РФ разворачивает ядерное оружие в Беларуси вблизи границ НАТО, - WSJ
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Ядерный шаг Владимира Путина в Беларуси является напоминанием о том, что стоит на кону в Украине.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНІАН.
По данным издания, чиновники США не предоставляют полной информации о своих разведывательных данных по этой передаче, и вполне возможно, что Лукашенко блефует.
В то же время, в июле прошлого года Разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что нет "никаких оснований сомневаться" в заявлениях Путина об отправке ядерного оружия в Беларусь.
"Федерация американских ученых проанализировала разведывательные данные из открытых источников, в том числе - видеоматериалы Министерства обороны Беларуси, и пришла к выводу, что "авиабаза "Лида", расположенная в 40 километрах от литовской границы, и единственное крыло белорусских ВВС, оснащенное самолетами Су-25, является наиболее вероятным кандидатом на исполнение новой миссии Беларуси в отношении "ядерного обмена" с Россией", - пишет издание.
WSJ отмечает, что заявление Лукашенко появилось в то время, когда Россия ужесточает свои угрозы в адрес Запада. Недавно Путин заявил, что "будут проблемы" с Финляндией после того, как НАТО "вовлекло" Хельсинки в Альянс. В ноябре заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Польша является "врагом", который может потерять свою государственность.
"Провокационный ядерный шаг Путина в Беларуси является напоминанием о том, что стоит на кону в Украине", - добавили авторы материала.
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**** їм казати???
от і мовчать
в Україні таких фіц і орбонів, вагои і ще пара тачок
а саме головне та саме страшне що всі вони у владі
Доречі, на сайті є їхні шанувальники, одна фрау з Хєрманіі.
але ні Кравчук ні Кучма не чекали цього а просто все продали за кредити та дешевий російський газ для своїх компаній
29.07.2010 р. набула чинності Угода про демаркацію українсько-російського державного кордону[6], що створило правові підстави для започаткування процесу позначення українсько-російського державного кордону на місцевості[7].
Проблема демаркації сухопутної частини українсько-російського кордону роками залишалася «замороженим» питанням у двосторонніх відносинах. Протягом багатьох років РФ всіляко гальмувала цей процес[8].
Оскільки через протидію Російської Федерації жодних заходів щодо демаркації кордону здійснено не було, Українська сторона прийняла рішення в односторонньому порядку здійснити заходи щодо позначення кордону на місцевості. Безпосередньо демаркація кордону здійснюється на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. «Про позначення українсько-російського державного кордону на місцевості»[9].
Меморандум юридично не набув чинності тому що мав бути затверджений госдумою і без цього затвердження нех... було віддавати ЯО, крилаті ракети та стратегічні бомбардувальники... хоча ракети взагалі нех.. було віддавати... але цим корупціонерам було пох... головне повід отримати бабло
але Кучма так спішив отримати кредити та газ для компаній Пінчука що не дочекався затвердження навіть штатами...
А щодо кордонів без демаркації кордонів всі договора не втсупали в силу, тому за стільки років і ніх... не зробили.... раша своєю агентурою та корупціонерами відтягнула цей процес, поки не набралась сили....
А ви з телевізором замість голови дальше співайте оди цим корупціонерам, що продавали Україну, з яких багато ходять в вишиванках...
томущо яз належить росії
так само як сша розмістили
Как оказалось, бомбы размещены на шести авиабазах в пяти странах: в Германии (Бюхель), Италии (Авиано и Геди), Бельгии (Кляйне Брогель), Нидерландах (Волкель) и Турции (Инджирлик).
По данным эксперта в области ядерного оружия Ханса Кристенсена, на каждой европейской базе хранится около 20 бомб, а в Турции - 50.
що там Пакистан, Індія, Ізраїль?
отримали ЯЗ - та не мають санкцій
і
Він може вже зараз сидить разом з путіном на його ранчо у Флориді.
А путін вже років десять, як живе на ранчо у Флориді. Між иншим, недалеко від ранчо Трампа.
Саме таку, як Ви, худобу там і розводять І не лише там.
Ви ще у чиновників США запитайте, чия ракета вбила 2022-го року двох польських громадян.
Це Захід викохав цього кацапського упиря. І він ще до них прийде.
А те, що зараз Захід робить стосовно України -- це не реакція, а відтягування власної загибели, яка може неодмінно настати.
Так уже було перед початком WWII. Зараз все повторюється нота-в-ноту.
А ось Вам справжня реакція: ссср вводить невеликий контингент до Афганістану, який ніколи навіть не декларував демократичні цінності.
Р.Рейґан вводить такі санкції, що менше, ніж за півтора року в ссср уже знадобилося розробляти "продовольствЄнную_проґрамму". На олімпіяду до мАскви ніхто не поїхав. Ціна на нафту впала в п'ять разів.
Оце реакція.