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Новости За рубежом
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В Швеции может быть война, и все граждане должны быть готовы, - военные страны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

швеція

В Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить стойкость страны, заявили главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на TV4, информирует Цензор.НЕТ.

Министр Болин заявил, что ситуация безотлагательна, и выразил обеспокоенность тем, что перевооружение гражданской обороны происходит недостаточно быстро. Его слова подтвердил главнокомандующий ВС страны, подчеркнув, что "это очень серьезная ситуация".

"Теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям", – сказал Бюден.

По его словам, в последние годы многое было сделано для укрепления безопасности Швеции в виде значительных инвестиций в оборону.

В то же время, Швеция все еще находится на пороге НАТО, и Бюден считает, что чем быстрее страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.

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"Мы должны осознавать, насколько серьезна эта ситуация…Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что я должен делать? Чем больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, тем сильнее наше общество", – подчеркнул он.

В случае войны "сильное гражданское общество" более важно, чем когда-либо, добавил главнокомандующий.
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Топ комментарии
+24
А як же ж шашлики??? Вони що, не знають як треба готуватися до війни???
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08.01.2024 13:58
+20
Кладіть асфальт і маринуйте шашлички, а єслі шо - голосно кричіть шо союзники гівно, пишайтесь тим, що не втекли, і крадіть гроші у армії.
А тю, не та країна, сорі...
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08.01.2024 14:00
+13
Швеція - союзник України проти пітьми з часів гетьмана Мазепи.
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08.01.2024 13:57
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від Полтави до Уралу - за Мазепу і Карла
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08.01.2024 13:56 Ответить
Швеція - союзник України проти пітьми з часів гетьмана Мазепи.
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08.01.2024 13:57 Ответить
Взагалі то нормани колись завоювали і Британію, яка нас теж підтримує. Ну і США пішли від британських колоній. і Київські князі були варягами. Можливо дух вікінгів всюди рулить
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08.01.2024 14:07 Ответить
то було колись. у Європі всі воювали з усіма за довгу історію.
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08.01.2024 14:09 Ответить
Воювали то воювали - от тільки не якість там греки чи римляне, а вікінги досі воюють
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08.01.2024 14:27 Ответить
Вікінги порівняно з ілірійцями і арабами взагалі ніхто - ілірійці кошмарили Римську республіку ( наддержаву того часу ) а араби кошмарили навіть декілька наддержав свого часу ( Францію і Британію ).А вікінги кошмарили невеликі держави - ви ж не будете друкувати шо на Британських островах в 9 столітті існували якісь потужні держави ?
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08.01.2024 14:34 Ответить
Ті хіба що кошмарили, а вікінги завоювували та століттями очолювали династіями як Рюріковичі
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08.01.2024 14:49 Ответить
Кого вони завоювували ? Династії друкуєте - ну тоді німці завоювали майже всю Європу ( в першій війні між собою воювали представники німецьких династій - Дойчланд Австрія Кацапстан Британія).
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08.01.2024 16:16 Ответить
Тимчасово. А нормани завоювали Британію і їх династії там правили що в британії, що на Русі віками
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08.01.2024 16:35 Ответить
Ну були династії - але Вікінгланду на двох континентах так і не було(вікінги мали поселення здається на Лабрадорі) . Вікінги проводили завоювання тоді коли сильних держав в Європі не було - а коли вони зявилися то і вікінги здулися ( гопникам почали прописувати заспокійлеве ). Монголи до прикладу таки завоювали наддержаву ( Китай ) а вікінги просто використали зручний час та обставини ( шо до них робили і після них - в тому числі наші далекі предки чимсь подібним займалися , якби не слабкість Римської імперії то ніяких словян ні в Далмації ні в Фракії чи Панонії не було би).
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08.01.2024 17:40 Ответить
А як же ж шашлики??? Вони що, не знають як треба готуватися до війни???
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08.01.2024 13:58 Ответить
А як же: жарте шашлики, ніякої війни не буде?

А переплутав, то не той
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08.01.2024 13:58 Ответить
Кладіть асфальт і маринуйте шашлички, а єслі шо - голосно кричіть шо союзники гівно, пишайтесь тим, що не втекли, і крадіть гроші у армії.
А тю, не та країна, сорі...
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08.01.2024 14:00 Ответить
Рахамія з Абхазії, до такого навіть і не дійшов із Зеленським рахзумковим стефанчуком!!!
А могли б, і будівництво, хоть якесь, утнути на млрд грн…
Яких обрали, такі й наслідки, КРИВАВІ!
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08.01.2024 14:45 Ответить
Ооо! Доходить потроху!
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08.01.2024 14:48 Ответить
Здається останні шведи, що воювали, це вірнопіддані короля Густаа 3-тього , а це 18 сторіччя. Краще б вони віддали Україні всі свої Гріпени і виробляли зброю для нас. Уних це добре виходить. То може їм і воювати не доведеться.
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08.01.2024 15:22 Ответить
Шведи не слухайте нікого! вони лякають вам інвесторів! краще смажте кебаби і шаурму ))
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08.01.2024 15:38 Ответить
Нє, без асфальта не зачьот!
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08.01.2024 15:57 Ответить
В Европе с асфальтом никогда проблем не было.
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08.01.2024 16:39 Ответить
 
 