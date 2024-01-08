В Швеции может быть война, и все граждане должны быть готовы, - военные страны

В Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить стойкость страны, заявили главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на TV4, информирует Цензор.НЕТ.

Министр Болин заявил, что ситуация безотлагательна, и выразил обеспокоенность тем, что перевооружение гражданской обороны происходит недостаточно быстро. Его слова подтвердил главнокомандующий ВС страны, подчеркнув, что "это очень серьезная ситуация".

"Теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям", – сказал Бюден.

По его словам, в последние годы многое было сделано для укрепления безопасности Швеции в виде значительных инвестиций в оборону.

В то же время, Швеция все еще находится на пороге НАТО, и Бюден считает, что чем быстрее страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.

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"Мы должны осознавать, насколько серьезна эта ситуация…Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что я должен делать? Чем больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, тем сильнее наше общество", – подчеркнул он.

В случае войны "сильное гражданское общество" более важно, чем когда-либо, добавил главнокомандующий.