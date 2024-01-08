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РФ разворачивает ядерное оружие в Беларуси вблизи границ НАТО, - WSJ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зброя,росія,ядерна

Ядерный шаг Владимира Путина в Беларуси является напоминанием о том, что стоит на кону в Украине.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.

По данным издания, чиновники США не предоставляют полной информации о своих разведывательных данных по этой передаче, и вполне возможно, что Лукашенко блефует.

В то же время, в июле прошлого года Разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что нет "никаких оснований сомневаться" в заявлениях Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.

Также читайте: Лукашенко заявил, что все российское ядерное оружие доставили в Беларусь в начале октября

"Федерация американских ученых проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в том числе - видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что "авиабаза "Лида", расположенная в 40 километрах от литовской границы, и единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на исполнение новой миссии Беларуси в отношении "ядерного обмена" с Россией", - пишет издание.

WSJ отмечает, что заявление Лукашенко появилось в то время, когда Россия ужесточает свои угрозы в адрес Запада. Недавно Путин заявил, что "будут проблемы" с Финляндией после того, как НАТО "вовлекло" Хельсинки в Альянс. В ноябре заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Польша является "врагом", который может потерять свою государственность.

"Провокационный ядерный шаг Путина в Беларуси является напоминанием о том, что стоит на кону в Украине", - добавили авторы материала.

Читайте также: Белый дом предупредил КНДР: Любая ядерная атака против США или союзников приведет к концу режима Кима
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Топ комментарии
+21
Що скаже гражданін Орбан, і товарістч Фіцо?
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08.01.2024 14:12
+14
то виходить договір про не розповсюдження ЯЗ в одному смітнику з меморандумом ?
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08.01.2024 14:21
+13
А якщо на цю базу ненароком завітають дрони "білоруських партизан", як було з ДРЛО А-50?
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08.01.2024 14:13
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Що скаже гражданін Орбан, і товарістч Фіцо?
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08.01.2024 14:12 Ответить
вони обидва товариші...
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08.01.2024 14:22 Ответить
а вони отримали долю
**** їм казати???
от і мовчать
в Україні таких фіц і орбонів, вагои і ще пара тачок
а саме головне та саме страшне що всі вони у владі
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08.01.2024 14:46 Ответить
Ці два поца думають, що їм нічого не загрожує, тому радять нам самим виробляти зброю, а не просити у ЄС.

Доречі, на сайті є їхні шанувальники, одна фрау з Хєрманіі.
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08.01.2024 16:01 Ответить
пані лягли і просють
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08.01.2024 23:59 Ответить
Проблема Заходу в тому що вони вірять в ту всю маячню яка несеться на їх адресу зі смердючих московитських боліт.
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08.01.2024 14:12 Ответить
Колись вірили - зараз вже розкусили. Кожен черговий ядерний хоровод х#йла вже сприймається на вищому рівня як шантаж, а не реальна загроза.
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08.01.2024 14:18 Ответить
А якщо на цю базу ненароком завітають дрони "білоруських партизан", як було з ДРЛО А-50?
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08.01.2024 14:13 Ответить
Ось це і буде вердіктом для раССєї..
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08.01.2024 14:18 Ответить
Інформаційно так.А для чого ця інформація,щоб сказати усім що?
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08.01.2024 14:18 Ответить
Навищо лукашу взагалі ЯО? На нього хтось нападає? Яка ваша думка?
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08.01.2024 14:22 Ответить
А йому хтось давав ЯЗ? Москалі своє посунули на своїй території в рамках акта ядерного шантажу.
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08.01.2024 14:46 Ответить
А хто його питає? Це раша "тока бєлая".
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08.01.2024 15:02 Ответить
Диктатура = параноя = пошук ворогів = мілітаризація
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08.01.2024 15:17 Ответить
Думаю,що не лукашенку,а москалям потрібна там ядерка.Не знаю чи вона там є чи нема,але це для шантажу ЄС.Оскільки час підльоту,навіть якщо він умовний,скорочується,то в ЄС підгузники відповідно наповнюються.Гірше,що європейці не розуміють,що коли б вони дозволлили та надали ракети великої дальності Україні,то відповідний час підльоту вже нічого б не міняв,бо це б залишилися єдині,крім підводних човнів,засоби доставки ядерного заряду.Стратегічну авіацію знищили б ракетами.
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08.01.2024 17:01 Ответить
то виходить договір про не розповсюдження ЯЗ в одному смітнику з меморандумом ?
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08.01.2024 14:21 Ответить
де рашка , а де ті договори...
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08.01.2024 14:23 Ответить
шановна , там підписи не тільки рашки . той хто сідає грати з шулером лох . а навіть піськограй казав що він не лох !
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08.01.2024 14:26 Ответить
Мироустрій злили в унітаз, і вже давно...
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08.01.2024 14:29 Ответить
Да, все жду когда смогу поиграть в Фаллаут только в реальности. Наверное уже не долго ждать.
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08.01.2024 16:42 Ответить
Тоді виходить шо і Британія і США лохи?
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08.01.2024 16:26 Ответить
саме так ! про це я і пишу . країна яка приєдналась до ДНЯЗ та оголосила свою територію без ядерною , зараз має ЯЗ . де санкції , ембарго ? ви забули ще одного лоха Китай .завтра Тайвань матиме ЯЗ і скаже чим ми гірші за РБ ?
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08.01.2024 16:56 Ответить
Ну Китай та Франція вже потім приєднались. Якщо точно. Всі прекрасно знають, що бульбондія вже давно не самостійна одиниця це по перше. По друге бульбондія не володіє ЯЗ, а лиш ***** розмістив її на території своєї провінції під назвою бєларусь і гауляйтер лука ніякого контролю над нею не мав і не матиме.
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08.01.2024 19:42 Ответить
то може є санкція на кацапію за розповсюдження ? тут справа не про приєднання ,а про інтереси .
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08.01.2024 19:52 Ответить
ну так пусть наши харанты (сша и англия) вернут нам наше яо, которое у нас выдурили с формулировкой: оно тут просто полежит пока. Мы не против.
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09.01.2024 00:01 Ответить
Женя, синок, чи дочечка, поцікався куди поділись боєголовки та інше обладнання цих установок ЯЗ що була в Україні. Чому її так легко віддали. І взагалі що таке ЯЗ. От коли ти все це прочитаєш, то можеш зрозуміти, щоб не задавати дурних запитань. Коротко можу тобі тільки сказати, що всі боєголовки з ЯЗ вивезли до кацапів.
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09.01.2024 09:40 Ответить
та ти шо? що б, бабуся чи дідусь, я робив без твоїх дурних пояснень....
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09.01.2024 23:30 Ответить
Мені на тебе насрати з високої гори. Просто я ненавиджу коли людина необізнана взагалі чи не цікавилась тим чи іншим, а десь почула брехню і впевнено її видає за свої умозаключєнія. А те, про шо то тут лепечиш, мені взагалі фіолетово. Ось тут стаття від "Радіо Свобода" прочитай, щоб більше дурниць ніколи не писав на цю тему. https://www.radiosvoboda.org/a/********-yaderna-zbroya-zelensky/31714820.html
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10.01.2024 10:04 Ответить
Мені на тебе насрати з високої гори. Просто я ненавиджу коли людина необізнана взагалі чи не цікавилась тим чи іншим, а десь почула брехню і впевнено її видає за свої умозаключєнія. А те, про шо то тут лепечиш, мені взагалі фіолетово. Точно про тебе))
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11.01.2024 00:05 Ответить
Ну звісно... У самого ж мізків обмаль щоб щось сформулювати, то працюєш по принципу (сам дурак).
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11.01.2024 10:09 Ответить
Подивись, щоб хоч трохи шось зрозумів https://flashvideo.rferl.org/Videoroot/Pangeavideo/2018/06/d/dd/dd214f46-19bb-470b-a1af-ad444d94e95a_hq.mp4
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09.01.2024 09:49 Ответить
Меморандум з самого початку був в смітнику, щоб він набув чинності його мала затвердити госудма...

але ні Кравчук ні Кучма не чекали цього а просто все продали за кредити та дешевий російський газ для своїх компаній
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08.01.2024 14:31 Ответить
Кордони госдура затвердила, тай що?
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08.01.2024 14:32 Ответить
я взагалі не розумію про що він пише ? на час підписання меморандуму у нас навіть Конституції не було ! то які процедури затвердження ?
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08.01.2024 14:41 Ответить
Була стара Констітуція, не цому діло. Зрадники продали безпеку країни, і зараз добре себе почувають в Монако...
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08.01.2024 14:45 Ответить
Звідки така інфа на скільки я знаю кордони до цього часу не демарковані....
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09.01.2024 00:29 Ответить
Для зовсім тупих зазначу, дог від 28.01.2003.
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09.01.2024 07:13 Ответить
Безмозглий бот кордони не демарковані.. і процес не завершено... звідки вас набирають таких

29.07.2010 р. набула чинності Угода про демаркацію українсько-російського державного кордону[6], що створило правові підстави для започаткування процесу позначення українсько-російського державного кордону на місцевості[7].

Проблема демаркації сухопутної частини українсько-російського кордону роками залишалася «замороженим» питанням у двосторонніх відносинах. Протягом багатьох років РФ всіляко гальмувала цей процес[8].

Оскільки через протидію Російської Федерації жодних заходів щодо демаркації кордону здійснено не було, Українська сторона прийняла рішення в односторонньому порядку здійснити заходи щодо позначення кордону на місцевості. Безпосередньо демаркація кордону здійснюється на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. «Про позначення українсько-російського державного кордону на місцевості»[9].
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09.01.2024 09:42 Ответить
*********, чого добиваєшся то? Вони вже Запоріжя і Херсон в состав рашкі включили, так що далі? Біжи демаркуй...
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09.01.2024 12:36 Ответить
Пост хоч читав чи у вас ботів головне щось ******...

Меморандум юридично не набув чинності тому що мав бути затверджений госдумою і без цього затвердження нех... було віддавати ЯО, крилаті ракети та стратегічні бомбардувальники... хоча ракети взагалі нех.. було віддавати... але цим корупціонерам було пох... головне повід отримати бабло

але Кучма так спішив отримати кредити та газ для компаній Пінчука що не дочекався затвердження навіть штатами...

А щодо кордонів без демаркації кордонів всі договора не втсупали в силу, тому за стільки років і ніх... не зробили.... раша своєю агентурою та корупціонерами відтягнула цей процес, поки не набралась сили....

А ви з телевізором замість голови дальше співайте оди цим корупціонерам, що продавали Україну, з яких багато ходять в вишиванках...
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09.01.2024 15:31 Ответить
Хто в ліс, хто по дрова. Он Кучма в Монако пузо чухає, ну і що далі?
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09.01.2024 15:50 Ответить
Довбойоб.
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09.01.2024 13:25 Ответить
Він написав що договір викинули в смітник, я відповів що юридично той договір був в смітнику з самого початку і не діяв
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09.01.2024 00:30 Ответить
Нет, билят, разве кацапия на такое способна?
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08.01.2024 14:34 Ответить
юридично це не розповсюдження
томущо яз належить росії

так само як сша розмістили
Как оказалось, бомбы размещены на шести авиабазах в пяти странах: в Германии (Бюхель), Италии (Авиано и Геди), Бельгии (Кляйне Брогель), Нидерландах (Волкель) и Турции (Инджирлик).
По данным эксперта в области ядерного оружия Ханса Кристенсена, на каждой европейской базе хранится около 20 бомб, а в Турции - 50.
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08.01.2024 14:40 Ответить
та й Білорусь зараз належить росії
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08.01.2024 14:44 Ответить
тільки Білорусь приєдналась до договору і оголосила свою територію вільною від ЯЗ . якщо в мене буде ваша рушниця , а я не маю дозволу на зброю ,то мене посадять за зберігання .
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08.01.2024 14:51 Ответить
чого тоді підписанти ДНЯЗ нічого не кажуть?

що там Пакистан, Індія, Ізраїль?
отримали ЯЗ - та не мають санкцій
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08.01.2024 15:05 Ответить
не знаю ! світ котиться в прірву бо договори можно не виконувати і нічого за це не буде . вірити теж не можно нікому .
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08.01.2024 15:18 Ответить
..... легше буде вражати!!!!
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08.01.2024 14:21 Ответить
Х допоки живий буде намагатися втягнути нато в його авантюру , нато звісно зрозуміли план
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08.01.2024 14:29 Ответить
Доброго ранку. Всі вже про це давно знають. Чи у вас там за океаном інтернет не працює?
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08.01.2024 14:30 Ответить
Був би такий президент в США як Рейген, який змусив ссср зняти ракети які загрожували ЄвропіІ і це не можна було порівняти економічний і воєний потенціал ссср і ******** росії ,ну а придурковатий лукашенко влип якщо почнется ядерна війна то удар будже нанесиний і по білорусі.
і
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08.01.2024 14:30 Ответить
А лукашенкові що станеться від такого удару?

Він може вже зараз сидить разом з путіном на його ранчо у Флориді.
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08.01.2024 14:38 Ответить
яке ранчо у Флориді, що за брєдятина?)
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08.01.2024 14:42 Ответить
"брЄдятіна" -- це Ваші слова.

А путін вже років десять, як живе на ранчо у Флориді. Між иншим, недалеко від ранчо Трампа.
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08.01.2024 14:48 Ответить
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08.01.2024 14:55 Ответить
якщо ти не в курсі, ранчо, це там де худобу розводять))) у Трампа нема ніякого ранчо
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08.01.2024 14:57 Ответить
пані, ми з Вами десь пили на брудершафт, що Ви, як кацап, "тикаєте"?

Саме таку, як Ви, худобу там і розводять І не лише там.
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08.01.2024 15:13 Ответить
Острів, пляж, конячки?
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08.01.2024 14:48 Ответить
Але точно не бункер та нудна політика...
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08.01.2024 14:49 Ответить
То був сарказм.
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08.01.2024 15:56 Ответить
А вони відпочивають у Флориді цілком реально. Жодного сарказму.
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08.01.2024 16:23 Ответить
Я завжди вірю вам на слово. Вам і тільки вам.
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09.01.2024 03:07 Ответить
В першу чергу в будь-якому випадку полетить по неядерній Україні
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08.01.2024 14:46 Ответить
Згідно концепції взаємного гарантованого знищення, запуск ЯЗ по неядерній країні, це сходу програш того, хто запускає. Бо щоб виграти у ядерній війні запускати треба превентивно в того, хто тебе у скло може закатати за 40 хв.
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08.01.2024 14:51 Ответить
Шановна, до задниці вже ті концепції. Ядерна зброє і є концепція. До зубів мілітиризованій Японії з 3 млн армією, що клепала лінкори як пиріжки вистачило два далеко не найсильніших по сьогоднішнім міркам прильоти
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08.01.2024 14:59 Ответить
Навпаки, якраз коли тільки в США була бомба - тоді і була до задниці ця концепція. Тому вона і називається "взаємного гарантованого".
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08.01.2024 15:00 Ответить
Призначення ядерної зброї - стримувати іншу ядерну зброю.
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08.01.2024 15:03 Ответить
с х*ра ли это програш??
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09.01.2024 00:03 Ответить
> чиновники США не надають повної інформації про свої розвідувальні дані

Ви ще у чиновників США запитайте, чия ракета вбила 2022-го року двох польських громадян.
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08.01.2024 14:33 Ответить
Напомповуйте й далі кацапію нафтодоларами.

Це Захід викохав цього кацапського упиря. І він ще до них прийде.
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08.01.2024 14:37 Ответить
Нажаль, так. Захід не враховує, що у диктаторських режимів немає звітності перед народом і диктатор може необмежено витрачати кошти на зміцнення влади (пропаганда, воєнщина, підкуп західних чиновників і т.д.).
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08.01.2024 15:20 Ответить
Чому ж? І путін може звітувати перед "народом". Може статися так, що "народ" вимагатиме ще більших витрат на війну. Бо путін -- це квінтесенція цього хворого народу. Чума на них!
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08.01.2024 15:25 Ответить
Та це загрози нато не несе,скаже Столкенберг- побумаєш десь під брестом розмістять ядерну зброю!
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08.01.2024 14:37 Ответить
Пуйло настолько тупое, что не осознает причинно-следственных связей между быкованием конченного "российского народа" и ответной реакцией цивилизованного Мира.
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08.01.2024 14:38 Ответить
Поки що реакція "цивілізованого_світу" -- йти на всі поступки кацапам. Нехай навіть в Україні загине мільйон.
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08.01.2024 14:40 Ответить
Если бы не реакция цивилизованного мира, нам нечего сейчас было тут обсуждать.
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08.01.2024 17:34 Ответить
"реакція" -- це коли в Парижі застрелили пів десятка ліваків-грайдупків -провокаторів і туди зразу стягнули президентів усіх країн на марш.

А те, що зараз Захід робить стосовно України -- це не реакція, а відтягування власної загибели, яка може неодмінно настати.

Так уже було перед початком WWII. Зараз все повторюється нота-в-ноту.

А ось Вам справжня реакція: ссср вводить невеликий контингент до Афганістану, який ніколи навіть не декларував демократичні цінності.

Р.Рейґан вводить такі санкції, що менше, ніж за півтора року в ссср уже знадобилося розробляти "продовольствЄнную_проґрамму". На олімпіяду до мАскви ніхто не поїхав. Ціна на нафту впала в п'ять разів.

Оце реакція.
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08.01.2024 18:07 Ответить
НАТО стурбоване і глибоко занепокоєне.
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08.01.2024 14:39 Ответить
Зараз скажуть - ми тільки по Віслу , легенько ,чуть-чуть , і все.
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08.01.2024 14:45 Ответить
на 40 км...
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09.01.2024 00:04 Ответить
Кацапи сказилися остаточно...
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08.01.2024 14:57 Ответить
так то ж ненавмисно...
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08.01.2024 15:08 Ответить
Свистіти--- не мішки носити.
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08.01.2024 15:35 Ответить
Польшу тепер точно маскві віддадуть. Без бою. Треба ж заспокоїти диктатора. А там і Франція на черзі.
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08.01.2024 15:59 Ответить
Пздц Європам, дозанепокоювалися.
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08.01.2024 16:04 Ответить
""авіабаза "Ліда", розташована за 40 кілометрів від литовського кордону,... є найбільш вірогідним кандидатом на виконання нової місії Білорусі з "ядерного обміну" з Росією"" Це повна *****!!! Ствольна артилерія може бити на 45 км. Яка в *** ядерна база за 40 км від кордону???
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08.01.2024 16:24 Ответить
Це все для понтів.Ніяких додаткових бонусів не несе.І ще й ставить білорусів під удар.
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08.01.2024 16:52 Ответить
Та лякає плешивий, а Захід ведеться на це!
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08.01.2024 19:13 Ответить
 
 