Три объекта Киево-Печерской лавры до сих пор забаррикадированы неизвестными лицами, - Минкульт
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По состоянию на 8 января еще три объекта Киево-Печерской лавры остаются забаррикадированными неизвестными лицами.
Об этом заявила глава комиссии Минкультуры по приемке-передаче объектов государственного имущества Киево-Печерской лавры, директор департамента культурного наследия Минкультуры Марьяна Томин в эфире национального телемарафона в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы вернули имущество государству, передали все эти объекты заповеднику, но по состоянию на сегодняшний день остаются три объекта (54, 57 и 58 корпуса), где находятся неизвестные забаррикадировавшиеся люди, и это является одной из причин, почему Нижняя лавра зарежимлена. Но я думаю, что скоро этот вопрос будет решен", - сказала она.
Напомним, 5 января Комиссия по приемке-передаче от УПЦ (МП) государству Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры завершила работу.
С 29 марта 2023 года Национальный заповедник "Києво-Печерська лавра" расторг договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП). В тот же день Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) к заповеднику "Києво-Печерська лавра" о незаконном расторжении договора аренды, а в самой УПЦ (МП) заявили, что не намерены выселяться из лавры до завершения судебного разбирательства. 9 августа 2023 года суд признал законным расторжение договора между монастырем УПЦ (МП) и заповедником "Києво-Печерська лавра".
Кабинет Министров Украины 30 марта 2023 года также признал утратившим силу распоряжение правительства о передаче в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ (МП) зданий и сооружений.
6 июня 2023 года комиссия Минкультуры по приемке-передаче госимущества лавры завершила работу и подписала с Национальным заповедником акт приемки-передачи.
Пожалуйста, подождите...
- А чье же?
- Не ваше.
- А чье же?
- Не ваше, не ваше.
- А чье же, чье?
- Не ваше.
Шипя так, они неистово лягались.
- Кем национализировано?
- Советской властью! Советской властью.
- Какой властью? Какой властью?
- Властью трудящихся.
- А‑а‑а!.. - сказал Ипполит Матвеевич, леденея, как мята. - Властью рабочих и крестьян?
- Да‑а‑а‑с!..
- М‑м‑м: Так, может быть, вы, святой отец, партийный?
- М‑может быть!
Не ганьбіть Україну.
» Які невстановлені особи»?! Так починався сепаратизм на Донбасі.
е Поліція. Е Нацгвардія. Де вони?
Заховалися, коли треба працювать.
Треба « просто зайти» туди. Взяти ціх чоловіків під руки, та ввічлево доставити до державного органу.
Провести дознання. Не поспішаючи. Зай посилять та охолонуть. А потім обовьязково судити та направити заграти.
Фініто ля комедія.
І цікаво, де в них стільки їдла? Чи ще годують їх?
Юлу-плокулола приїжджали арештовувати до буцегарні аж 15 вояків з цього пороховського загіну
Ну если документов нет , то так и напишите в отчете - "неопознанный труп" .
А взагалі цікаво, місяцями невстановлені особи в центральній частині столиці хз що роблять і жодного бажання лівоохоронців встановити ті особи.
В нас як завжди - немає політичної волі, Зепадло все знає, мабуть для них така ситуація й повинна бути.
Може попи ще для гарної картинки необхідні - на кшталт хлопчиків у трусіках.
От ви прийшли додому, а вас додому не пускають невідомі люди (не дай боже, звісно). Ви викличете патрульку і напишете заяву, чи просто поплачете в поцмережах про ситуацію, що склалася, і підете собі деінде жити?
Бо з аналогії - то здати хату в оренду. А орендарі виявились руснявою гебнею, яка забарикадувалася й неохоче покидати приміщення.
Доречі, Лавра - то ж не єдиний осередок мокшанських церкви. Цікаво, скільки ще залишилось взагалі на території країни.
Доречі, якось справу з інвентаризацією тихо зам'яли. Мовчать - що з музеями, виставками, фондами музейними та історичної бібліотеки.
Може ще й мощі святих печерських потирили - бо там ж і мощі Іллі Муромського/Печерського (Муромец) у Ближніх печерах були. А виходи з печер на схилах Печерських пагорбів. Цікаво, їх охороняли?
- йому потрібні ще 100 днів
а де мусара???? де сбу?????
чмирять водіїв, бізнес та призовників????
зеля!!!!! у тебе під носом, "невідомі" захопили Лавру!!!!!!
чи ето нє то, ето другоє????
чи не на часі такою ******* займатися????
Кремль розпалював т.зв. громадянську війну в якій "русскій мір" прийшов на порятунок...
Війна справді розпочалася з анексії Криму і ЛуганДона.
Однак потім був т.зв. мінський процес - ніби не було війни...
Або війна була переведена в дивну фазу: ні миру, ні війни.
Напевно з то. класифікацією розберуться справжні історики.
А що те, що сталося 24 лютого 2022 р.?
Мета Путіна була в тому щоб імплантувати той ЛуганДон і без того в не зовсім здоровий організм того, чим залишилася Україна без Криму і того ж ЛуганДона.
Далі цитую самого себе
ФБ Николай Нестор Нагорняк
27 январь 2022 г. ·
"ЛуганДон... Сталин также пытался впихнуть раковую опухоль т.н. ГДР в здоровое тело Германии.
Но, в Германии был Аденауэр.
Зеленские -Ермаки далеко не Аденауэры. Возможно, они даже не знают о Аденауэре ...
О Schröder-е знают... Безусловно.. Делать жизнь по-Schröder-у так ... продуктивно.
А кто такой Аденауэр?
Сколько у него миллионов?
Для Конрада Аденауэра западническая ориентация Германии была делом жизни:
- Отвечая на вопрос, одобрять или нет договоры с западными союзниками, мы должны спросить себя, о чем вообще идет речь.
Хотим мы или не хотим присоединиться к западному союзу государств? Хотим мы или не хотим стать членами атлантического оборонительной системы?
Наконец, хочет ли Федеративная Республика Германия интеграции Европы - вместе с Германией?
Шутя, Аденауэр заявлял, что Сибирь начинается уже на правом берегу Рейна.
Вступление Германии в НАТО в 1955 году надолго заставило забыть и о сталинской ноте, и о какой бы то ни было политической изоляции Германии".
Современной Европе необходимо "прикинуть" по какой реке будет начинаться Сибирь: по Днепру, по Збруче, по Днестру, по... - далее на запад...
А от Боцман-Кортких не воює , як і Білецький , він в Києві , чимсь керує від зелених , щось очолює , чи якась охоронна фірма , чи щось таке ..
Бо Зеленський + Стефанчук, живуть десь за межами України, а ви ж є УРЯДОМ України, а не отих «невідомих істот», що « дивно забарикадувалися» в Києві для виття московських пропагандонів на синє око ТБ!!
Оманські інвестори, мабуть, готують собі шляхи на березень місяць!!
Стільки тисяч правоохоронних органів, під контролем Стефанчука+Зеленського, і ніяк вони «несовладають» з московськими агентами ….!
А якже тоді Захисникам України на ФРОНТІ, впродовж усієї московської війни!!
FB забитий роликами,як учора феесбешна церква святкувала різдво.
Та ще й стєснітєльними такими поробились.Раніше писали УПЦ МП,
тпер просто УПЦ.
На картінку даю лише посилання, бо цей крамольнік там своє хазяйство показує, а модератор сіє нє прівєтствуєт. )))
https://i.ibb.co/tc1MMcM/232379-batyushka-shalun.jpg
В Лаврі сидять московські шпигуни і крутять дулі українцям. Наше СБУ керується невідомо ким.
Словом, гряде Апокаліпсис.
Повний і незворотній.
Амінь.
Ось це вони там і сидять.
Кришують всю цю тєму Татаров, Портнов (пощи що он-лайн) і лейтенант Ванютка Баканов.
Всі свої...
ОП-шники ( срулята--- керманичі...)
странно , НЕИЗВЕСТНОСТЬ пугает ☹ ... тысячи убитых на ВОЙНЕ и странное объявление наводящее на мысль , что ВЛАСТЬ с кем то за одно . ИЛИ БОЯЗНЬ СВОИХ ОБИДЕТЬ . МОЖЕТ ХВАТИТ ИГРАТЬ В ПОДАВКИ С ДЬЯВОЛОМ
Нічого не змінюється