отруєння угарним газом" - це аби кінчені трести менше компенсацій сім'ям виплачували, а за вибухи ні одна наволоч не відповідала - ну, щось там палили ті шахтарі, угоріли... Який вибух?!? А що в гробах лежали з прив'язаними до палок кінцівками і головами, бо навіть трупне окоченіння не фіксувало поламане - так то всім похєру було...
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08.01.2024 15:04 Ответить
Ракета прилетіла? Кляті москалі.
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08.01.2024 13:57 Ответить
отак от сміятись з кацапів
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08.01.2024 14:02 Ответить
тобто!!!
влітку, тепломережа була підготовлена та опресована під великим тиском,
до зими була готова і на тобі....
так???
чи тротуари встеляли, суки???
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08.01.2024 14:11 Ответить
Крали, крали і ще раз крали!
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08.01.2024 14:36 Ответить
Воєнна_офігєнна, улюблениця ОПи Ямщикова, яку незаконно усадили на місце секретаря міськради Полтави, займається власним піаром за кошти бюджету і дозволяє іншим мародерам дерибанити бюджет міста.

Бандера Подільський

Поліція розслідує кримінальну справу щодо розтрати бюджетних коштів Полтавської міськрадою на закупівлі дронів.
ТОВ «Зед-Мобайл» придбавало зазначені квадрокоптери в одного постачальника - у київського ТОВ «Комел», який здійснює імпорт продукції з Польщі, Туреччини та КНР.

На деяких квадрокоптерах директор підприємства Юрій Коновальчук, робив націнку близько 100 тисяч гривень.
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08.01.2024 15:07 Ответить
Hattifattener



Коли у Полтаві був Карпов - на журнашл@х виділяли нуль грн.
А на армію виділялась купа грошей/
Коли риги у коаліції із зеслугами рейдернули міськраду, почався дерибан а на «позитивне висвітлення» з бюджету одразу виділили мільйон.
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08.01.2024 15:14 Ответить
 
 