Три объекта Киево-Печерской лавры до сих пор забаррикадированы неизвестными лицами, - Минкульт

По состоянию на 8 января еще три объекта Киево-Печерской лавры остаются забаррикадированными неизвестными лицами.

Об этом заявила глава комиссии Минкультуры по приемке-передаче объектов государственного имущества Киево-Печерской лавры, директор департамента культурного наследия Минкультуры Марьяна Томин в эфире национального телемарафона в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вернули имущество государству, передали все эти объекты заповеднику, но по состоянию на сегодняшний день остаются три объекта (54, 57 и 58 корпуса), где находятся неизвестные забаррикадировавшиеся люди, и это является одной из причин, почему Нижняя лавра зарежимлена. Но я думаю, что скоро этот вопрос будет решен", - сказала она.

Напомним, 5 января Комиссия по приемке-передаче от УПЦ (МП) государству Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры завершила работу.

Читайте также: В Нижней Лавре до сих пор проживают 40 монахов и мирян Московского патриархата, - заповедник

С 29 марта 2023 года Национальный заповедник "Києво-Печерська лавра" расторг договор аренды со Свято-Успенским монастырем УПЦ (МП). В тот же день Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) к заповеднику "Києво-Печерська лавра" о незаконном расторжении договора аренды, а в самой УПЦ (МП) заявили, что не намерены выселяться из лавры до завершения судебного разбирательства. 9 августа 2023 года суд признал законным расторжение договора между монастырем УПЦ (МП) и заповедником "Києво-Печерська лавра".

Кабинет Министров Украины 30 марта 2023 года также признал утратившим силу распоряжение правительства о передаче в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской лавре УПЦ (МП) зданий и сооружений.

6 июня 2023 года комиссия Минкультуры по приемке-передаче госимущества лавры завершила работу и подписала с Национальным заповедником акт приемки-передачи.