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война (46847) Лавра (413)

Три объекта Киево-Печерской лавры до сих пор забаррикадированы неизвестными лицами, - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лавра,дзвіниця

По состоянию на 8 января еще три объекта Киево-Печерской лавры остаются забаррикадированными неизвестными лицами.

Об этом заявила глава комиссии Минкультуры по приемке-передаче объектов государственного имущества Киево-Печерской лавры, директор департамента культурного наследия Минкультуры Марьяна Томин в эфире национального телемарафона в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вернули имущество государству, передали все эти объекты заповеднику, но по состоянию на сегодняшний день остаются три объекта (54, 57 и 58 корпуса), где находятся неизвестные забаррикадировавшиеся люди, и это является одной из причин, почему Нижняя лавра зарежимлена. Но я думаю, что скоро этот вопрос будет решен", - сказала она.

Напомним, 5 января Комиссия по приемке-передаче от УПЦ (МП) государству Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры завершила работу.

Читайте также: В Нижней Лавре до сих пор проживают 40 монахов и мирян Московского патриархата, - заповедник

С 29 марта 2023 года Национальный заповедник "Києво-Печерська лавра" расторг договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП). В тот же день Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) к заповеднику "Києво-Печерська лавра" о незаконном расторжении договора аренды, а в самой УПЦ (МП) заявили, что не намерены выселяться из лавры до завершения судебного разбирательства. 9 августа 2023 года суд признал законным расторжение договора между монастырем УПЦ (МП) и заповедником "Києво-Печерська лавра".

Кабинет Министров Украины 30 марта 2023 года также признал утратившим силу распоряжение правительства о передаче в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ (МП) зданий и сооружений.

6 июня 2023 года комиссия Минкультуры по приемке-передаче госимущества лавры завершила работу и подписала с Национальным заповедником акт приемки-передачи.
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Топ комментарии
+85
Це що за й...ний цирк? У нас що немає сотень тисяч мєнтів в тилу?
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08.01.2024 14:14
+40
якби там патріоти забарикодувались, то винесли б за пару хвилин, а ФСБшну секту нізя
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08.01.2024 14:23
+36
державні об'єкти під час війни забарикадовані невідомими особами... одній мені здається, що це якийсь сюр...
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08.01.2024 14:18
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Правила форума Совет форумчан
Це що за й...ний цирк? У нас що немає сотень тисяч мєнтів в тилу?
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08.01.2024 14:14 Ответить
У нас зайвих ментів немає , всі зайві орендовані ТЦК ))
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08.01.2024 14:17 Ответить
А в ТЦК мусара підлогу миють?
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08.01.2024 14:28 Ответить
Даю лайфхак. Дзвінок на 102. «Почув в метро що в 54, 57 і 58 корпусах зберігається вибухівка і щось буде на вечір... Ну може і про бухло говрили... Транспорт, шумно. Але ж перевірити треба».
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08.01.2024 14:52 Ответить
якби там патріоти забарикодувались, то винесли б за пару хвилин, а ФСБшну секту нізя
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08.01.2024 14:23 Ответить
- Это не ваше имущество!

- А чье же?

- Не ваше.

- А чье же?

- Не ваше, не ваше.

- А чье же, чье?

- Не ваше.

Шипя так, они неистово лягались.

- Кем национализировано?

- Советской властью! Советской властью.

- Какой властью? Какой властью?

- Властью трудящихся.

- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?

- Да‑а‑а‑с!..

- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?

- М‑может быть!
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08.01.2024 14:28 Ответить
Та групи з 10 чоловік Братства достатньо. Але ж наші мужі ******* позагравати з ворогом в рясах
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08.01.2024 14:24 Ответить
Негайно закінчуйте цій цирк!

Не ганьбіть Україну.

» Які невстановлені особи»?! Так починався сепаратизм на Донбасі.
е Поліція. Е Нацгвардія. Де вони?

Заховалися, коли треба працювать.
Треба « просто зайти» туди. Взяти ціх чоловіків під руки, та ввічлево доставити до державного органу.

Провести дознання. Не поспішаючи. Зай посилять та охолонуть. А потім обовьязково судити та направити заграти.

Фініто ля комедія.
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08.01.2024 15:23 Ответить
Имитация от ЗЕУБЛЮДКОВ , як завжди ! Ганьба! Гниди и нашим и вашим! РАШИСТСЬКИМ ТЕРРОРЮГАМ ВСЕ ДОЗВОЛЕНО?? ЗРАДНИКИ вже домовились з дядей Вовой ?
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08.01.2024 18:27 Ответить
А шо розбарікадувати ніяк не можна???
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08.01.2024 14:15 Ответить
Сральний газ їм закачать. Хай сконають від проносу.
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08.01.2024 14:16 Ответить
Та вистачило б відключити комунікації. Бо як за заборгованість в кілька сотень гривень світло можуть відрізати, а шоблі фсбшній - ні.
І цікаво, де в них стільки їдла? Чи ще годують їх?
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08.01.2024 14:43 Ответить
не можна! НІЗЗЯ!!!!
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08.01.2024 14:19 Ответить
Там же « партнеры » казав Подоляк
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08.01.2024 18:28 Ответить
У нас тут не Швейцарія. У нас поважають права барикадувальників!
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08.01.2024 15:02 Ответить
От якби опу захопили, відразу знайшлася би і поліція...і закони...
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08.01.2024 15:28 Ответить
від офіса їрмаківської Янетряпки можна очікувати лише потужний та незламний гундосик на єдиному телемарафєті
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09.01.2024 04:37 Ответить
Треба збільшити кількість поліції до 1 млн осіб, і пропорційно прокурорів, інакше ні як...
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08.01.2024 14:17 Ответить
Тобто центрі столиці воюючьої країни забарикадувались невідомі особи,а ви просто дивитесь і кажете що це скоро якось розсмокчеця?маячня
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08.01.2024 14:17 Ответить
Там ще й половина с расейскімі паспортами, отакє...
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08.01.2024 14:24 Ответить
а де ж "КОРД"?
Юлу-плокулола приїжджали арештовувати до буцегарні аж 15 вояків з цього пороховського загіну
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08.01.2024 14:17 Ответить
Блокує лавру 95 квартал !!!@! **** не ясно ! СБУ кришуе !!!!!
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08.01.2024 14:17 Ответить
"... де перебувають невідомі люди ..."
Ну если документов нет , то так и напишите в отчете - "неопознанный труп" .
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08.01.2024 14:18 Ответить
На те треба яйця мати.
А взагалі цікаво, місяцями невстановлені особи в центральній частині столиці хз що роблять і жодного бажання лівоохоронців встановити ті особи.
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08.01.2024 14:45 Ответить
державні об'єкти під час війни забарикадовані невідомими особами... одній мені здається, що це якийсь сюр...
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08.01.2024 14:18 Ответить
Квартал 95...
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08.01.2024 14:19 Ответить
це повний 3.14здець!!!!!!!!!
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08.01.2024 14:20 Ответить
Треба ТЦК повідомити...
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08.01.2024 21:57 Ответить
А навіщо нам Корд? От я наприклад, забарикадуюсь в чиїсь хаті, яку колись винаймав, так мене швиденько винесуть до буцигарні... А тут московські попи! Це взагалі фсб-ша сво-лота! Беркутів повипускали, то нехай тепер вони цих луплять, чи то свої?
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08.01.2024 14:20 Ответить
Невідомі особи...
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08.01.2024 14:26 Ответить
А поліціянтів немає вільних, вони всі задіяні в обороні шкіл від... а від чого, власне?
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08.01.2024 14:20 Ответить
Самі поліціянти не можуть. То вже питання до міністра та очільника поліції Києва.

В нас як завжди - немає політичної волі, Зепадло все знає, мабуть для них така ситуація й повинна бути.

Може попи ще для гарної картинки необхідні - на кшталт хлопчиків у трусіках.
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08.01.2024 14:50 Ответить
Чого б це раптом вони не могли? Пишеться заява - "так-то так-то, я такий-то звідти-то, не маю можливості пройти на ввірену мені державою територію через то, що невідомі особи мене не пускають, та ще й погрожують насильством", на основі якої проводяться відповідні дії. Чи по вашому очільник поліції санкціонує кожен виїзд патрульки?
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08.01.2024 14:54 Ответить
Підстави?
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08.01.2024 14:57 Ответить
Я ж вам написав - заява потерпілого.
От ви прийшли додому, а вас додому не пускають невідомі люди (не дай боже, звісно). Ви викличете патрульку і напишете заяву, чи просто поплачете в поцмережах про ситуацію, що склалася, і підете собі деінде жити?
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08.01.2024 15:01 Ответить
Так мінкульт тоді де?

Бо з аналогії - то здати хату в оренду. А орендарі виявились руснявою гебнею, яка забарикадувалася й неохоче покидати приміщення.

Доречі, Лавра - то ж не єдиний осередок мокшанських церкви. Цікаво, скільки ще залишилось взагалі на території країни.
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08.01.2024 15:06 Ответить
Це нічого не міняє. Власність ваша, документи про оренду є, рішення суду про відмову в продовженні оренди є. Все є. Треба заява і більше нічого.
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08.01.2024 15:08 Ответить
Мабуть мінкульту занесли.

Доречі, якось справу з інвентаризацією тихо зам'яли. Мовчать - що з музеями, виставками, фондами музейними та історичної бібліотеки.

Може ще й мощі святих печерських потирили - бо там ж і мощі Іллі Муромського/Печерського (Муромец) у Ближніх печерах були. А виходи з печер на схилах Печерських пагорбів. Цікаво, їх охороняли?
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08.01.2024 20:26 Ответить
У нас такі "відважні та мужні" співробітники МВС та ТЦК марнують свої таланти на блокпостах, а ви не можете розблокувати якихось три об'єкти? Пригрозіть цим "героям тилових вулиць та доріг" що якщо за добу не розблокують, то поїдуть на передову і проблему буде вирішено в найкоротший термін.
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08.01.2024 14:20 Ответить
менты, работники "тцк", военное положение, всякие диверсанты, комендантский час - и нет методов. также как и на ********* в чемоданах через кордон, зато на другое - есть.
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08.01.2024 14:22 Ответить
Тю так хто тоді в Державі хазяїн ...? зеленське чмо ні ..а хто ? татаров у цьму випадку !
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08.01.2024 14:22 Ответить
Незламна ЯнеТряпка ЩоНеВтік ще вчиться
- йому потрібні ще 100 днів
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09.01.2024 04:42 Ответить
Окропіть святою водою і хай сгорять від неї гундяївські біси. Ну а потім забите осиновий кіл, щоб не воскресли
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08.01.2024 14:25 Ответить
Вірите в легенди,забабони?На планеті Земля всіх християн 33%,інші релігії 67% автоматом йдуть в пекло?
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08.01.2024 14:48 Ответить
Та жартую. Ну яка свята вода - срібна кулю краща, а для чортів гундяя і свинцевої вистачить. І не треба залучати до християн розкольників, які спочатку відкололись від Патріарха та Православної церкви, а потім і від Бога, взявши на душу гріх вбивства цивільних українців
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08.01.2024 14:52 Ответить
Це багато про що говорить на жаль
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08.01.2024 14:27 Ответить
тобто!!!! ****!!!!
а де мусара???? де сбу?????
чмирять водіїв, бізнес та призовників????
зеля!!!!! у тебе під носом, "невідомі" захопили Лавру!!!!!!
чи ето нє то, ето другоє????
чи не на часі такою ******* займатися????
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08.01.2024 14:29 Ответить
ВІдправте туди"Азов"...
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08.01.2024 14:29 Ответить
Хлопці на фронті , на нулю , і вони не затички на всі випадки !!! Але !-Білецького можна , дати йому ворек рожевих свинок і най виганяє .
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08.01.2024 14:48 Ответить
Отака влада на другому році війни...
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08.01.2024 14:29 Ответить
А до 2022 року , у вас війни не було ?
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08.01.2024 14:50 Ответить
Можна рахувати, як хто собі як вважає...

Кремль розпалював т.зв. громадянську війну в якій "русскій мір" прийшов на порятунок...

Війна справді розпочалася з анексії Криму і ЛуганДона.

Однак потім був т.зв. мінський процес - ніби не було війни...

Або війна була переведена в дивну фазу: ні миру, ні війни.

Напевно з то. класифікацією розберуться справжні історики.

А що те, що сталося 24 лютого 2022 р.?
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08.01.2024 15:24 Ответить
І що там розбиратися історикам ? Мінські , які до речі ніколи пан Порошенко не підписував , дали нам змогу стати на ноги , створити справжню армію . Навіть *уйло визнав , що його весь світ надурив мінськими . Війна в Україні триває 10 років .
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08.01.2024 15:45 Ответить
Десять років так десять, з мінським "антрактом", які дали "змогу стати на ноги , створити справжню армію. Болячку створювали з участю наших (як і в Криму), яку не без допомоги наших Кремль перевів в ракову пухлину, яка дала метастази по всій Україні. І Європа з США Кремлю в тому помагала

Мета Путіна була в тому щоб імплантувати той ЛуганДон і без того в не зовсім здоровий організм того, чим залишилася Україна без Криму і того ж ЛуганДона.

Далі цитую самого себе

ФБ Николай Нестор Нагорняк

27 январь 2022 г. ·

"ЛуганДон... Сталин также пытался впихнуть раковую опухоль т.н. ГДР в здоровое тело Германии.

Но, в Германии был Аденауэр.

Зеленские -Ермаки далеко не Аденауэры. Возможно, они даже не знают о Аденауэре ...
О Schröder-е знают... Безусловно.. Делать жизнь по-Schröder-у так ... продуктивно.
А кто такой Аденауэр?
Сколько у него миллионов?

Для Конрада Аденауэра западническая ориентация Германии была делом жизни:

- Отвечая на вопрос, одобрять или нет договоры с западными союзниками, мы должны спросить себя, о чем вообще идет речь.

Хотим мы или не хотим присоединиться к западному союзу государств? Хотим мы или не хотим стать членами атлантического оборонительной системы?

Наконец, хочет ли Федеративная Республика Германия интеграции Европы - вместе с Германией?

Шутя, Аденауэр заявлял, что Сибирь начинается уже на правом берегу Рейна.

Вступление Германии в НАТО в 1955 году надолго заставило забыть и о сталинской ноте, и о какой бы то ни было политической изоляции Германии".

Современной Европе необходимо "прикинуть" по какой реке будет начинаться Сибирь: по Днепру, по Збруче, по Днестру, по... - далее на запад...


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08.01.2024 16:38 Ответить
так-таки невідомі? чи просто не цікавились? може, відправите ментів з'ясувати, що за парубки Лавру захопили?
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08.01.2024 14:32 Ответить
В центрі столиці....під час війни....невідомі люди захватили будівлі.... . Про мусорів вже писали , а де ж наши "путріоти" . яки свинки кидали, на капотах стрибали....де вся ця наволоч зі "сволоти", "нацжон", "братства" і тд ?
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08.01.2024 14:33 Ответить
Свободівці на фронті , а Білецький піариться на Азові , він постійно в Києві до речі. А от Кухарчук воює на нулю зі своїми хлопцями .
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08.01.2024 14:54 Ответить
Жоден зі сволотівців в моєму місті не пішов на фронт. А "боцман" теж "воює" ?
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08.01.2024 18:08 Ответить
Тоді вони вже не Свободівці , а безпартійні . тут--https://www.youtube.com/watch?v=xp3CpmCRFO0

А от Боцман-Кортких не воює , як і Білецький , він в Києві , чимсь керує від зелених , щось очолює , чи якась охоронна фірма , чи щось таке ..
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08.01.2024 18:22 Ответить
Тому і питання до Уряду Шмигаля, кому ви служите в Україні??
Бо Зеленський + Стефанчук, живуть десь за межами України, а ви ж є УРЯДОМ України, а не отих «невідомих істот», що « дивно забарикадувалися» в Києві для виття московських пропагандонів на синє око ТБ!!
Оманські інвестори, мабуть, готують собі шляхи на березень місяць!!
Стільки тисяч правоохоронних органів, під контролем Стефанчука+Зеленського, і ніяк вони «несовладають» з московськими агентами ….!
А якже тоді Захисникам України на ФРОНТІ, впродовж усієї московської війни!!
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08.01.2024 14:34 Ответить
Перший і другий мівіну запарюють....
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08.01.2024 14:40 Ответить
Мабуть,інопланетянами.А весь
FB забитий роликами,як учора феесбешна церква святкувала різдво.
Та ще й стєснітєльними такими поробились.Раніше писали УПЦ МП,
тпер просто УПЦ.
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08.01.2024 14:37 Ответить
На блок посты ментов хватает? Разблокируйте! Хрень и сопли за большие зарплаты размазывать в интернете ума хватает?
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08.01.2024 14:40 Ответить
Кацапський батюшка-шалун в двох іпостасях.
На картінку даю лише посилання, бо цей крамольнік там своє хазяйство показує, а модератор сіє нє прівєтствуєт. )))

https://i.ibb.co/tc1MMcM/232379-batyushka-shalun.jpg
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08.01.2024 14:41 Ответить
Невідомі особи????? і це говорить Голова комісії Мінкульту,директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури?????Мусора де???Чи вони заняті збиванням бабла з ухилянтів?
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08.01.2024 14:44 Ответить
Невідомі особи на банковій забарикодувалися.
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08.01.2024 14:44 Ответить
Власть ЗЕ амофна для своих нет законов для остальніх сверх нормі ну что Ві хотите он не в курсе вобще ничего что дали прочитать то он и озвучил
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08.01.2024 14:45 Ответить
Цензурних слів для такого випадку на форумі цензора - не вистачає... Одні матюки в мізках крутяться-вертяться...
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08.01.2024 14:47 Ответить
Ну так поліції ж немає щоб порозганяти кацапське кубло. Адже вся поліція на фронті...Чи ні?🤔
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08.01.2024 14:47 Ответить
Цікавий парадокс, однак, виходить. Наші успішно реФФормовані мєнти до рівня полімєнтів - це щось чи то містичне, чи то метафізичне, чи то квантово-механічне: вони ніби є, і в той же час їх ніби й немає...
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08.01.2024 15:01 Ответить
Яка ж ця влада кончена!!! Забороніть негайно ФСБ церкву чи агент в ОПі дєрмак не дозволив ставити на голосування в верховній раді? ВР написав малими літерами, бо вони вже там на інше не заслуговують. І це бл..., ПАРЛАМЕНТСЬКО-ПРЕЗИДЕНТЬСЯ РЕСПУБЛІКА, а майже весь парламент є "шестіркою" ОПи!!!
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08.01.2024 14:49 Ответить
Чому "невідомо хто"?
В Лаврі сидять московські шпигуни і крутять дулі українцям. Наше СБУ керується невідомо ким.
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08.01.2024 14:49 Ответить
Якщо держава ( кабінет міністрів) НЕ МОЖЕ ЗАБРАТИ СВОЮ ВЛАСНІСТЬ В "невідомих осіб)--грош ціна такій владі.
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08.01.2024 14:51 Ответить
Лише тільки уявіть, що було б, якби була підозра про розміщення там, наприклад картин Порошенко.
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08.01.2024 14:57 Ответить
Просто з цікавості: нахіба потрібні мєнти? До речі, на фронт їм не можна, бо в них "броня"!
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08.01.2024 14:58 Ответить
Шо то ви таке кажете!! А хто буде штани просиджувать в школах, "охороняючи" дітей? А хто буде палками лупцювати бабусь, що продають городину в підземних переходах, брати мзду з водіїв та ларьочників-перекупів? Хто кришуватиме проституцію та наркообіг, кінець кінцем?
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08.01.2024 15:03 Ответить
Це реально вужос! Самі себе бабці палками не відлупцюють, без полімєнта всередині - самі штани у школі не протруться, та й школярам нікому буде наркоту штовхати, а курви з того всього лиха хором дременуть до Амстердаму - підривати тамтешню економіку та й нашу заодно...
Словом, гряде Апокаліпсис.
Повний і незворотній.
Амінь.
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08.01.2024 15:15 Ответить
Стільки у нас всяких високооплачуваних робітників МВД, СБУ яких держава одягає, обуває, гарно кормить, своєчасно відає за робітню заплату і у нас нема кому розігнати купу невідомих осіб в центрі Києва
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08.01.2024 15:07 Ответить
На "роботу" в охорону церков МП якраз і йшли аідставники з МВС, СБУ та інших подібних контор.
Ось це вони там і сидять.
Кришують всю цю тєму Татаров, Портнов (пощи що он-лайн) і лейтенант Ванютка Баканов.
Всі свої...
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08.01.2024 15:24 Ответить
Клоуни нах цей піздеж )))
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08.01.2024 15:26 Ответить
Провести ротацію, поліцейських на фронт, а бійців з фронту на їхнє місце. Гарантую, Лавра буде очищена і не тільки Лавра.
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08.01.2024 16:22 Ответить
А с применением огнестрела? Не!!!))?? Это что за муйня, вроде ж военное время в стране
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08.01.2024 17:37 Ответить
Та москальські попи кричать : "Сгинь нечистая !!" І таки діє !!! Що скажеш "гарант" ? А... Ти в сінагогу... Тоді все зрозуміло...
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08.01.2024 17:55 Ответить
--Це ж явний " Троянський " лошак ФСБ !!! в якому планують здиміти . чи то в Рубльовку. а чи то в Тель-А-Вів наші
ОП-шники ( срулята--- керманичі...)
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08.01.2024 17:57 Ответить
забаррикадированы неизвестными лицами Источник: https://censor.net/ru/n3466296

странно , НЕИЗВЕСТНОСТЬ пугает ☹ ... тысячи убитых на ВОЙНЕ и странное объявление наводящее на мысль , что ВЛАСТЬ с кем то за одно . ИЛИ БОЯЗНЬ СВОИХ ОБИДЕТЬ . МОЖЕТ ХВАТИТ ИГРАТЬ В ПОДАВКИ С ДЬЯВОЛОМ
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08.01.2024 18:05 Ответить
Типова Україна
Нічого не змінюється
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08.01.2024 19:02 Ответить
Звична Зе-імітація боротьби з будь ким окрім опозиції.
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08.01.2024 22:33 Ответить
 
 